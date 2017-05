Miközben a gyógyszergyártók igyekeznek a betegek kényelmét szolgálni, az orvosok néha azzal szembesülnek, hogy az emiatt megritkult orvos-beteg találkozás, a "lazább póráz" a terápia hatékonyságát rontja. Ez veszély fennáll az egyre modernebb vérröggátló terápiáknál is - mondja Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor, MH Honvédkórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa.

- Áttörésnek nevezhető, ami az utóbbi időben a véralvadásgátlás területén történt?

- Az elmúlt pár év olyan időszak, amikor jóformán minden eddig használt, hagyományos, sok évtizedes véralvadásgátló szerünket újra, hatékonyabbra cseréljük, és az ezzel kapcsolatos kezelési eljárásokat újra tanuljuk, tanultuk. Rengeteg vesződséget jelentett nekünk az elmúlt évtizedekben, hogy a K-vitamin antagonista hatású gyógyszerekkel, kumarinokkal hogyan is tudjuk a véralvadást gátolni. Most már azonban léteznek olyan újabb hatásstílusú szerek, amelyekkel a beteget biztonságosabban és nem utolsósorban kényelmesebben lehet kezelni.

- Miért? Mi volt eddig és hogyan változott?

- Eddig a véralvadásgátlás úgy nézett ki, hogy szedni kellett egy K-vitamin antagonista hatású tablettát, abból nem pontosan meghatározható módon beállított adagot, és utána vérvétel volt, a vérvétel eredménye alapján pedig folyamatosan módosítani kellett ezt a dózist.

- Ez akkor kicsit macerás volt, ezek szerint a betegnek folyton kontrollra kellett járnia.

- Igen. Mi ezt úgy neveztük, hogy "INR játék" – az INR az egy bizonyos laborérték. El kellett menni a beutalóért, el kellett vinni a mamát a laborba, levették a vért, utána be kellett szerezni a leletet, utána ezt kellett visszavinni az orvoshoz. Az orvosnak meg kellett nézni, hogy eddig mennyit szedett, most milyen a lelet, most mennyit kellene szednie, és akkor új adagot tanácsolni. Meg kellett értenie, jegyeznie a kedves mamának, hogy akkor most mennyit kell szedni, és mikor kell legközelebb vérvételre menni. (Általában két hét múlva vagy négy hét múlva.) Ez nagyon vesződséges módszer volt, és ha nem jól sikerült, akkor a beteg vérzett, ha meg másik módon nem sikerült jól, akkor kevés volt a gyógyszer adagja, és vérrög keletkezett. Ezt a macerás eljárást ugyan hatvan éve csinálja az orvoslás, de ha van valami vesződséges a gyógyításban, akkor ez az.

Mostanra azonban vannak olyan új szerek, amelyeknél minderre nincs szükség: egy fix dózisban be kell venni a tablettát, és attól kezdve a véralvadásgátlás megvalósul,

és nem kell az a fajta folyamatos kontroll, hogy vérvételi eredmény alapján kelljen állandóan módosítani a dózist. Bizonyos kontrollra persze most is szükség van, elsősorban azért, hogy a beteg szedi-e a gyógyszert, másodsorban, hogy a veséje nem romlott-e el közben, nem vérzékeny-e mégis a gyógyszertől. Tehát kell vérvétel, de egyszerű esetben csak egyszer évente, legrosszabb esetben pedig három havonta ellenőrizendő a veseműködést és a vérképet. Ez nagy fordulat az orvoslás történetében!





- Ez akár azt is jelentheti, hogy a betegek sokkal inkább betartják az utasításokat? Tehát hogy sokkal együttműködőbbek lettek?

- Abszolút nem jelenti azt! Ugyanis itt a beteg hosszabb pórázra van eresztve, hogy úgy mondjam, hiszen nincs folyamatos ellenőrzés, és nincs is olyan labor, amit azért végzünk, hogy tényleg bevette-e a tablettát. Tehát ez a compliance, vagyis a beteg-orvos együttműködés a gyógyszerbeszedési fegyelem szempontjából egyáltalán nem biztos, hogy könnyebbséget jelent. Régen azt a beteget, aki az előző nyűgös gyógyszert sem szedte be, legalább észrevettük. Itt nem is biztos, hogy észre tudjuk venni, mert szabadjára van engedve, rajta múlik, hogy együttműködik-e. Tehát ez is egy új dolog, ami igazából ezeknek az új szereknek a hátulütője.

- Ugyanakkor ez azt jeleni, hogy az orvosoknak most már a tudományon és a gyógyításon kívül néha kicsit pszichológusnak is kell lenni? Rá kell venni a beteget, hogy akkor is szedje be a gyógyszert, ha a pirula nem kapcsolódik valamilyen tünet vagy fájdalom megszüntetéséhez?

- Mindig is pszichológusnak, én inkább azt mondanám, hogy empátiás embernek kell lennie egy orvosnak, ahhoz, hogy a "rendszer" működni tudjon. Ha bejön a beteg, akkor egyetlen másodperc alatt fel kell mérni, hogy ki jött be, azzal hogy kell beszélni, és az hogy fogad el engem, hogy végül megvalósuljon az a gyógyítás, ami miatt engem megkeresett. Ez nyilván tapasztalat, és persze tanulás kérdése is. Nem minden orvosnak megy egyformán, de ez a legfontosabb eszközünk. Néha fontosabb eszközünk, mint a tablettáink vagy a katétereink.

- Gyakorlatilag az orvos-beteg kapcsolat ma már majdhogynem megkerülhetetlen a gyógyításban, hiszen a beteg saját együttműködése nélkül szegény orvos hiába állítja fel a diagnózist, hiába "szerel", hiába ad gyógyszert, hiába teszi ki a lelkét, ha az illető beteg nem együttműködő, akkor reménytelen az egész.

- Sajnos igen, hiszen ezekkel az abszolút nem közömbös beavatkozásokkal és abszolút nem közömbös gyógyszerekkel ártani is lehet. Baj van, ha a beteg nem érti meg azt, hogy beültetünk a koszorús erébe egy fémspirált, egy fémhálót, és azon perceken belül vérrög tudna képződni, ha ezt a kis tablettát nem szedi be. Első hallásra egyszerű, de mégis majdnem minden hónapban van ilyen beteg, akit egy hét múlva visszahoz a mentő infarktussal, mert nem értette meg, nem váltotta ki, elvesztette a receptet és a többi...

- Nem tartotta fontosnak? Vagy elfelejtette, és úgy gondolta, hogy ha tegnap se vette be és ma se történt semmi, akkor ezek szerint biztos, nem is annyira fontos, hisz nincs tünete.

- Igen. Gyakori az az álláspont: "minek szedjem, úgy is jól vagyok? Nem szedem!"

- Tehát ebben az esetben az önök ráhatása, a pszichológiai készsége az kezelés a kimenetelét nagyban, döntően tudja befolyásolni.

- Igen, és ne feledjük, hogy a kardiológiai szakrendelés azért nagyüzem, és nem lehet mindenkivel külön, órákat lelkizni, főleg, ha vannak köztük kevésbé befogadó lelkek. Ez a mai napig nagy probléma, melyre nagyon oda kell figyelnie orvosnak és betegnek is.