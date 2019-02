Forradalmi újdonságot rejt az új Peugeot motorháza

Korábban egyetlen gyártó sem kínált háromféle hajtásláncot egy kisautóhoz. A benzines, dízel és már elektromos hajtással is elérhető új 208-asra épül a következő Opel Corsa és Citroën C3 is.

A Peugeot bő egy héttel a Genfi Autószalon előtt leleplezte a 208-as második nemzedékét. A kisautó hosszabb, alacsonyabb és szélesebb, valamint 30 kilóval könnyebb elődjénél, amelyre már egyáltalán nem hasonlít. Ezúttal az új 508-as jegyeit fedezhetjük fel rajta, például a feláras LED-es fényszórókhoz tarozó kardfog-fényeket, az izmosan domborodó sárvédőket, és a fekete csíkkal összekötött hátsó LED-es lámpákat.

Teljesen megváltoztak a karosszéria arányai, a 15-17 colos méretű kerekeket kitolták a sarkokba, a meredekebben álló szélvédő pedig hátrébb jött, így a Peugeot letért arról az útról, amit az egyterűs formájú 206-ossal elkezdett még az ezredforduló előtt. A mai trendet követve a Peugeot sem gyárt már háromajtóst az új 208-asból, csak a népszerűbb ötajtós karosszéria lesz.

A francia kiskocsi ugyanarra a moduláris CMP platformra épül, amire a DS 3 Crossback is. Később ez adja majd az alapokat a cégcsoport összes új kisautójához, így a következő Opel Corsához és Citroën C3-hoz is. A piaci bevezetéskor a 208-as ötféle motorral lesz kapható: az 1,2-es, háromhengeres szívó benzinessel (75 LE), a 100 és 130 lóerős turbóssal és a 100 lóerős 1,5 literes dízellel. Nyolcfokozatú automata váltó is elérhető a turbós benzinesekhez, ennyi fokozata a kiskategóriában korábban csak a Mininek volt.

Elektromos is van

A nagy meglepetés a 136 lóerős, 260 Nm nyomatékú villanymotorral hajtott e-208, ami 340 kilométert tud megtenni egy töltéssel a WLTP mérés, és 450-et a régi NEDC szerint. A 208-asok közül ez a legfürgébb, 0-100 km/órára 8,1 másodperc alatt gyorsul fel.

Hagyományos fali csatlakozóval 16, töltődobozzal 8 óráig tart a töltés, a 100 kW-os gyorstöltővel viszont fél óra alatt 80 százalékra lehet feltornászni az 50 kWh-s, padlóba rejtett akkumulátor töltöttségét. Kívülről néhány apróságon (nálunk pl. a zöld rendszám) kívül alig lehet majd megkülönböztetni az elektromos változatot a többitől. A Peugeot szerint ez már a normál kínálat részének számít, ezért nem kell külön is hangsúlyozni a zéró emissziós hajtást.

Belül olyan, mint egy prémiumtermék

Az első fotók alapján a 208-as belső tere talán még nagyobb durranásnak ígérkezik, mint a külső. 2012-ben az elődben jelent meg először a kis méretű kormánykerék, ami fölött kell nézni a műszereket, és nem rajta keresztül.

Ez a Peugeot-okra jellemző speciális elrendezés most is megmaradt, de az i-Cockpit így is sokat fejlődött, a rmodern formák és a felhasznált anyagok, sőt, még a rendelhető extrák az 508-ast idézik. A Head Up Displaytől az infotainment és vezetéstámogató rendszerekig bármi megrendelhető a kisautóhoz is, leszámítva az éjjellátó rendszert.

Kiviteli szinttől függően a digitális, 3D hatású műszeregység két szinten jeleníti meg az adatokat. A magasra helyezett kijelző előtt az információk holografikusan kerülnek kivetítésre, ráadásul a fontosabb vagy sürgősebb figyelmeztetések közelebb ugranak a szemhez, így a vezető reakcióideje felgyorsul.

A 2019 őszén forgalomba kerülő új 208-as először a jövő heti Genfi Autószalonon mutatkozik be. A kiállítást követően egy külön erre szolgáló weboldalon keresztül azonnal megnyílik az online rendelés lehetősége (belső égésű és villanymotorral szerelt változatok esetében egyaránt). A majdani tulajdonosok online előlegfizetés ellenében az elsők között rendelhetik meg és vezethetik új autójukat.