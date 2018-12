Nem történt ugyan semmi forradalmi változás, de azért át kellett esnie a szokásos félidei ráncfelvarráson a racionális Fabiának. Az ár-értékben legjobb Clever felszereltséggel és a fő újdonsággal, a háromhengeres, ezres turbómotorral járt nálunk.

Úgy fest, ezzel az egyliteres motorral jelenti az arany középutat a Fabia, de lássuk a sarokszámait: 95 lóerős teljesítmény és 160 Nm-es nyomaték. Nem egy aszkéta, inkább lappangó atléta vele a Skoda Fabia: sosem fogjuk RS-nek érezni, de csenevésznek sem, mint a turbó és direktbefecskendezés nélküli belépőmodellt (itt olvashat róla tesztet). Persze ne a gépházban, hanem a külsőnél kezdjük az ismerkedést, ám szemtől szemben sem tűnik túl lelkesítő összeállításnak a második legkisebb Skoda.

Meglepetés: hiszen már jár a motorja!

Hiába az élénk metálkék fényezés, a látványos könnyűfém keréktárcsák és a teljes méretű üvegtető, ez csak egy felcicomázott sajtóautó, kötelező gyakorlat a tesztelő számára. Hiszen amint előkerül a bicskakulcs, elsőre az történik, ami várható volt: messziről morajló diszkrét, tompa zajfoszlányok, vibrációmentes járáskultúra.

Belül helyenként tetszetős, összességében pedig könnyen kiismerhető a környezet, itt minden elsősorban a célszerűségről szól. Ülés-, kormány-, tükörigazítás már nyúlnék is a gyújtáskapcsolóhoz, csak azért nem indítok rá egyből, mert gyanús, hogy a telefonnal is összeköthető érintőképernyős fedélzeti multimédia láthatóan és hallhatóan életre kelt. Ja, hogy a fordulatszámmérő is felugrott a 900/perc körüli tartományba. Akkor már jár!

A hengerelrendezésében a klasszikus ezres Suzukira hajazó, ám annál fényévekkel korszerűbb, háromhengeres erőforrás már alapjáraton szimpatikus, és menet közben is csendes marad, s zavaró vibrációk sem kísérik. Hihetetlenül elasztikus, az ereje pedig akár egy régi vágású 1,8-as szívómotoré – holott ez csak az alapváltozat, 110 lóerős, csupa nagybetűs TSI-ként is rendelhető.

4,5 literes átlagfogyasztás? A mesében

A baj, hogy a fogyasztása is inkább a nagyobb négyhengeresekéhez, semmint a meztelenül 50-70 lóerőt kiizzadó, de legalább 5-6 literrel elketyegő old school sorhármasokhoz hasonló. Párnapos tapasztalatgyűjtést követően enyhülnek a vádak a kifogásolt étvággyal kapcsolatban. Lehet, hogy nem is a mini izomcsomagban, hanem valamelyik perifériában van a hiba?

Nos, a váltóáttételezésben biztosan nem: a fokozatok olyan hosszúak, hogy a Fabia egyesben egészen a városi forgalom tempójáig felgyorsítható, majd kettesbe felváltva el is lehetne felejteni az amúgy öt fokozatra osztott (csak az erősebb változat kap hatodikat), pontosan és könnyedén kapcsolható kart. Talán nehéz a kocsi? Nem igazán, na meg az elektromos szervokormány és a klíma sem jelent az átlagosnál nagyobb veszteséget, ahogy ez ma már megszokott.

A downsizing-divat fonákja, hogy hiába kisebb az istálló, a lovakat etetni kell. Ráadásul a dugattyúk csekély tehetetlenségének és a feltöltő késlekedésmentes működésének köszönhetően azonnali gázreakció intenzívebb gázpedálhasználatra bátorítja a vezetőt. Mondjuk a duhajkodás is csalóka, a rövid tengelytáv és az egyszerű zajszűrés fokozott sebességérzetet eredményez, a kilométerórára pillantva rendszerint meglepően alacsony értéket karcol a mutató.

Az aranyifjú és a nagyi is simán elvezeti

Mindazonáltal a Fabia Clever alkalmas egy kis örömautózásra is. A közepesen kemény rugók, a precízen megtervezett lengőkarok kitolják az abroncsok tapadáshatárait, az autó anélkül is kontrollálható marad, hogy az elektronika állandóan felülbírálná a vezető túlkapásait. Persze nem egy RS adrenalinlöketét adja, de kisautóhoz mérten remek móka a Tsi is.

Kezelőszerveit a „mindenkinek megfelelni" elv szerint tervezték: a kormánya nem túl direkt, de pontos, könnyű, átmérője megfelelő, az áttételezése is rendben van. A kuplungja is könnyen jár, a váltókart finoman lehet tologatni a fokozatok között, csak ugyebár felesleges állandóan kapcsolni, a 3., 4. vagy 5. egyaránt jól használható a Hungária körúti zöldhullámban. A fék is a vezető barátja, kiszámíthatóan, ha kell, nagy erővel lassítja a pehelysúlyú Fabiát.

Olykor magától vészfékez is, ami elsőre ijesztő, hiszen utoljára akkor élt át az ember ilyet, amikor az oktatója rátaposott a saját fékjére. Ráadásul a hátulról érkezők ráfutásos koccanásának esélyét is növeli, amikor túlreagál bizonyos helyzeteket, de a reflexe csodás, ez nem vitás. Automataváltóval, aktív sávtartóval, adaptív tempomattal lenne az igazi, de azok a csúcsmodellek kiváltságai.

Kulcsrakész, méghozzá korrekt összegért

Ingatlanos hasonlattal élve a Fabia Clever nem egy luxusapartmann, hanem egy kulcsrakész garzon. Ennek megfelelően minden benne van, ami nem hiányozhat egy 2018-ban ráncfelvarrott kommersz kisautóból, ugyanakkor néhány dolgot nélkülöz, amit egy 2014-ben bemutatott tömegmodell a technika akkori állása szerint nem kaphatott meg.

Amikor az első grafikát belengette a gyártó a frissítésről, még meglepően vagány autónak tűnt a Fabia, de a sorozatgyártásnál már biztonsági játékra hajtottak a németek, akarom mondani csehek. Jelképesek a változások a hűtőrács és a lökhárító környékén, a különleges megjelenést adó opciókat (18 colos felnik, elöl-hátul LED-es lámpák) mind külön meg kell fizetni. Ugyanakkor azon kevés kisautók közé tartozik, amiből még létezik praktikus kombi.

Ha kell, a ferdehátúban is elfér négy normál alkatú felnőtt, ráadásul jól mozog városban és autópályán is. Klímával, okostelefon-kompatibilis fedélzeti rendszerével és aktív vészfékkel azoknak lehet ideális, akik igénylik a jót, de elfogadják, hogy jóból keveset adnak. De legalább ebben az összeállításban alig 4 millió 098 ezer forint az 1.0 Tsi Clever ára, ami nem rossz ajánlat.