Az új A-osztály természetesen nem áll önmagában, kompakt Mercedesek sora épül platformjára. Most éppen egyterű (a szokásos B néven) és AMG sportváltozat bővíti a kínálatot. Mindkettőt kipróbáltuk.

A Mercedes-Benz továbbra is kitart amellett, hogy Smarttól a kamionig minden méretben, minden szegmensben képviseltesse magát. Ennek megfelelően az idén teljesen megújult A-osztálynak sok testvére van: a családiasabb B, a sportos AMG, az egyediséget sugárzó CLA és CLA Shooting Brake, na meg persze a crossover GLA is mind megkapja az új platformot, rajta az új motorokkal és az új, MBUX kezelőfelülettel.

A szezon végén szinte üres Mallorca szigetére invitált bennünket a gyártó, hogy két fontos újdonsággal, a B-osztállyal, illetve az A35 AMG 4Matic változattal ismerkedjünk. Családi egyterű az egyik, 306 lóerős forró ferdehátú a másik, a kapcsolat akár távoli is lehetne, de a Baleár sziget szenzációs hegyi útjain kiderült, közelebb álnak egymáshoz, mint elsőre gondolnánk. Nem véletlenül hívja a Mercedes a B-t „Sports Tourernek” – kezdjünk is vele!

A középutat meglelni: B-osztály, harmadszor

A prémium családi autó érdekes problémagóc. Az egész egyterű-műfajt épp az szorítja parkolópályára a szabadidőautókkal szemben, hogy nem igazán lehet menőt készíteni belőlük: a kompromisszummentes praktikum túlságosan ésszerű. Márpedig a prémiummárkák lényegének része a pazarlás, tehát arról szó sem lehet, hogy egy Renault Scénickel saját pályáján harcba szálljanak.

A 2005-ben színre lépő Mercedes B úgy kereste a középutat, hogy megtartotta a márkára jellemző minőségi utasteret, és hosszú opciós listát, de elhagyott sokat a kategória praktikus megoldásaiból. Ez mit sem változott az új, harmadik generációval sem. A februárban boltokba kerülő B-osztály teljes egészében a már kapható A-ra épül, olyannyira, hogy a tengelytáv, a hossz és a szélesség mind azonos, csak a magasság, és ezáltal a tető vonala más.

Az előző B-hez képest 4 milliméterrel alacsonyabb lett (miközben 10-zel szélesebb és 26-tal hosszabb), mégis picit nagyobb a fejtér elöl-hátul egyaránt. Szokatlan, hogy a tengelytáv hiába nőtt 30 millimétert, a hátsó lábtér mégis változatlan, a csomagtér pedig egyenesen összement a mosásban 33 liternyit,így 455 literes mostantól. Holott a magas, szendvicsszerkezetű padlóról már az előző, vagyis második generációnál lemondtak.

VW Touran helyett Golf Sporstvan méret

De nincs minden veszve, nemsokára ugyanis extraként előre-hátra csúsztatható ülőlapot, és több fokozatban állítható támlát lehet a B hátsó traktusába rendelni. Ezzel megoldható, hogy ha a gyerekek kis helyen elférnek, viszont sok a cucc, akkor a kényelem kárára tovább növeljük a rakteret, akár 705 literig. Mindent ledöntve 1,5 köbmétert nyel el a B, bár azért a hűtőláda aligha fog beférni a csomagtér ajtaján, hiába nyílik extra pénzért elektromosan.

A szállítási lehetőségek tehát elfogadhatók, az utastérben azonban érezhetően inkább a luxust tartották szem előtt, nem annyira a praktikumot. Van pakolóhely elöl-hátul, de nem több, mint a sima A-ban, és a hely is csak annyival nagyobb, amennyit a magas plafon enged. A hátsó ülés két felnőttre formázott egybepad, és középen padlómerevítés nehezíti a kényelmes elhelyezkedést, mindez inkább négyszemélyes prémiumautóra utal, mintsem egyterűre.

