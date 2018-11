Hat különböző méretkategóriában elvégzett, idei téligumi-teszt eredményét vetettük össze, hogy rájöjjünk, melyik abroncs a legjobb a piacon. Kiderült, hogy van egy típus, ami évek óta kiemelkedik a mezőnyből, és 2018-ban is az összes tesztet megnyerte egy kivétellel. A többi dobogós helyezett eredménye is remek, ha ezek közül talál kedvező áron a gumisnál vagy webáruházban, ne habozzon.

A Continental WinterContact TS860 gumi először akkor tűnt fel nekem, amikor tavaly ezzel a gumival kaptuk meg tesztre a 320 lóerős Honda Civic Type R-t. Egy bivalyerős, elsőkerék-meghajtású hot hatch képességeit természetesen mindig meleg időben, sportos nyári gumival lehet a legjobban kihasználni, de a Civic a Continental téli gumijával is igazi élményautó maradt: nem csak szárazon, hanem esőben is nagy kanyarsebességet lehetett elérni vele, amikor meg is csúszott, azt jó előre jelezte, és fékezésnél is tisztességes volt a tapadása.

Ezek után nem csodálkoztam, amikor azt láttam, hogy az idei téli gumi tesztek közül szinte az összeset megnyerte ez a német prémium gumi, pedig 14, 15, 16 és 17 colos méretben is bizonyítania kellett (nagyobb méretben nem kapható, a legkisebb a 13-as). Van sportos autókra való változata TS860 S néven, ez 16-22 colos méretben kapható. A SUV-okra optimalizált Continental TS850 P SUV szintén jól vizsgázott, a maga osztályában a második lett.

A teszteket átböngészve még az derült ki, hogy a Dunlop Winter Sport 5, a Hankook Winter i*cept RS2 és a Goodyear Ultragrip is nagyon jó gumi, hisz rendre az élmezőnyben végeztek. A legjobb ár-érték arányú téli gumi a Kléber Krisalp HP3, amely többször is a dobogó környékén végzett, egyszer pedig harmadik lett.

Aki most keres téli gumit, érdemes átböngésznie a belinkelt táblázatokat, hiszen azért jelentős különbségek vannak a havon, a nedves és a száraz pályán tapasztalható tulajdonságok között. A magyarországi klímát ismerve érdemes azokat keresni, amelyek főleg száraz és nedves időben nyújtanak kiemelkedőt. Persze a méreteket sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert például a Firestone Winterhawk 3 az ADAC 14 colos tesztjében a harmadik lett, de az Auto Bild 15 colos tesztjében már csak a tizenkilencedik. Jó böngészést kívánunk!

175/65 R14

A német autóklub, az ADAC vetette össze a kisautókra való méretben az idei szezon legjobb téli gumijait. A végeredmény úgy jött ki, hogy a száraz aszfalton mutatott teljesítmény 15, a nedves 30, a havas 20, a jeges 10 százalékos súllyal esett latba, emellett a zajosság 5, a gördülési ellenállás (fogyasztás) és a kopás további 10-10 százalékot tett ki.

Continental WinterContact TS860. Nedves és havas aszfalton is neki volt a legjobb tapadása, de szárazon is a jók közé tartozott. Hátránya a magas ár és a viszonylag nagy gördülési ellenállás. Dunlop Winter Response 2. Majdnem olyan jó nedves és havas felületen, mint a Continental, fogyasztásban viszont simán veri, ez volt a legtakarékosabb gumi a tesztben. Gyenge pontja nincs, leszámítva a magas árat. Firestone Winterhawk 3. Az ár-érték arány bajnoka ez a gumi, mivel úgy is fel tudott állni a dobogóra, hogy az egyik legolcsóbb a tesztben, az előtte végzőknél 35 százalékkal olcsóbb. Szárazon ő volt a legjobb, alacsony a gördülési ellenállása, de nedves úton csak a középmezőny végére volt elég a tudása.

195/65 R15

Az egyik legnépszerűbb méretben a német Auto Bild magazin tesztelte az idei téli gumikat. Összesen 51-féle abroncsot gyűjtöttek össze, de részletesen csak a legjobb 20-at vizsgálták meg. A kvalifikáció során először azt a 21 gumit szórták ki, amelyek a legnagyobb féktávot produkálták nedves úton, utána pedig azt a 10-et, amelyik a legnagyobb féktávot havas felületen. A megmaradt 20 abroncsot 14 szempont szerint értékelték, így jött ki a végeredmény.

