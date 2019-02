Tegye a szívére a kezét! Ráférne az autójára néhány új kiegészítő?

A legtöbb autótulajdonos néhány egyszerű kiegészítő beszerzésével rendkívüli módon megkönnyítheti az autóban eltöltött óráit, ha az alábbiakat áttanulmányozza, hiszen az állandóan fejlődő vásárlói igényeket buzgón igyekszik ellátni az autós piac.

Egy szakszerűen felragasztott, magas minőséget képviselő autófólia számos problémára megoldást kínál. Védelmet nyújt az ablakokon beáramló meleg és az UV-sugárzás ellen, de baleset estén megakadályozza az üvegfelületek szilánkosra-törését, és felhelyezésével a csomagtér és utastér könnyedén elrejthető a járókelők elől.

Tolatóradar/tolatókamera: akár utólag is. Rendkívül hasznos szerkezet, és a prémium gyártók már az autó orrába is szoktak szerelni, hogy a nem belátható kereszteződésekbe csak egy kicsit kelljen begurulni, de parkoláskor is vitathatatlan segítség. Ennek hiányában általában oktatók/lakókocsisok a kiegészítő tükröt szokták használni külső visszapillantókra.

Univerzális autós tartó, csúszásgátló az egyik leghasznosabb autós kiegészítő lehet, hiszen aki több dolgot tárol a keze ügyében, annak minden egyes kanyar után össze kell szedni dolgait az ülés alól, miközben a vezetésre kellene figyelni. A lap állaga a szilikonhoz hasonlítható, olyan, mint a gekkó bőre, sok-sok apró kitüremkedés van rajta, amelyek megnövelik a felület méretét. Ezek teszik aztán lehetővé, hogy szemüveg, telefon hozzátapadjon. Az autós kiegészítők listáján nem kérdés, hogy az autós töltő is helyet kap. A hagyományos szivargyújtós töltőkön túl olyan USB csatlakozós verziókat is találunk a piacon, amelyekkel egyszerre több készüléket is tölthetünk menet közben.



A csomagfogó háló csomagok rögzítésére alkalmas, amely egy kombi, vagy ferdehátú esetén nagyon hasznos lehet, és baleset esetén sem válnak gyilkos eszközzé a hátul szállított tárgyak. Ugyanezen okokból ajánlott beszerezni egy csomagtér elválasztó rácsot is. Képzeljük csak el, egy csomagtérbe tett objektum fékezéskor, vagy baleset esetén milyen erővel indul meg előre.

Az FM transmitter a zenekedvelők számára ajánlott eszköz, bedugunk egy pendrive-ot, vagy SD kártyát, és megfelelő frekvencián sugározza a zenénket a rádió felé. A rádiót beállítjuk a megfelelő frekvenciára, és hallgathatjuk a dalainkat. Régebbi, nem MP3-as vagy nem inputos fejegységeknél egy nagyon hasznos dolog.

A nappali menetfény akár gyári, akár utólagos, az ember egyik legjobb barátja, hiszen eleve csökkenti a fogyasztást; az 55 wattos tompított fény helyett 5-10 wattot használ, ugyanakkor az autó láthatósága jó látási viszonyok mellett jelentősen nő, főleg az új kékes fényű menetfényeknél.

Ma már a legtöbb gyártó beépíti a könyöklőket a kocsikba, de ha nincs, akkor irány a bolt! Az utángyártott típusok is nagyon jók, leszámítva a színegyezőséget, de a hosszú utakon meghálálja ezt az ízlés elleni merényletet. Nagyon hasznos, és nem utolsósorban tárolni is tudunk benne dolgokat. Többórás vezetéskor szintén elengedhetetlen eszköz az utólagos deréktámasz.

A fedélzeti kamera rendkívül hasznos találmány, amely többek között vitás esetek eldöntésére alkalmas. Igen olcsón lehet HD minőségben rögzítő típusokat venni.

Akik sok időt töltenek az autójukban, vagy akár a kisgyermekkel utazók is pontosan tudják, mekkora gyakorlati haszna lehet egy olyan kis autós kiegészítőnek, mint a mini szeméttároló. Az autót ugyanis nem lehet egyszerűen tisztán tartani, és ha utazunk benne, bizony szemét is keletkezik.

Kicsi, jópofa és rendkívül hasznos eszköz, ami néhány kellemetlen pillanattól is megkímélhet bennünket, ha hordozható autós mini bikázó és töltő is helyet kap a kocsiban. Akinek merült már le az akkumulátora, vagy járt már úgy, hogy egyszerűen nem indult az autója, az pontosan tudja, milyen jó, ha kéznél van a segítség.

Amennyiben „tuningolni" szeretnénk autónkat, a futómű fejlesztése az első, hiszen egy erős motor keveset ér megbízható lengéscsillapítók és erős fékek nélkül. – állítják a szakemberek. Ide tartoznak a speciális sportrugók, lengéscsillapítók, fékek, felnik és gumik felhasználása, melynek célja a jármű stabilitása, jobb útfekvése, nagyobb kanyarsebessége. A futómű tuning leglátványosabb része a kaszni "megültetése". Sportrugók segítségével, néhány centivel lejjebb engedik a súlypontot, hogy az autó jobban feküdjön az úton.

A legszerteágazóbb és egyben a legbonyolultabb a motor teljesítményének a növelése, hiszen számtalan módon lehet nekikezdeni. Viszonylag egyszerű és olcsó a légszűrőt, gyertyákat és a gyújtókábeleket sportosabbra váltani, de ha van az autónkban vezérlőelektronika, kicserélésével jelentősen tudnak javítani a teljesítményen – állítják az erre szakosodott műhelyek. Ezt az eljárást hívják chip tuningnak, lényege a motor fordulatszámtartományának megnövekedése, illetve a szelepek áthangolása.

Ha tervezzük a motor teljesítményének komolyabb növelését, előtte erősítsük meg autónk fékrendszerét, ez történhet a teljes fékrendszer cseréjével, de sokszor elég az eredeti megerősítése is. – figyelmeztet egy szakember.

A tuningolásra szakosodott műhelyek, szervizek gyakran szetteket kínálnak, melyek kompletten tartalmazzák az említett dolgokat, azonban érdemes egy kicsit utánaszámolni, és több variációt végiggondolni, mielőtt döntenénk.