Napjainkban, amikor tombol a SUV-őrület, van egy gyártó, amely úgy profitál ebből, hogy közben azért vérbeli terepjárót is készít. A Fiat-Chrysler tulajdonú Jeep egyre népszerűbb, és mostanra a teljes kínálatuk megújult, legutóbb épp a Renegade. Ezt és a többi típust is kipróbálhattuk a hazai bemutatón, ahol nem csak aszfalt, hanem sár is volt bőven.

Nevezhetjük SUV-nek, crossovernek, szabadidő-autónak, de valahogy mégis a város terepjáró megnevezés a legbeszédesebb arra a kategóriára, melyről pont a Jeep lenne az utolsó márka, ami eszünkbe jutna. Olyannyira, hogy a „dzsip” szót a mai napig emlegetjük a valódi terepjáró képességgel bíró típusokra, még ha néhány klasszikust kivéve egyre inkább kihalóban is van ezt a kategória, legalábbis Európában.

Csatatértől a puccos bemutatótermekig

Maga a Jeep hírnevét a második világháború során szerezte, amikor a Willys MB (és a licensze alapján készülő Ford GPW) többszázezer példányban vett részt a harcokban világszerte. Mára ikonikussá vált a könnyű építésű, összkerékhajtású katonai mindenes, és a sajtóbemutatón sem feledkeztek meg róla: egy tökéletesen restaurált és működőképes, OT-minősítésű magyar példányt is megcsodálhattunk az újdonságok mellett.

Talán maga a gyártó sem hitte, hogy az elmúlt évek új irányzata számukra is mekkora sikert okoz. Márpedig ez történt, világszinten az első félév során 21%-os, míg az EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) régióban több mint 60%-os növekedés könyvelhettek el. Hazánkban még ennél is nagyobb, 70%-os bővülést tudnak felmutatni, ezek fényében pedig Európában a Jeep a leggyorsabban növekvő márka.

A felfelé ívelő darabszámok mögött persze más változások is vannak, itthon a korábbi négy helyett immár kilenc márkakereskedés várja a vevőket, és persze az elmúlt évek során teljesen megújult, illetve kibővült a termékpaletta is. A bemutatón elsősorban a frissítésen átesett Renegade és Cherokee párosról szólt (ezekkel foglalkozunk a cikkben is), de a szintén megújult Wrangler mellett a Compass és Grand Cherokee is képviseltette magát.

Suzuki Vitara helyett vidám kocka SUV-ot?

A Renegade a Fiat 500X padlólemezére épül, ám ez a méretein kívül egyáltalán nem látszik meg rajta, hiszen teljesen más világot képvisel, mint olasz testvére. A stílusos, szögletes forma, a klasszikus hűtőrács és a kerek fényszórópár már 2014 óta ismerős, teszteltük is kis SUV-ot, az idei változásokat a részletekben kell keresni. Újak az első lökhárítók, módosultak a fényszórók is, amelyek immár teljesen LED-es kivitelben is kérhetők.

Hátul szintén változott a lámpa és a lökhárító, megjelentek új színek, új felnik, utóbbiaknál a küllők közé apró Willys grafikát is elrejtettek. Az utastérben elsősorban a középkonzol változott. Nagyobb és új szoftverrel szerelt (okostelefonos tükrözést is tudó) központi érintőkijelző került bele, valamint az alatta lévő klímakonzol módosult. Továbbra is kérhetünk színes belső dekorelemeket, az utas előtti jókora kapaszkodó sem tűnt el.

Az igazán nagy újításokat a lemezek alatt kell keresni, elsősorban a motortérben. A legfrissebb előírások szerint a motorok mind teljesítik az Euro 6D-TEMP kibocsátási normákat. Alapmotorként a Fiat új fejlesztésű, egyliteres turbós benzinese választható, a T3 jelzésű, háromhengeres blokk 120 lóerőt és 190 Nm-t kínál és csak manuális váltóval, elsőkerék-hajtással kérhető. Aki többre vágyik, annak ott az 1,3 literes T4, mely négy hengerével már 150 vagy 180 lóerős teljesítményre képes.

Nem blöff, van terepképes változata is

Teljesítménytől függően duplakuplungos robotizált vagy 9 fokozatú automataváltó kérhető, utóbbihoz összkerékhajtás kapcsolódik. Hiába a dízelválság, a Renegade-nél a gázolajosokat sem kell nélkülöznünk. A Multijet II sorozatú erőforrás 1,6 vagy 2 literes kivitelben, 120, 140 és 170 lóerővel választható, kiviteltől függően manuális, duplakuplungos vagy 9 sebességes automataváltóval. A csúcsdízelhez ráadásul még felezővel ellátott 4x4 hajtás is jár.

Négyféle felszereltség áll rendelkezésre, közülök a Trailhawk kifejezetten terepjárásra van felkészítve. Mármint valódi terepjárásra, ugyanis a Renegade hiába néz ki ártalmatlan SUV-nak, társaival ellentétben nem ijed meg egy kis dagonyázástól. Amikor pedig épített úton haladunk vele, jó hasznát vehetjük a kibővített biztonsági és kényelmi extráknak.

Ilyen a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, az adaptív tempomat, az automata beparkolás vagy a már említett full-LED fényszóró. A megújult Renegade már kapható hazánkban is, listaáron 5,63 (a dízelek esetében 6,63) millió forintról indul és 9,97-nél ér véget a kínálat, és itt tegyünk említést az 5 év vagy 100 ezer km-re érvényes garanciáról.