Dunlop Winter Sport 5. Ez a gumi kiegyensúlyozottan teljesített minden burkolaton, stabillá és könnyen vezethetővé tette a teszthez használt VW Golfot, és a legtöbb visszajelezést is ez adta a vezetőnek. Nagyon nagy a futásteljesítménye, vagyis kicsi a kopása. Continental Winter Contact TS860. Igazi mindenes a német prémiumgumi, a nedves és havas felületen a legkisebb fékutat ez produkálta. Precíz kormányzást és dinamikus vezethetőséget biztosít havon és nedves úton, kényelmesen rugózik, halk, és kicsi a gördülési ellenállása. Kleber Krisalp HP3. A teszt legjobb ár-érték arányú gumija úgy került holtversenyben a második helyre, hogy a 20-ból csak 5 gumi volt olcsóbb nála. Különösen havon viselkedett jól vele a Golf, de minden burkolaton rövid fékutat produkált. Alacsony a gördülési zaja. Fulda Kristall Control HP2. A Fulda gumija az utolsó, ami a különösen ajánlott minősítést elnyerte. Havon és nedves pályán különösen jó, de szárazon is átlagos, jól véd az aquaplaningtól (felúszás), és kicsi a gördülési ellenállása. Hátránya a viszonylag gyors kopás.

205/55 R16

Az angol Auto Express magazin szintén egy igen népszerű méretből válogatott. Sajnos a Michelin Alpin 6 kimaradt a tesztjükből, mert a készítéskor még nem volt megvásárolható. A végeredményben a havon mutatott teljesítmény 20, a nedves úton mutatott 40 százalékkal esett latba, a maradék 40 százalék a száraz úton mutatott viselkedésből és az egyéb mérhető tulajdonságokból jött ki.

Referencia négy évszakos gumiként a Michelin CrossClimate+-t is vizsgálták, ami nagy meglepetést okozott: a téliesített nyári gumiként ismert gumi a legrövidebb fékutat produkálta havon, és havon összességében is a harmadik helyen végzett. Azt mindenki tudta, hogy szárazon a legjobb lesz, és így is lett. Ha hivatalos résztvevő lett volna, akkor a második helyre sorolták volna a téli abroncsok között.

Continental Winter Contact TS860. A kiváló német gumi ezt a tesztet is megnyerte, a tesztelők kiemelték, hogy nedves úton ez a legjobb teljesítményt, de havon is a jobbak közé tartozik. Alacsony a gördülési ellenállása és a zajkibocsátása. Hankook Winter i*cept RS2. Ez volt a legjobb havas felületen, komoly védelmet ad az aquaplaning ellen, és nem is drága. Hátránya az átlagosnál nagyobb gördülési ellenállás. Goodyear UltraGrip Performance Gen1. Hiába mutatták be 3 éve, még ma is igen kiegyensúlyozott guminak számít, magas fokú védelemmel a felúszás ellen. Hátránya, hogy szárazon már nem olyan erős, és viszonylag nagy a gördülési ellenállása.

205/55 R16

A német autóklub, az ADAC is összevetette ebben a méretben az idei szezon legjobb téli gumijait, bár a Michelin Alpin 6 és a Hankook Winter i cept RS" kimaradt a merítésből. A végeredmény úgy jött ki, hogy a száraz aszfalton mutatott teljesítmény 15, a nedves 30, a havas 20, a jeges 10 százalékos súllyal esett latba, emellett a zajosság 5, a gördülési ellenállás (fogyasztás) és a kopás további 10-10 százalékot tett ki.

Continental Winter Contact TS860. Az ADAC a legjobb értékeket ezzel az abronccsal mérte nedves úton és a fogyasztás terén, de a havon mutatott teljesítményére is büszke lehet az évek óta igen elismert TS860. Goodyear Ultragrip 9. Nedves úton holtversenyben nyert a Contival, szárazon és havon is különösen jó teljesítményt nyújtott, és a gördülési ellenállásai is a legkisebbek közé tartozik. Dunlop Winter Sport 5. A Dunlop gumija havon az egyik legjobb, de szárazon és nedves úton is jónak számít, összességében nagyon kiegyensúlyozott, de viszonylag drága.

