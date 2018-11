James Bond is megirigyelné a dubaji rendőrök új csodaautóját

A dubaji rendőrség már eddig is elég impozáns autóflottával rendelkezett, elég csak arra gondolni, hogy náluk szolgál a Guinness által hivatalosan a világ leggyorsabb rendőrautójának kikiáltott Bugatti Veyron sok másik szuperautóval egyetemben.

Legújabb szerzeményük azonban nem sportkocsi, hanem egy terepjáró, amelyet fejlett mesterséges intelligenciával is elláttak. A W Motors által gyártott, Chevrolet Tahoe alapokra épült Giath már a puszta méreteivel is félelmet kelthet a bűnözőkben, de sokkal többe tud ennél.

Például képes felismerni a körözött járműveket, és közvetlen összeköttetésben áll a kommunikációs rendszere a rendőrkapitányság parancsnoki termével.

Van egy gombnyomásra előbújó nagyfelbontású kamerája is, amelyet arcfelismerő rendszerrel is összekapcsoltak, így a Giath a bűnözőket is képes kiszűrni a városi forgatagban.