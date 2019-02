Tavaly is az ország legnépszerűbb prémiummárkája volt a Mercedes-Benz, ráadásul minden negyedik eladott modell a kecskeméti gyárban készült. De a java még csak idén jön.

Nem sokkal az után, hogy Las Vegasban megtartották a világpremierjét, Magyarországon is bemutatkozott a Mercedes CLA második generációja. A sajtóeseménynek különleges helyszínt választottak, a Zugligeti úti lóvasút (később villamos) állomást, amelyet 1886-ban építettek – abban az évben, amikor sok száz kilométerrel távolabb Karl Benz szabadalmaztatta a világ első „sorozatban" gyártott autóját, a Patent-Motorwagent.

Most, 133 évvel később hosszas pusztulás után felújítva, és rendezvényközponttá alakítva pompázik a régi állomásépület, a Mercedes pedig túl van egy jubileumon: tavaly legyártotta az egymilliomodik autót Kecskeméten. Ebből 750 ezret tett ki a CLA első generációja, év eleje óta pedig (a világon egyedüli üzemként) már a másodikat készítik a Bács-Kiskun megyei szerelőszalagok. Mellette az új A-osztály is Magyarországon készül, igaz, nem kizárólag.

A tavalyi bő 190 ezer autóval el is érte kapacitása határait a gyár, így egymilliárd eurós beruházással megkezdték az egység bővítését, amivel körülbelül 2500 új munkahely jön létre, miközben a frissen felavatott Academyvel új képzési központot nyitott a márka. Külön hangsúlyozták a rendezvényen, hogy már decemberben megszületett a bérmegállapodás a dolgozókkal.

Majdnem 50 százalékkal több SUV fogyott

Jörg Schmidt, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója a hazai piaci viszonyokról elmondta: 2018-ban kétszer annyi autót adott el a márka, mint 2015-ben. Ez számszerűsítve 4018 járművet jelent, és egy komoly pozíciót: a régebbi hazai gyártókapacitással rendelkező Audit, illetve a Debrecenbe tartó BMW-t megelőzve a Mercedes volt az ország kedvenc prémiummárkája.

Tökéletesen szemlélteti a divatot, hogy a legnagyobb (46 százalékos) növekedést a SUV-modellek produkálták, ezeken belül is a második legkisebb szabadidő-autó, a GLC volt a legnépszerűbb 506 darabbal. Nagyot lendültek az AMG-modellek eladásai is, és továbbra is minden egyes új Mercedes szériatartozéka a 4 év/120 ezer kilométeres ingyenes karbantartás, illetve a vezetéstechnikai tréning.

Utóbbiakat a kishaszonjárművek vásárlóira is kiterjesztették (tavaly 1189-en voltak), a teherautók piacán pedig az új Actros erősítheti a stuttgarti márka pozícióit. Visszatérve a személyautókra, már 18 szalon és 23 szervizpont érhető el az országban, de közülük a tavaly 3,5 milliárdos beruházással felépült budaörsi Hovány kereskedés a zászlóshajtó. És mi várható idén? A tervek szerint két számjegyű növekedés, és a következő új modellek bevezetése (ehhez jönnek még az AMG-k):