Még egy győzelem a Continak a 205/55 R 16 méretben A Continental téli gumiabroncsa az Auto Motor und Sport (21/18. szám) A Continental téli gumiabroncsa az Auto Motor und Sport (21/18. szám) téli gumi tesztjén is első lett, és egyetlen gumiabroncsként tudhatja magáénak az „erősen ajánlott" értékelést. A teszten tizenegy kompakt autóra szerelt 205/55 R 16-os téli gumiabroncs vett részt. A szerkesztők összesen tizenkilenc kritériumot vettek figyelembe, ezek között volt a havas, csúszós és száraz úton történő közlekedés, a gördülési ellenállás, valamint az abroncsok zajkibocsátása. Az újságírók szerint a TS 860-as havas úton jól kezelhető, emellett kiemelkedő teljesítményt nyújt csúszós úton, de száraz útfelületen is megbízható. A WinterContact TS 860 összértékelésben 9,1 pontot zsebelt be, jelentősen maga mögé utasítva a második helyezett Goodyear Ultragrip 9-et, amely 8,2 pontot szerzett.

225/45 R17

Az angol Evo magazin tesztelte le a sportos autók egyik legkedveltebb méretében a 2018-as téli gumikat, összesen nyolc darabot.

Continental Winter Contact TS860. Nem csoda, hogy azt gondolják, lassan már kezd unalmas lenni a Continental első helye, de ez is azt bizonyítja, hogy ez tényleg remek gumi. Nedves és száraz pályán is ő volt a teszt legjobbja, előbbin jól érezhető, mikor veszti el a tapadást, és azt is finoman, progresszíven teszi sok visszajelzéssel. A nedves fékútja egy méterrel volt jobb a második helyezettnél. Viszont hóban csak átlagos, és aquaplaning szempontjából is csak a középmezőnybe tartozik. Hankook Winter i*cept RS2. Nedves időben nagyon jó irányíthatóság és a gyorsítás közben a hajtott kerekek jó tapadása jellemzi. Mély vízben jobb a Continál, de ahhoz hasonlóan a felúszással küszködik. Száraz pályán a második legjobb, nagyon jól ellenáll az alulkormányzottságnak. Hóban is biztonságos, könnyű irányíthatóságot ad. Dunlop Winter Sport 5. Nedves időben csak közepes teljesítményt nyújt: mély vízben a felúszással vannak gondjai, de sima nedves pályán nagyon rövid fékutat biztosít és kanyarban is jól tapad. Ezzel a gumival mérték a legjobb időt a havas pályán, szárazon azonban elég hamar alulkormányzottá vált az autó.

235/60 R18 (SUV)

A német Auto Zeitung magazin hasonlította össze a középkategóriás szabadidő-autók jellemző méretében a 2018-as téli gumikat. A SUV abroncsok nem csak a magasabb oldalfalukban különböznek a személyautó abroncsoktól, megerősített szerkezetük miatt enyhe terepjárásra is felkészítették őket.

Michelin Latitude Alpin LA2. A teszt legdrágább gumija különösen havas és nedves időben volt erős, előbbiben megnyerte a tesztet, utóbbiban a második lett. Havon jó irányíthatóság és trakció jellemzi, ezzel a gumival érték el a legjobb időt a szlalompályán. Nedves pályán is vele volt a leggyorsabb a pályán az Audi Q5, és a legrövidebb fékutat is ő produkálta. szárazon csak a középmezőnybe került, és viszonylag nagy a gördülési ellenállása is. Continental WinterContact TS850 P SUV. A sokszoros tesztgyőztes TS860-as SUV változata nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, szárazon verte a Micelint is, mindhárom talajtípuson a harmadik legjobbnak bizonyult a kilenc indulóból. Nokian WR SUV 3. A finn téligumi-specialista gyártó terméke minden burkolaton elég jól teljesített. Havon nem olyan stabil kanyarban, mint a Michelin, de a szlalompályán a második leggyorsabb volt. Gyengéje a nedves fékút, 100 km/óráról 3,4 méterrel tovább gurult vele messzebb az Audi, mint a Michelinnel, igaz, szárazon egy métert vert a francia vetélytársra.

És a takarékosabb alternatívák?

Akad ugyanakkor egy rendszeresen visszatérő kérdés, különösen az egyre enyhébb telek ismeretében: vajon a szezononkénti csereberét és tárolást nem lehetne megúszni? A választ valószínűleg mindenki sejti, négy évszakos guminak hívják. Egyelőre csak 5-15 százalékos az aránya az európai értékesítésekben, de rohamosan nő iránta a kereslet, hamarosan elérheti a 30 százalékot. Főleg olyan autósoknak ajánlott az ilyen kompromisszum, akik nem vezetnek az átlagosnál többet és gyorsabban, a gyártók fejlesztési pedig nagyot léptek előre az elmúlt években. A legújabb négy évszakos trendekről, egy modern gumitípusról és a vonatkozó teszteredményről októberi cikkünkben olvashat bővebben.