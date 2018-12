Emlékeznek a rendszerváltás utáni időkre? A Merkúr-korszak végeztével gombamód nőttek ki a szalonok a földből, és néhány exkluzív márka is feltűnt. Aztán legkésőbb tíz éve, a gazdasági válság után véget ért az aranyláz, a tucatautókéval együtt a luxuskocsik piaca is bezuhant. Most fordul a kocka: az évek óta jelenlévő Ferrari után újabb márkakereskedés nyílt, kékvérű autócsodákkal.

Ahogy belépünk az új szalonba, jobbról kék-ezüst Mulsanne fogad. Abszolút csúcsfelszereltségű, a motorját polírozták; süppedős szőnyeg, főnöki masszázsfotel, pezsgőhűtő és kristálypohárszett is van benne. Ez a kínálat csúcsa, 166 millió forintot ér. Bal kéz felől egy Continental GT Cabrio áll, három napja volt a premierje, és mi vagyunk az elsők Európában, akik nyilvánosan láthatjuk élőben. A nem hétköznapi márka bevezetésénél egy órára mindenki VIP-nak érezheti magát, aki bejön az üvegajtón.

Átlagosan havi 1,25 ügyfél vesz új Bentley-t

Több autóra látszik igény, mint amennyit a gyár le tud szállítani – mondja Aradi Géza márkaigazgató, és hozzáteszi, a fizetőképes kereslet mellett a modellkínálat megújulása miatt is most volt tökéletes az időzítés a nyitáshoz. Új szalonnal és márkával ünnepli tehát 25 éves jubileumát a Porsche Inter Autó Hungária, sőt, három éven belül akár a szintén a német konszern érdekeltségébe tartozó Lamborghini is megjelenhetne nálunk – ám egyelőre óriási várólistája van az Urus bevezetése miatt.

Persze most a Porsche-szalon bővítéseként 600 ezer euróból épült, 120 négyzetméteres, kétállású Bentley-bemutatóterem a lényeg, mondanunk sem kell, elegáns berendezéssel és külön átadótérrel, ahonnan átlagosan havonta egy kuncsaft kigördülhet új szerzeményével. Árakat nem reklámoznak, de 140-160 ezer euró körül van a belépő a részben manufakturális körülmények közt gyártott brit autók világába. A megrendelés után meglepően gyorsan, 3-6 hónap után következik a kiszállítás.

Jövőre fontos bővülés várható, megnyitják az egyállású Bentley-márkaszervizt, így a tulajdonosoknak nem kell végre külföldre zarándokolni még egy kötelező átvizsgálásért is. Az alkatrészellátásról csak annyit, hogy ha például az ügyfélnek szüksége van egy Mulsanne-ajtóra, azt soron kívül elkészítik a crewe-i gyárban, és 24 órán belül elküldik DHL-kiszállítással a képviselethez. Többek közt az ilyen szolgáltatásokat kell megfizetni az áltagosan 50-100 millió forintos ársávban mozgó luxusautóknál.

Vége a bécsi túráknak, jövőre épül a szerviz

A márka honlapja szerint régiónkban eddig Belgrádban, Bukarestben, Prágában, Bielsko-Bialában, Katowicében, Bécsben és Salzburgban működött bemutatóterem (Európában összesen 36 van), ezekhez csatlakozik a budapesti szalon. Nem először tűnik fel magyar piacon a luxusmárka: korábban a Porsche M5 forgalmazta modelljeit - néztük is sóvárogva árait az autós újságokban -, de kizárólag ügyfélszerzési joguk volt: autót bemutatni, illetve szerződni a bécsi szalonba vitték az ügyfeleket.

Magyarországon a becslések szerint már 100 fölött lehet a Bentley-k száma (hazai és külföldi rendszámmal), jelentős részük veteránkorban jár. Fiatalítást, változást hoz az állományban, hogyha sikerül tartani a 15 autó eladásával számoló jövő évi tervet, amire van esély, hiszen máris lefoglalták a kvóta felét, tavaly pedig a szalonépítés hírére is eladtak 15-öt. Globális a kereslet élénkülése: tavaly 10 566 autót szállított ki a Bentley, idén megdöntheti a 2016-os rekordot, ha győzi gyártással.

Az eladások közel felét egy igazi kolosszus, a Bentayga adja. Nincs ezzel egyedül a kékvérű márkák közt, SUV-offenzívával növeli volumentét jelentősen a Porsche, a Maserati, a Lamroghini, sőt, immár a Rolls-Royce is. Köztük úttörő a Bentley azzal, hogy a W12-es, 608 lóerős kolosszus elsőként lépte át a 300 km/h-s végsebességet, igaz, azóta szerényebb, nyolchengeres kivitelben (550 lóerő) is kínálják. Sőt, a márka történetében elsőként dízelmotorral is árusították, az új WLTP-norma bevezetéséig.

