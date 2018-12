Az egyik türelmesen várakozott, a másik viszont életveszélyes manővert hajtott végre.

A BMW-sekkel szembeni előítéletekre az alábbi, a bpiautosok.hu egyik olvasója által rögzített videó részben ráerősít, részben viszont megcáfolja őket.

A 4-es kupé sofőrje szépen türelmesen várja a sorban, hogy kinyíljon a sorompó, és folytathassa útját, a hirtelen megjelenő régebbi 5-ös GT viszont a nyitás pillanatában átszáguld a kereszteződésen, láthatóan nem a megengedett 30 km/órás sebességgel. Nem csak a sebességhatárt nem tartotta be, de még számos más szabályt is megszegett, ha rendőr is látta volna az ámokfutását, valószínűleg a jogsija bánta volna.