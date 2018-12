Hihetetlen, de előkerült a legendás Ikarus, amiből egyetlen darab készült

Előkerült az egyetlen duplacsuklós Ikarus, az iráni "BKV" telephelyén várja a sorsa jobbra fordulását.

Az egyetlen duplacsuklós Ikarus 1988-ban készült el, BKV-s egyenruhába öltöztették, Budapesten és Pécsett is kipróbálták, de elsősorban a gyenge, 250 lóerős Rába motorja miatt nem vált be sehol - írta az Iho.hu. 1991-ben átépítették, erősebb, 280 lóerős MAN erőforrást kapott, emiatt a második ajtó is előrébb került. Az újjászületett prototípust Irán fővárosába, Teheránba sikerült eladni, ahova saját lábon ment ki, és egészen 2009-ig forgalomban is volt.

Sokáig az a hír járta, hogy a buszt selejtezése után szétvágták, de nemrég egy viszonylag friss műholdfelvétel kezdett el keringeni a neten, amin úgy tűnt, hogy még egyben van, a Magyar Volánok nevű Facebook-oldal pedig rábukkant néhány képre az Instagramon, amelyek szintén azt bizonyítják, az egyetlen 293-ast nem bontották még el.

Körülbelül két évvel ezelőtt egyébként a BKV-n belül is felmerült egy replika építése, hiszen gyakorlatilag minden feltétel adott lett volna, de az ötlet cégen belül sem aratott osztatlan sikert. Ennek egyik oka, hogy a méretei miatt a 293-as Magyarország közútjain nem közlekedhetne a jelenlegi szabályok szerint - így valószínűleg arra is hiába várnak a buszrajongók, hogy valaki hazahozza Iránból a legendás járművet.