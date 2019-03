Elérkezett az idő, hogy felkészítse autóját a következő hónapokra

Ahogy a téli szezonra is érdemes volt felkészíteni autónkat, úgy nem maradhat el a tavaszi karbantartás sem. Az odafigyelés többszörösen megtérül, így nem árt komolyan venni az aktuális vizsgálatot. Számba vettük a tavaszi autóápolás legfőbb pontjait.

A téli időszak meglehetősen igénybe vehette autónkat, mivel az utak minősége rosszabb ilyenkor, és a fagy is maradandó kárt okozhatott benne, ráadásul az utak jégmentesítésére használt szerek sem hatnak kedvezően a járművekre. Első lépésként érdemes tehát egy teljes, alvázmosással egybekötött tisztításra is elvinni gépkocsinkat, hiszen a hó ellen használt szerek könnyedén beivódnak a jármű különböző réseibe, szétmarhatják az elemeket.

Aktuális a hűtő mosása is, ám csakis slaggal, a maszkon keresztül, hiszen szennyeződést is csak onnan kaphat. Ezután következhet az autó teljes tisztítása, melynek során nemcsak a küszöböket és a kerékjáratokat érdemes átnézni, hogy nincs-e valami sérülés, hanem a teljes karosszériát is.

Amennyiben keletkezett néhány új karcolás, de csak a lakk sérült, a polírpaszta legtöbbször segít. Valójában azonban azokat a sérüléseket kell leginkább orvosolni, ahol a lemez is kilátszik. Ehhez érdemes megfelelő színű, márkaszervizből beszerezhető, vagy akár festékboltban kevertethető javítókészletet beszerezni.

Tavasz elején, ahogy a hőmérő higanyszála tartósan 7 Celsius-fok felett marad, le kell cserélni a gumikat a nyári szettre. Ha nem gumisnál végeztetjük a cserét, akkor nézzük meg a nyári gumi profilmélységét, megvan-e a minimális 1,6 mm, nem látható-e rajta sérülés. Erről itt írtunk bővebben. A csere során érdemes szemügyre venni az autó alját, az eldugottabb sarkokat, a küszöböket, nincs-e festékleverődés, esetleg rozsdásodás, amit kezelni kellene. Ajánlott átnézni az összes gumiharangot, nem szakadt-e ki valamelyik a tél során.

Amennyiben magunk szereljük fel a kerekeket, ne felejtsük el az előírt guminyomást beállítani – már csak azért sem, mert a tároláshoz amúgy is a csökkentett ajánlott! A keményebb anyagú nyári abroncsok használatakor nagyobb eséllyel tűnhet fel a futómű apró elállítódása. A téli utak a megszaporodott kátyúkkal erősen megviselhetik a futóműveket, tehát végezzük el a szükséges futóműállítást, ugyanis már egy apró félrehúzás is rendellenes gumikopást okozhat! Ha már futómű, akkor a fékekről se feledkezzünk meg, érdemes megnézni a tél mennyire vette igénybe a féktárcsákat, fékpofákat, és ajánlott évente egyszer a fékfolyadék forráspontját is ellenőriztetni.

Az ablakok ellenőrzése kiemelten fontos. Vizsgáljuk át először a törlőlapátokat, a tél ugyanis azokat is megviselhette, szükséges lehet a csere. Mosni természetesen belülről is erősen javallott időnként az ablakokat, miként az utastér teljes takarítása, a szőnyegek kiemelése, valamint egy huzamos szellőztetés is ajánlott. Következő lépésként ellenőrizzük, működik-e az összes lámpa. Mivel amúgy is ajánlott a csomagtér kipakolása, s a téli menetfelszerelések – szükség szerint mosás utáni – elrakása, ellenőrizzük a guminyomást a pótkerékben is. Abban az esetben, ha egy éven belül nem cseréltük, itt az ideje a pollenszűrő cseréjének, s azzal együtt a klíma tisztítása is javallott.

A szélvédőmosó tartályból időszerű lecserélni a téli szélvédőmosó folyadékot, a nyári verzió sokkal tisztábban tartja a szélvédőt meleg időben.

Minden további folyadékszintet érdemes ezzel egy időben ellenőrizni, valamint az akkumulátorok pólusairól és a sarukról se feledkezzünk meg! A tavaszi felkészítés utolsó lépése a waxolás. Nem csupán azért, hogy a fényezés csillogóbb legyen, hanem azért is, hogy ellenállóbb legyen a karcokkal, de leginkább az UV sugárzással szemben. Utóbbitól az autó utasterét is ajánlott védeni: leginkább parkoláskor. Jöhet a szélvédőre, illetve az az alá rakható fólia a hólánc helyére.