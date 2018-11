Elkészült a világ kedvenc autójának új változata, most megnézheti

Bemutatták a Toyota Corolla 12. generációjának lépcsős hátú változatát is. Fontos hiányosságot pótolnak vele: végre hibridként is gyártják, de helyette 1,6-os szívómotorral is lehet rendelni.

Az ötajtós modellváltozat genfi megjelenése, majd a kombi (Touring Sports) párizsi bemutatója után immár a lépcsős hátú változat is megjelent a 12. generációs Toyota Corolla kínálatában.

Az új modell a többi Corolla-változathoz hasonlóan a Toyota TNGA GA-C padlólemezére épül, így ugyanolyan sportos megjelenésű, mint testvérei. Ugyanakkor önálló egyéniség is, és a Toyota szerint egyértelműen a sorozat legnagyobb presztízsű tagja.

Az új változat utastere az ötajtóséhoz és a kombiéhoz hasonló, a tengelytávolság ugyanúgy 2700 mm, mint a Touring Sports kivitelben, így a hátul ülő utasok lábtere is kifejezetten tágas.

Az új Corolla Sedan kétféle hajtáslánccal lesz elérhető. Ezek egyike az 1,8 literes hibrid, amelynek összesített rendszerteljesítménye 122 lóerős. A másik hajtáslánc a frissített 1,6 literes szívó benzinmotor, amely hatfokozatú kézi- vagy fokozatmentes (CVT) sebességváltóval is elérhető. A motor csúcsteljesítménye 132 lóerő. Benzines turbót az ötajtós Corollával ellentétben ebből nem kínálnak.

Az új Toyota Safety Sense aktív biztonsági csomagjának része az éjszaka is működő gyalogosérzékelővel, valamint nappali kerékpáros-érzékelővel kiegészített ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS), a teljes sebességtartományban működő adaptív sebességtartó automatika (ACC), a kormányzásba is beavatkozó sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA), a jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA), valamint az automatikus távfényvezérlés (AHB) is.

Az új Corolla Sedan a Toyota törökországi üzemében készül, a modell európai specifikációjú változata 2019 első negyedévében érkezik meg a kontinens piacaira. Piaci sikerében nincs okunk kételkedni, elődje tavalyelőtt (az utolsó vizsgált teljes évben) a világ legnépszerűbb személyautója volt.