Persze aki próbált már kupés tetővonal alatt gyerekülést berakni, értékelni fogja a nagyobb és sarkosabb hátsó ajtót, szóval ne legyünk igazságtalanok: a B tényleg családiasabb, mint a többi kompakt Merci. A vezetőülésben elhelyezkedve gyakorlatilag lehetetlen megmondani, A vagy B volánját tekerjük-e, azonos felszereltség esetén teljesen egyforma a kettő.

Nem magamban beszélek, az autót utasítgatom

Mindez jó hír, ugyanis azt jelenti, most már itt is elérhető a dupla nagyképernyőre épülő, öntanuló, hanggal, gombbal és érintéssel is vezérelhető MBUX rendszer. Bár nem tökéletes a szövegértése, azért van annak varázsa, hogy a kolléga azt mondja: Hi Mercedes, play some heavy metal music (azaz: Szevasz Merci, játssz egy kis metált!), mire a robot automatikusan átvált a Tidal on-line zeneszolgáltatásra, és beindít egy 50 számos, svéd bányászoktól német sátánistákig terjedő lejátszási listát. Szép új világ!

Mivel a rendszer tanulóképes, a szövegértése idővel javul, ahogy a tulajdonos kérésekkel nyaggatja. Természetesen felsorolhatatlanul sok vezetést segítő rendszert kérhetünk az autóba (ezen a próbán a ráfutás-elkerülő egy kicsit túl idegesnek tűnt), és egy csomó egyéb szolgáltatást lehet még specifikálni, melyek vérmérséklet szerint tűnhetnek luxusnak, vagy parasztvakításnak.

Az első ülések hosszú úton vérkeringést pezsdítő funkciója (Energizing Comfort Control) talán még éppen az előbbinek tűnik, amikor azonban egy pillanatra kékre vált az amúgy állítható színű hangulatvilágítás, ha csökkentem a klímahőfokot, már inkább az öncélú hivalkodás kategória. De milyen vezetni? Nos, annak, aki A-osztályt próbálta már, okoz túl nagy meglepetést.

Kanyarban sok centit letagadhatna

Hiába van magasabban a tömegközéppont, itt is döbbenetesen meggyőző az agilitás: Mallorca szűk szerpentinjein sem jött zavarba a kompakt Mercedes, pedig dízellel és automatával kaptuk próbakörre. Hagyján, hogy stabilan állt a lábán, de mi sem éreztük rosszul magunkat benne, szóval, amikor azt állítják a németek, szokványos buszlimuzin helyett ez egy Sports Tourer, nem lódítanak olyan nagyot.

A próbált motor az új kétliteres dízel gyengébbik változata, a 150 lóerős B 200d volt, ebből amúgy 190 lóerős B 220d is elérhető, és mindkettő teljesíti a 2020-tól kötelező Euro 6d normát. Belépőként elérhető B 180d is a már ismert 1,5 literes, 116 lóerős motorral. Benzines fronton pedig a Renault-val közösen fejlesztett 1,33 literes turbómotor változataiból szemezgethetünk: a B 180 itt is 136, míg a B 200 teljesítménye 163 lóerő, akárcsak az A-ban.

Most még minden motor az első kerekeket hajtja duplakuplungos váltón keresztül (a dízeleké nyolcfokozatú), később lesz 4Matic összkerékhajtás is. Az A-Merci 1997-es megjelenése óta több mint 6 millió kompakt csillagos talált gazdára, és ebből meglepően sok, 1,5 millió eladott autó volt a B-osztály. Bár e rövid menetpróbán csak egy változatát vezettük, úgy tűnik, ez a teljesítmény fenntartható, hiszen mindent tud, amit eddig, csak mindent sokkal jobban.

Cikkünk folytatódik az A35 AMG vezetésével. Kérjük lapozzon!