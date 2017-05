A népesség közel 15 százalékának van tartósan 140/90 Hgmm fölötti vérnyomása, egyes becslések szerint minden 8. halálesetben játszik közre a magas vérnyomás. Ám sok tévhit kering ezzel a betegséggel kapcsolatban.

Ne várjon a jelekre!

Ha kizárólag a magas vérnyomásra jellemző tüneteket keresünk, nem fogunk találni, ugyanis az esetek nagy részében a magas értékek nem okoznak tüneteket. Sokan úgy vélik, amennyiben idegességet, izzadást, alvási nehézségeket, kipirulást tapasztalnak, egész biztosan magasvérnyomás betegségük van. Holott nem véletlenül nevezik „néma gyilkosnak" ezt a problémát, hiszen úgy okozhat akár végzetessé váló állapotot, hogy nem feltétlenül tapasztalunk figyelmeztető jeleket - figyelmeztet dr. Kapocsi Judit, a Kardioközpont magasvérnyomás és érkockázat specialistája.

Tévhit: ez áll az orrvérzés és a fejfájás hátterében

Bizonyítékok vannak rá, hogy a magas vérnyomás nem okoz ilyen problémákat, kivéve az ún. hipertenzív krízis állapotát. Tehát amennyiben a vérnyomás kiugróan magas és emellett orrvérzés, fejfájás, rossz közérzet jelentkezik, várjunk öt percet és ismételjük meg a mérést. Amennyiben nem csökken és a panaszok is fennállnak, hívjunk mentőt. Tudni kell azonban, hogy nem gyakori az orrvérzés és a magas vérnyomás együttes előfordulása.

Megtörténhet, de főleg csak akkor, ha rövid idő alatt hirtelen emelkedik jelentősen a vérnyomás, különösen abban az esetben, ha az orr nyálkahártyáján gyulladás, kiszáradt állapot vagy kis sérülékeny ér-gomolyag van jelen. Amennyiben azonban rendszeresen jelentkeznek ezek a tünetek, érdemes kivizsgáltatni magunkat.

Tévhit: a szem bevérzései magas vérnyomásra utalnak

Az összefüggés fordított: a szem bevérzései viszonylag gyakoriak magasvérnyomás-betegeknél, de maga a bevérzés nem feltétlenül utal magas vérnyomásra. Ha piros bevérzéseket tapasztalunk, annak hátterében az állhat, hogy az emelkedett vérnyomás megterheli az erek falát, a hirtelen kiugrás pedig akár azok megrepedéséhez is vezethet. A szembevérzés alatt sokan az ijesztő, de ártalmatlan kötőhártya-vérzést értik, ami azonban néhány hét alatt, következmények nélkül teljesen eltűnik. Ennél sokkal veszélyesebb lehet az üvegtesti vérzés, amely kapcsán - a vérzés sűrűségétől, mennyiségétől és elhelyezkedésétől függően - homályt, foltot lát a beteg.

Ennek és súlyos látóideghártya-vérzésnek a kivédésére az ismert magasvérnyomás-betegeknek szükséges a félévente vagy szükség esetén sűrűbb szemfenéki vizsgálat szemnyomás méréssel, a laborvizsgálat és a rendszeres vérnyomás kontroll.

Tévhit: a kipirult arc a magas vérnyomás jele

Az arcunk számtalan okból kipirulhat, mint például erős hő- vagy fényhatás, hideg idő, fűszeres ételek, forró italok, alkohol, edzés vagy akár érzelmek. Mindegyik átmeneti vérnyomás-emelkedést okoz ugyanis. Vagyis a valamiért kiugró vérnyomás okozhat kipirosodást, de nem feltétlenül magasvérnyomás betegség áll a piros arc hátterében.

Tévhit: aki szédül, az biztosan magasvérnyomás beteg

A szédülés lehet a magasvérnyomás betegség kezelésére szedett gyógyszerek mellékhatása, de nem feltétlenül maga a vérnyomás okozza. Ugyanakkor ezt a tünetet nagyon is komolyan kell venni, különösen, ha hirtelen jelentkezik. Ha ugyanis a szédüléshez koordinációs- és egyensúlyzavar, járási nehézség is társul, az lehet a stroke jele is, ami azonnali ellátást igényel. Természetesen tudni kell, hogy a magas vérnyomás az egyik vezető rizikófaktor a stroke kialakulásában.

A szédülés ugyanakkor viszonylag gyakran fordul elő alacsony vérnyomásnál, hirtelen vérnyomás csökkenés esetén.

- Bár a magas vérnyomásnak ritkán vannak árulkodó tünetei, mégis annak, aki többször is tapasztal szokatlan jeleket, mindenképpen ajánlott a kardiológiai kivizsgálás. Amennyiben nincsenek tünetek, ellenben a családban már előfordult ez a betegség, szintén fontos lenne a rendszeres orvosi ellenőrzés, ugyanis a betegségre való hajlam örökölhető – ismerteti dr. Kapocsi Judit, a Kardioközpont magasvérnyomás és érkockázat specialistája. - A magas vérnyomást feltétlenül kezelni kell a komoly szövődmények elkerülése végett. Pontosan beállított gyógyszerekkel és megfelelő életmóddal akár a stroke, a szívinfarktus, és más komoly betegségek is megelőzhetők.

Május a vérnyomásmérés hónapja!

Egy két-három perces rutinvizsgálat emberek százainak életét mentheti meg, vagy előzheti meg náluk a vakságot, a stroke-ot, a visszafordíthatatlan vesekárosodást. Ez a vizsgálat ingyen van és májusban számos patikában, rendelőben, egészségügyi rendezvényen elérhető.

Azokat is várják egy vérnyomásmérésre és adatfelvételre, akiknél egy éve, vagy még soha nem volt vérnyomásmérés. További információk a program Facebook oldalán.