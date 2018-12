A Peugeot a SUV-modellek vezető európai gyártójaként a klasszikus és egyben sportos vonalakat is igyekszik divatban tartani. A vadonatúj 508 SW a legjobb bizonyíték erre, amely régóta áhított célt hoz kézzelfogható közelségbe: megtörni a német középkategóriás autók, és azon belül is népszerű kombik hegemóniáját. Vajon a tartalom is olyan kivételes, mint a forma?