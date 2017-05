A dohányzás a szervezet szinte minden részét károsítja, mégis sokan maradnak évekig a cigaretta rabjai. A leszokás nem könnyű, ám mindenképpen megéri, ráadásul segítséget is kaphat hozzá.

A cigaretta, számos egyéb károsító hatása mellett a szívet és az érrendszert sem kíméli.

A dohányban levő nikotin elváltozásokat okozhat a keringési rendszerben, magas vérnyomást vagy koszorúér-betegségeket válthat ki, károsítja az erek falát, de az érszűkület, az érelmeszesedés, sőt az agyi érbetegségek kialakulásában is szerepet játszik.

Az infarktus hátterében is gyakorta áll a dohányzás

Ráadásul nemcsak az ártalmas, ha mi magunk szívjuk a cigarettát, a mellettünk dohányzók füstjének passzív belélegzése (ha lehet ezt mondani) még többet árt. A dohányosok tehát nemcsak a saját egészségüket teszik kockára, hanem a velük egy légtérben élőkét is.Ám aki képes lemondani a dohányzásról, az előtt az egészséges élet egy más dimenziója tárul fel: szinte azonnal megszűnik a kellemetlen, reggeli köhögés, a megvonási tünetek múltával jobb lesz a közérzet, könnyebb a légzés, erősebb a fizikai teljesítőképesség.

A leszokó búcsút vehet a kellemetlen lehelettől, viszont jobban érzi majd az ízeket és az illatokat. A bőre, a haja, a körme, sőt a szexuális élete is meghálálja a dohánymentességet, ráadásul a családi kasszában akár évi több százezer forinttal is több marad, ha nem kell cigarettára költeni. Arról nem is beszélve, hogy a leszokással példát adhat a környezetének, a gyermekeinek, és megszerezheti az elismerésüket.

Egyedül is lehet, de segítséggel könnyebb

Leszokni azonban nem könnyű, hiszen a nikotin függőséget alakít ki a szervezetben, ráadásul a leszokóban levő dohányosnak a bizonyos helyzetekben „rituálisan" elszívott cigaretták is hiányozni kezdenek.

Ha megvan a komoly elhatározás, egyedül is neki lehet látni a leszokásnak, ám arra érdemes számítani, hogy ez nehéz feladat. Egyes felmérések szerint a rendszeresen dohányzóknak mindössze 3 százaléka képes rá önerőből, ha tehát Ön ebbe a csoportba tartozik, kétszeresen is büszke lehet magára! A segítség nélküli leszokásnak több módszere is van, mindenkinek érdemes kiválasztani azt, amelyik a lehető legközelebb áll a személyiségéhez.

Van, aki a cigarettázással „automatikusan" együtt járó helyzetekben igyekszik először dohányzás nélkül is helytállni, így csökkentve az elszívott cigaretták számát. Van, aki lépésről lépésre fogja vissza a napi dohányadagot, mások pedig a drasztikus, egyik napról a másikra történő leállásban hisz.

Kellemetlen tünetek

Akár így, akár úgy próbál leszokni, számítania kell arra, hogy a nikotin megvonása átmenetileg kellemetlen tüneteket okoz.

Néhány hétig a nikotin utáni sóvárgás és a pszichés hiányérzet mellett olyan testi tünetekkel is számolni kell, mint az éhségérzet, az emésztési problémák, a székrekedés, vagy az alvászavarok. Lelki szinten a lehangoltság, vagy épp ellenkezőleg, a nyugtalanság, türelmetlenség, ingerlékenység vagy a szorongás is köszönhető a nikotinmegvonásnak, sőt a koncentrálóképesség átmeneti csökkenése is előfordulhat. Ám a nehéz napokon érdemes arra gondolni, hogy mindez csak átmeneti. A tünetek gyorsabb megszűnését segítheti a vitamindús, gyümölcsökben, zöldségekben gazdag, egészséges étrend és a sok folyadék.

Nem érdemes viszont a nikotin utáni sóvárgást keksszel, rágcsálnivalókkal kivédeni, mert ez a leszokóban levő dohányosok körében szinte közmondásosnak számító hízáshoz vezethet.

Nagyon fontos a környezet támogatása is, jó, ha felkészíti őket a várható nehézségekre, és türelmüket kéri az átmeneti időszakra. A lakásból távolítson el mindent, ami a dohányzásra emlékezteti, és a leszokás időszakában ne szervezzen olyan programot, amely korábban dohányzással járt. Kérje meg dohányzó ismerőseit is, hogy a jelenlétében ne gyújtsanak rá, és főleg ne kínálják cigarettával.

Kérjen segítséget!

Aki úgy érzi, hogy egyedül nem képes megbirkózni a leszokás nehézségeivel, annak sem kell lemondania a szándékáról.

A tüdőgyógyászati szakrendelőkben az ország minden régiójában működik dohányzásról leszokást segítő centrum, és egy ingyenesen hívható telefonszám (06-80-44-20-44) is a leszokást választók rendelkezésére áll. A központokban orvos, pszichológus, egészségtanár segít abban, hogy a lehető legkevesebb szenvedéssel járó módszert találják meg a személyre szabott leszokási tervhez. A nikotinmentes módszerek között ott van a pszichoterápia, a viselkedésterápia, a különféle egyéni és csoportos módszerek.

Nikotinmentes gyógyszerkészítmény is rendelkezésre áll, ezeket az orvos írja fel egyéni mérlegelés alapján. Ez utóbbi terápia azért sikeres minden harmadik-negyedik esetben, mert a gyógyszer gátolja a nikotinnak az agy nikotin-receptoraihoz való kötődését, így a cigaretta elszívásakor elmarad a megszokott, kellemes érzés.

Bevált módszer a nikotinpótló kezelés is, amelynek során a nikotin tartalmú tapaszból, rágógumiból a szervezetbe jutó, egyre kisebb dózisú nikotin enyhíti a megvonási tüneteket. A felmérések szerint ezzel a módszerrel minden ötödik leszokási kísérlet jár tartós eredménnyel.

Ha a leszokás mégsem hozna tartós sikert, nem kell szégyenkeznie.

A legfontosabb az, hogy tartson ki az elhatározása mellett, és próbálja meg újra. Higgye el, senki nem fog ferde szemmel nézni önre azért, mert több alkalommal is segítséget kér a függőség megszüntetéséhez!