A magas vérnyomás sokáig képes tünetek nélkül károsítani a szervezetet, ám eközben súlyos betegségekhez is vezethet. A vérnyomást szabályozni általában gyógyszerekkel szokták – van viszont egy dolog, ami könnyen kivitelezhető, és szinte azonnal csökken tőle a vérnyomásunk: ha kevesebb sót eszünk. De vajon hogyan kezdjünk hozzá?

A táplálékunkban levő só mennyisége közvetlen kapcsolatban áll a vérnyomásunkkal. Ez viszont azt is jelenti, hogy vérnyomásértéktől függetlenül mindenkinek érdemes odafigyelnie arra, mennyi sót visz be a szervezetébe, mert a magas vérnyomás a legtöbbször nem hívja fel magára a figyelmet világos tünetekkel, csak orvosi ellenőrzéskor derül ki.

Amíg pedig észrevétlen marad a szervezetben, addig súlyos szív- és érrendszeri problémáknak, például az érfali károsodásoknak, az érszűkületnek, a szívelégtelenségnek, a szélütésnek, az infarktusnak kövezheti ki az utat, és a vesét is károsítja.

Csökkenő sófogyasztás – csökkenő vérnyomás

A világon szinte nincs is olyan ország, ahol ne jelentene problémát a magas vérnyomás - hangsúlyozta Dr. Michael Weber, a Journal of Clinical Hypertension (a magas vérnyomással foglalkozó tudományos kiadvány) szerkesztője és Dr. Dan Lackland, az egyesült államokbeli Dél-Karolinai Egyetem kutatója, a Magas Vérnyomás Világliga megválasztott elnöke a heart.org oldalon megjelent beszélgetésben.

Dr. Dan Lackland azt is elmondta, hogy a Világliga számára épp a sófogyasztás visszaszorítása az első számú akcióterület: a tudományos vizsgálatok ugyanis egyértelműen arra utalnak, hogy aki csökkenti a sóbevitelt, annak a vérnyomása is csökken. A különböző konyhát vivő országok vizsgálatai sem tértek el lényegesen egymásról, az összefüggés mindenütt tetten érhető.

Dr. Lackland szerint vita legfeljebb abban a témában van, hogy pontosan mennyire, és az étkezés mely területein kell csökkenteni a sóbevitelt. A csökkentés egészen pontos egészségügyi hasznát pedig további vizsgálatokkal kell igazolni – az ellenzők általában erre a tényre hivatkoznak, amikor azt mondják, hogy a só veszélyeinek hangsúlyozása túlzás.

Mennyire van szükségünk?

Bár sóra szüksége van a szervezetünknek, korántsem mindegy, mennyit fogyasztunk belőle. Dr. Dan Lackland szerint a világ szinte minden táján már-már veszélyes mennyiségek fogynak ebből az ízesítőből. A számítások szerint napi 1500 milligramm nátrium, azaz körülbelül 3,8 gramm só is elegendő lenne a szervezet nátriumszükségletének fedezésére. Ennek a mennyiségnek szinte minden országban a többszörösét fogyasztják el az emberek. Magyarországon akár napi 15-20 grammot is. Dr. Lackland szerint az Egyesült Államokban sem ritka, hogy valaki akár egy heti sóadagját is elfogyasztja egy sós gyorséttermi menüvel.

Amire nem is gondolnánk

A sómennyiség csökkentésének első lépése, ha minél több friss gyümölcsöt és zöldséget eszünk, és csökkentjük az ételeink sózását, ehelyett inkább zöld fűszerekkel ízesítjük az ételeinket.

Ám számos olyan élelmiszer is van, amelyet nem feltétlenül gyanúsítanánk meg magas sótartalommal, mégis rengeteget tartalmaz belőle. Az első számú gyanúsítottak a feldolgozott élelmiszerek: a készételektől a gyorséttermi menükön keresztül a szalámifélékig és a húskészítményekig mindnek jelentős a sótartalma.Dr. Lackland szerint Nagy-Britanniában már sikerült elérni, hogy a kormány lépéseket tegyen a feldolgozott élelmiszerek sótartalmának fokozatos csökkentése érdekében – a fokozatosságra a fogyasztói panaszok megelőzése érdekében van szükség.

A menzákon, Magyarországon Itthon többek között az iskolai étkeztetés új szabályaiba foglalták bele a sótartalom visszaszorítását, mert a gyerekek napi sószükséglete a felnőttekénél is kisebb.

Dr. Lackland szerint a sófogyasztásunk közel 80 százaléka a feldolgozott ételekből és az éttermi ételekből származik. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy aki otthon főz, annak nem kell odafigyelnie: az élelmiszerek címkéjén célszerű mindig ellenőrizni a nátriumtartalmat. Olyan ételféleségek is tartalmazhatnak ugyanis túl sok sót, mint a kenyér és a péksütemények, a ketchup, vagy a mustár. Még az ásványvizeknek is lehet magas nátriumtartalma, sőt a müzlikben is lehet a normálisnál több nátrium. Ha lehet, minél ritkábban kerüljenek az asztalra feldolgozott hús- és egyéb ételkészítmények, kifejezetten sós chipsek, rágcsálnivalók. Ehelyett inkább fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt. Az ételek utánsózását pedig minden esetben érdemes elkerülni.