Egy két-három perces rutinvizsgálat emberek százainak életét mentheti meg, vagy előzheti meg náluk a vakságot, a stroke-ot, a visszafordíthatatlan vesekárosodást. Ez a vizsgálat ingyen van és májusban számos patikában, rendelőben, egészségügyi rendezvényen elérhető.





Május a vérnyomásmérés hónapja

Egészen biztos, hogy rengetegen nem tudják, hogy magasvérnyomás-betegségük van, ami tünet- és panaszmentes. Elsősorban őket szeretnék kiszűrni egy országos program keretében.

- Azokat várjuk egy vérnyomásmérésre és adatfelvételre, akiknél egy éve nem volt vérnyomásmérés. Célunk felismerni a tünet- és panaszmentesen zajló magasvérnyomás-betegséget és korai lépéseket tenni. Számos gyógyszertár, sok háziorvos tud a programról, de lehetőség van véradás kapcsán is megméretni a vérnyomást. A munkahelyeken a vérnyomásmérésben nem részesült dolgozók mérését a foglalkozás-egészségügyi orvos végezheti el. Akinek pedig módja van, családtagok, egészségesnek vélt ismerősök vérnyomásmérésével bővítheti a résztvevők körét – mondta az Origo kardiológiai rovatának Prof. Dr. Kiss István, a Magyar Hypertonia Társaság elnöke.

Becslések szerint 3,5 millió a hypertoniás betegek száma Magyarországon, abszolút népbetegségnek számít. Önkéntesek segítségével közösségi rendezvényeken, bevásárló központokban is sor kerülhet vérnyomásmérésre. A magas vérnyomás veszélyeiről és a májusi rendezvénysorozatról dr. Benczúr Béla kardiológus beszélt az Origó kardiológiai rovatának, a Szívderítőnek.

Magyarországon évente 5000 ember halála köthető ehhez a tünetegyütteshez.

A fejlett országokban sajnos népbetegségnek számít, a népesség mintegy 15 százalékát érinti.

Május 17. a Hypertonia Napja 2007 óta világszterte ezen a napon hívják fel a figyelmet a magas vérnyomásra, az elérendő, egészséges vérnyomásértékre és a korai felismerésre. Becslések szerint évente 7-10 millió ember halálát okozza és további 1,5 milliárd ember életét nehezíti meg a túlságosan magas vérnyomás, illetve az ezzel járó szövődmények.

Mennyi az annyi?

140/90 Hgmm. Ha csak kicsit magasabb ennél, akkor életmód-változtatással, ha jóval magasabb, akkor emellett gyógyszeres kezeléssel csökkenthető az érték. Ha viszont valaki cukorbetegségben szenved, esetleg vesebeteg vagy átesett már szívinfarktuson, szélütésen, akkor a kitűzött vérnyomás célérték ennél is alacsonyabban van, akkor 130/80 Hgmm-t kell elérni és tartani.

Ahogy idősödünk, úgy az érfal merevebbé válik, és emiatt az idős emberek közül a kor előrehaladtával egyre többen szenvednek magasvérnyomás-betegségben.Márpedig ez nem okoz tüneteket, tehát csak vérnyomásméréssel deríthető ki. Ezek az emberek – ha más betegségük nincs – akkor alapvetően jól érzik magukat, még csak fülzúgás, szédülés sem figyelmezteti őket. Azért tartozik a csendes gyilkosnak minősülő betegségek közé, mert akár évtizedeken keresztül képes fennállni, és gyakran csak akkor derül ki, amikor stroke-ot, szívinfarktust, látásromlást, visszafordíthatatlan vesekárosodást okozott.Mivel fiatal korban is előfordulhat, ezért akár már 20 évesen is érdemes évente legalább egyszer ellenőriztetni az értékeket.

Kockázati tényezők

Ha valaki elhízott, ha emelkedett mondjuk a koleszterinszintje, esetleg vércukorproblémái vannak, dohányzik, keveset mozog, akkor nagyobb a kockázat arra, hogy magas a vérnyomása is.

A kezdődő hipertóniát jól lehet kezelni, így megelőzhető a szívinfarktus. Ugyanis a magas vérnyomás által leginkább veszélyeztetett szerv éppen a szív. Ha a szívnek a magas vérnyomás miatt egy szűkebb, nagyobb ellenállású érrendszeren kell áthajtania a vért, ez megterheli szívet. Ezt a terhelést egy ideig maradandó károsodás nélkül viseli, de bizonyos idő után gátlódik szív elernyedése, s a szívben létrejött nyomásterhelés a szívizmot, esetleg a szívkoszorúereket is károsíthatja. Ez pedig akár szívinfarktushoz is vezethet.

De a kezeletlen hipertónia agyi katasztrófát, érelmeszesedést, veseelégtelenséget, alsóvégtagi trombózist is okoz.

Ezzel szemben például az agyi érkatasztrófák kockázatát a vérnyomás felső értékének minden 10 Hgmm-el történő csökkentése mintegy 30%-al, míg az alsó érték 5-6 Hgmm-es mérséklése 42%-al csökkenti!

Tehát most az az üzenet, hogy akinek egy éve nem volt megmérve a vérnyomása, vagy még soha nem mérték meg a vérnyomását, az most számos gyógyszertárban, a háziorvosánál, szűrőnapokon; de akár barátnál, családtagnál meglévő vérnyomásmérőn, bárhol, ahol lehetséges, mérjen vérnyomást!A magas vérnyomásról, a szűrésekről pedig naprakész információkat kaphatnak a program Facebook oldalán.