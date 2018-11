Magyarország gyorsforgalmi törzshálózata öt éven belül szinte teljesen kiépül - fejtette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az Egert az M3-as autópályával összekötő M25-ös autóút északi üteme, és a fejlesztéshez kapcsolódó beruházások szerdai átadó ünnepségén, Nagytálya közelében.

Mosóczi László kiemelte, hogy a sztrádák hossza a jelenlegi 1400-ról tíz év múlva jóval 2000 kilométer fölé nő, a teljes gyorsforgalmi és főút-hálózat a nemzetközi folyosókba kapcsolódó, európai színvonalú közlekedési feltételeket nyújt majd.

A jórészt már folyamatban lévő beruházások eredményeként 7 megyeszékhely több mint 400 ezer, valamint vonzáskörzetük mintegy 665 ezer lakójának közlekedési helyzete javul ugrásszerűen - tette hozzá Mosóczi, aki emlékeztetett rá, hogy a következő években Eger mellett magasszintű közúti kapcsolatot kap Békéscsaba, Kaposvár, Salgótarján, Sopron, Szolnok és Zalaegerszeg is.

Jelezte azt is, hogy a 2022 utáni időszak fő feladata a legforgalmasabb autópályák kapacitásbővítése mellett a Budapestet elkerülő összeköttetések építése lesz.

A kormány a közeljövőben dönthet az Egert elkerülő út előkészítésének útprogramba emeléséről is. Az államtitkár felidézte, hogy a kormány két éve határozott arról, hogy 2022-ig több mint 2500 milliárd forintot fordít, nagyobbrészt hazai forrásból közútfejlesztésre. Ebből mintegy ezer kilométer új négysávos autóút és autópálya épül, és kiemelt közlekedéspolitikai törekvés a jelenleg csak kétsávos közúton megközelíthető megyeszékhelyek bekötése a gyorsforgalmi hálózatba.