Ez a 192 lóerős, retró divatkombi olyan rejtvény, melyet itthon csak kevesen akarnak megfejteni. Pedig tagadhatatlan hibái ellenére izgalmas és stílusos kocsi, tehát ízig-vérig Mini.

Szerintem az idő múlása nem kedvez a Mini márkának. A nosztalgikus dizájn, ami 2001-ben látványosan új és fiatalos volt, most már unalomig ismert, ráadásul az a kevés változás, melyet 17 év alatt megért, gyakran nem vált előnyére. Mondjuk úgy, hogy a tartósan ragyogó színész-csillagok házassága sem feltétlen tart örökké. Bizony a jóra is rá lehet unni, a Mini pedig nem változott, nem lett az elmúlt 17 évben másként jó.

Harmadik generáció, felvarrt ráncokkal

Tény, itthon soha nem tudott különösebb tényezővé lenni az újautó piacon, annak ellenére sem, hogy az anyacég BMW a legnagyobb nevek között van a magyar vevők szemében. De használtként azért érkezett Miniből is, nem hiányzik a budapesti utcaképből sem a klasszikus háromajtós, sem a nemrég frissített Countryman SUV. Tehát látjuk őket eleget, a Mini generációit (ez most a harmadik) mégis nagyon meg kell néznem, hogy megkülönböztessem.

Mondhatnánk ezt konzervatívnak, de hát az a BMW, a 3-as vagy az 5-ös generációit mégis kiválóan el lehet különíteni. Az aktuális Clubman annyiban más, hogy hosszúkás, lapos alakjával a Minin belül teljesen egyedi, hat ajtajával pedig felismerhetően elüt elődjétől. Minden méretében nagyobb a három- vagy ötajtós ferdehátúaknál, de a szélességről-magasságról ezt nehéz megmondani, annyira hasonló benyomást kelt.

Persze ezt már leírtam 2015-ben, amikor a hazai bemutatón először találkoztam a típussal, ráadásul akkor is éppen egy Cooper S-t vezettem, mint amilyen a most megkapott tesztautó. De mi változott? Nos, a motor most már tudja a szeptember óta kötelező Euro-6d TEMP normát, emiatt picit módosult a nyomaték-karaktere. Nehezebb is lett a frissített Clubman, így egy tizeddel lassabb gyorsulást és 0,4 literrel magasabb fogyasztást vall be a gyár.

Literek, forintok és kilók: van mértéktartás?

Állítólag többletétvágy az automata Clubmanre nem igaz, hivatalosan most is el tud járni 5,8 literes átlaggal. Én ennél nem kevéssel, kereken 3 literrel mértem többet. Persze azért egy minden hájjal megkent, ráadásul 193 turbós lóerővel száguldani hívó vagabundtól, városi-elővárosi talajon egyáltalán nem rossz érték a 8,8 liter / 100 km. Sőt, ilyen kocsinál mindennek örülök, ami 10 alatt van, szóval nem a fogyasztás, hanem a gyári ígéret húzós.

Amit szintén túlzónak érzek, az a tömege. Alapfelszereltséggel és 68 kilós sofőrrel 1465 kilót mondanak, én viszont nehezebb vagyok, a tesztautó pedig bőségesen felszerelt, tehát minden bizonnyal bőven 1,5 tonna fölé kúsztunk. Jóval könnyebbé kéne tenni, hogy valóban éhezőművésszé váljon, de a spórolásra aligha lenne vevői igény. A tesztautó adatlapján például 14 304 600 forint szerepelt, mint vételár. A megemésztéséhez hagynék egy kis időt.

A Clubman abból a szempontból is szokatlan, hogy kombiként igyekszik megtalálni vevőit. Ez manapság nem különösebben népszerű karosszéria-forma, de úgy lehettek vele, hogy akik nem hajlandók crossoverbe ülni, azok éppen a dizájnra érzékeny különcök, tehát a Mini célközönsége. Én egyébként pont ilyen vagyok, ha csak a Clubman és a Countryman közül lehetne választanom (az áruk helyett), akkor gondolkodás nélkül erre a kocsira mutatnék.

Olyan hátra kilátni, mint egy furgonból

Sajnos dizájnnak együtt járt egy-két vitatható megoldás. Főleg a kétszárnyú csomagtérajtóra gondolok, egy téli hét alatt ugyanis a létező összes módon bebizonyította, miért rosszabb megoldás ez, mint a felfelé nyíló fedél. A középen illeszkedő ajtószárnyak szinte teljesen használhatatlanná teszik a belső tükröt: középen nagy fekete csíkot nézünk, és két kicsi ablaktörlő próbálja tisztán tartani a kevés üvegfelületet, mérsékelt sikerrel.

Természetesen nem csak az ablak lesz koszos, de a csomagtérajtó kilincse is, és becsukni csak kívülről megfogva lehet. Pedig ez sosem lesz kőműves-kombi, sok tulajt zavarhat majd a kéz bepiszkolódása. Maga a csomagtér cserébe teljesen vállalható, bár csak 360 literes, de azt könnyen lehet használni, ügyes kocsi a Clubman. A hátsó ülés 40-20-40 arányban dönthető, de nem ez az igazán meglepő benne, hanem hogy tök jó ülni rajta.

Hely, szellőzőrostély és két USB töltő is van hátul, tehát ide tényleg utasokat szánt a Mini, a hatalmas tetőablakkal pedig a viszonylag alacsony tető ellenére sincs klausztrofób érzésünk. Amikor a három gyerekemnek ott kellett helyet foglalnia, az övek becsatolása egy kicsit problémás volt a viszonylag keskeny tér miatt, de négy embernek teljesen vállalható kompakt kombi a Clubman.

Cikkünk még nem ért véget, kérjük lapozzon!