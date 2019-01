Olcsóbb lesz a járműbehozatal, csökkentik a regisztrációs adót

Aki külföldről szeretne autót vagy motort behozni, annak az utánjárás mellett még egy dolog is kedvét szegheti, ez pedig a forgalomba helyezéskor fizetendő regisztrációs adó.

Ennek mértékét több tényező is befolyásolja, autóknál az életkor és a környezetvédelmi osztály is számít, és persze - ahogy a motorkerékpároknál - a motor hengerűrtartalma is.

Egy új törvény értelmében most a kétkerekűeknél csökkent a regadó, ez az 500 köbcenti alatti gépeket érinti - írta a Blikk.

80 köbcenti alatt az eddigi 20 ezer helyett 15 ezret, 81-125 köbcenti között 95 ezer helyett 50 ezret, 126-500 köbcentiig pedig 135 ezer helyett 85 ezret kell majd befizetni az államkasszába.