Olyan villanyautót mutattak be, ami mindent megváltoztathat

A frissített V-osztályból készített EQV akár nyolc személyt is képes szállítani néma csöndben és nagy kényelemben.

Nem gyakran fordul elő, hogy egy autómárka az újdonságai közül az első helyen egy kisbuszt mutasson be valamelyik nagy nemzetközi autószalon sajtónapján. A Mercedes ezúttal mégis így tett Genfben, a sajtótájékoztató úgy kezdődött, hogy Dr. Dieter Zetsche, a laza, ősz bajszú vezérigazgató egy EQV-vel hajtott be a színpad közepére a rá váró több száz újságíró őszinte megrökönyödésére.

Az EQ a Mercedes elektrifikált járművekre kitalált almárkája, így nem nehéz kitalálni, hogy az új tanulmányautó is elektromos meghajtást kapott. Az EQV a V-osztály frissített változatára épül, és ugyanúgy képes akár nyolc ülést is hordozni, mint dízelmotoros testvére. Természetesen hat-, illetve hétszemélyes VIP-belsővel vagy egymással szembe fordított ülésekkel, tárgyalásra kialakított belsővel is fel lehet szerelni.

A külsőt csak enyhén dolgozták át az elektromos változaton, a hűtőmaszk felső peremén egy kéken megvilágított csík található, ezen kívül újak a lökhárítók és a kis légellenállású, 19 colos felnik is. Jobban nem akartak módosítani a formaterven, mivel a V-osztály megjelenését a felmérések szerint nagyon kedvelik a vásárlók.

Az EQV-nek nincs köze az e-Vito haszonjárműhöz, a meghajtásáról egy előre beépített, 201 lóerő teljesítményű villanymotor gondoskodik, a padlóba rejtett lítium-ion akkumulátor kapacitása tekintélyes 100 kilowattóra. Egy töltéssel 400 kilométert tud megtenni a villanybusz a WLTP mérési módszer szerint, a végsebessége 160 km/óra. Gyorstöltővel 15 perc alatt 100 km-rel lehet növelni a hatótávolságot.

A gyengébb motorral és kisebb akkuval is választható szériaváltozat ősszel, a Frankfurti Autószalonon mutatkozik be, a sorozatgyártás 2021-ben kezdődik.

Beindult az EQ

A Mercedes 2017-ben bejelentett EQ almárkája 2019-ben már teljes gőzzel üzemel: nyáron szállítják le az első elektromos hajtású EQC szabadidő-autókat a vásárlóknak, és ősszel bemutatnak egy nálunk majd zöld rendszámot kapó, EQ Power jelzésű konnektoros hibridet az új GLE-ből, ami egy töltéssel 100 km-t tud megtenni elektromos üzemmódban. Idén megszűnik a benzinmotoros Smartok értékesítése, utána már csak elektromos változatban lesznek elérhetőek a kis városi kocsik.

Ezen felül a Mercedes gőzerővel készül a Formula E-s bemutatkozásra, amire a 2019/2020-as szezon első versenyén, decemberben kerül sor. Idén a gyártó a DTM-es partnere, a HWA révén egy tanulóévet teljesít, aminek az a célja, hogy jövőre, a gyári színekben már ne érjék meglepetések a csapatot.

Genfben azt is bejelentette a Mercedes, hogy 2020-ra elkészül az Ionity gyorstöltő hálózat első 400 állomása, amelyek Európa legforgalmasabb autópályái mentén lesznek elhelyezve. További az is lényeges, hogy 2025-re már minden Mercedes személyautóban 48 V-os mild hibrid rendszer fog dolgozni szíjhajtású indítómotor-generátorral.