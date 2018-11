Itt a videó, ami megmutatja, hogyan teheti lophatatlanná az autóját

Rendkívül egyszerűen védekezhetnek az autótolvajok ellen a kulcs nélküli rendszerrel felszerelt autók tulajdonosai.

Az ilyen kényelmi rendszerek lényege, hogy a kulcs folyamatosan jeleket sugároz az autó felé, így mellé érve automatikusan nyílnak az ajtók, és ha a kulcs az utastérben van, gombnyomásra indul a motor is.

Az ilyen rendszerek hátránya viszont, hogy elég lefülelni a folyamatosan sugárzó kulcs jeleit, egy speciális eszközzel az autó mellett álló (másik) tolvajnak továbbítani, és már el is vitték a kocsit. Megfelelő eszközökkel az előszobában felakasztott kulcs jeleit is el lehet csípni (videó itt), így akár a tulaj háza elől is simán el lehet lopni egy luxusautót.

A megoldás? Árnyékolás. Egy levágott tetejű, alumíniumból készült üdítős flakon tökéletesen alkalmas a célra, még ha kényelmetlen is. Íme gyakorlatban, milyen hatékonyan működik a módszer.