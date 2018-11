A Kia Ceed harmadik nemzedéke megtartotta az elődök erényeit, de egy fontos újat is gyűjtött melléjük, ami garantáltan örömet okoz majd azoknak, akik szeretnek vezetni.

A Kia Ceedet senkinek sem kell bemutatni Magyarországon, hiszen az egyik legnépszerűbb alsó-középkategóriás modell, a flottások és a magánvásárlók egyformán kedvelik. 2006 óta van gyártásban, az első két generációból 1,3 millió talált gazdára, ami különösen annak fényében remek eredmény, hogy az elődei nem igazán voltak komolyan vehetők, gondoljunk csak a viccesen elszabott külsejű Schumára vagy a Ceratóra, amihez képest még egy Corolla is izgalmas élményautó volt.

Végül a Kia rájött arra, hogy Európában csak egy olyan modellel arathat sikert, amit itt fejlesztenek és gyártanak, kizárólag ennek a piacnak az igényei szerint. Bele is adtak apait, anyait az első Cee'd generációba: Kovács Miklós vonzó formát rajzolt, építettek egy új gyárat Szlovákiában, vadonatúj platformot és motorcsaládot fejlesztettek, és egy olyan igényes futóművet, amilyen akkoriban csak a Ford Focusnak volt. Ráadásul a felszereltsége a kor színvonalán igen jónak számított (milyen nagy szám volt még egy USB csatlakozó!), és hét év garanciát kínáltak hozzá, amit azóta is egyedülálló ajánlat a piacon.

Nem csoda, hogy özönlöttek a vásárlók a Kia szalonokba, részben a Ceednek köszönhetően a márka az utóbbi 12 évben megduplázta a piaci részesedését Európában, amit nem sokan mondhatnak el magukról. Aztán 2012-ben jött a második Cee'd, amelynél már a minőségérzetre is nagy hangsúlyt fektettek, és ebben jelentek meg a turbós benzinesek is.

Nem hozott forradalmat a dizájn terén

2018-ban eljött az ideje az újabb modellváltásnak, a harmadik generációt ismét a németországi fejlesztőközpontban alkották meg, a Hyundai i30-cal közös alapokra. A hossz (4,31 m) és a tengelytáv (2,65 m) nem változott, de a szélesség két centit nőtt, a magasság meg ennyit csökkent, hogy sportosabb legyen az autó kiállása. Szintén két centivel előrébb kerültek a tengelyek, a szélvédő pedig hét centivel hátrébb, így javultak az arányok és a korábbinál 15 literrel nagyobb (395 literes) csomagtartót lehetett kialakítani.

Papíron tehát minden remek, de élőben valahogy nem üt az új dizájn. Ha leszámítjuk a Stingerre emlékeztető orr-részt a csinos LED fényszórókkal (Platinum szinttől), a diszkrét hátsó szpojlert és a körszelet alakú oldalablakokat, akkor nem túl emlékezetes a maradék része, persze lehet, hogy pont ezért fog lassan öregedni az elkövetkezendő években.

Belül sem forradalmi

A konzervatív stílus a beltérre is érvényes, a Ceed műszerfala olyan, hogy akár 2010-ben is készülhetett volna, minőségérzetben nem sokkal jobb az elődnél. Hagyományos analóg órák mutatják a sebességet és a fordulatszámot, bár 2019-re már digitális műszerfalat ígérnek.

Szerencsére a fizikai kapcsolók számát alig csökkentették az érintőképernyő miatt, továbbra is tekerőgombokkal kell a klímát beállítani és a navigáció térképén zoomolni, még a kézifék is maradt hagyományos. Sajnos a tárolási lehetőségek korlátozottabbak, mint az elődben, a kesztyűtartó és az ajtózsebek is kisebbek lettek.

Nem lehet panasz a helykínálatra, az Octaviát leszámítva kapásbók nem tudnék mondani másik alsó-középkategóriás típust, amiben ennyi hely lenne a hátsó üléseken, amelyek egyébként fűtöttek is lehetnek. Sőt, előre már ülésszellőztetést is lehet rendelni, ami még egy méretosztállyal feljebb sem általános.

Örömteli hogy új extrák is elérhetőek lettek, mint például a fűthető szélvédő vagy a vezeték nélküli telefontöltő, az viszont nehezen elfogadható, hogy részleges önvezetésre lehetőséget adó a távolságtartó tempomat/sávtartó párost miért csak automata váltóval együtt lehet rendelni. Értem én, hogy ezzel a dugóban araszolás is meg van oldva, de van, aki csak hatodik fokozatban, autópályán használná, és nem akar pénzt kiadni a lusta dupla kuplungos automatára, amely a gyorsulást, a végsebességet, és a vélhetően a fogyasztást is rontja.

Bármeddig kormányoz helyettünk

Mivel a tesztautó kézi váltós volt, csak a sávtartó volt meg benne. Teszteltem az M0-n, a felfestéshez érve határozott mozdulattal terelte vissza irányba a Ceedet, aztán pár beavatkozás után szólt, hogy most már aztán fogjam meg én a kormányt, mert az én dolgom lenne a vezetés. A vicc csak az, hogy a hasonló rendszerekkel ellentétben akkor sem kapcsolt ki, ha nem fogtam meg a kormányt, bármeddig kormányzott helyettem, igaz, közben percenként figyelmeztetett.

