SP-rendszámos Lada zúz Pesten, ettől lehidalt az internet népe

Hiába a botrányosan gyors modern versenyautók, máig a magyar ralik közönségkedvencei a sírós diffivel, hörögve érkező kocka-Ladák, amelyek látványosan driftelve veszik szinte az összes kanyart. Az egyik gép karácsony előtt nem mindennapi bevetésre indult.

Stasys Brundza, a vilniusi versenyautó-mágus is eléggé meglepődött magyarországi látogatásakor azon, hogy mekkora kultusza van nálunk a verseny-Ladáknak (egy eredeti VFTS tesztjét itt olvashatja). Ezúttal azonban nem raliszakaszokon, hanem Budapest belvárosában keltett nem kis feltűnést az egyik sportrendszámos gép, amikor Tolnai Márk csapata különleges videót forgatott róla.