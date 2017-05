A szokásos diétás ajánlásokon túl újra segítheti (vényköteles) gyógyszer azokat, akiknek az egészsége érdekében muszáj megszabadulniuk jó néhány kilótól. Az új készítmény hatását a Magyar Kardiológusok Társaságának éves konferenciáján mutatták be a szakmának.

Ugye tudja, milyen nehéz bőröndöt cipelni? Most képzelje el, hogy egész nap nem teheti le, mindenhová hurcolásznia kell a cekkert. Eszébe jutott már, hogy milyen többletterhet ró a szívére és az ereire az, ha ezt a „bőröndöt" nem a kezében, hanem túlsúly formájában a teste más részein hordja? Olyan komoly hatása van, hogy friss vizsgálatok kimutatták: még az amúgy egészséges anyagcseréjű elhízottakat is nagyobb eséllyel sújtja szívroham vagy agyvérzés, mint az átlagos testsúlyúakat.

A 3,5 millió 18 évesnél idősebb brit ember adatainak vizsgálata azt is kiderítette, hogy az elhízottak szív- és érrendszeri kockázata annál magasabb volt, minél több anyagcserezavaruk volt.Egyértelmű, hogy az anyagcserezavar nélküli elhízás sem ártalmatlan állapot.

Az elhízás valóságos „népbetegség" a nyugati világban, ahol a táplálék bőségesen rendelkezésre áll. Az elhízottak aránya az elmúlt három évtized folyamán megháromszorozódott Európában,és a túlsúly a gyermekek körében is a leggyakoribb kórkép.

Pedig a cukros, zsíros ételek nyakló nélküli fogyasztása és a mozgásszegény életmód nyomán kialakuló felesleg a szervezet minden részét károsítja, többek között a szív- és érrendszeri problémáknak is az egyik legfontosabb kockázati tényezője. Az elhízottak körében sajnos sokszorta nagyobb eséllyel alakulnak ki a szív- és érrendszeri betegségek, mint a normális testsúlyú, egészséges életet élő emberek között.

Túlsúlyos? Elhízott?

De vajon mi az a súlyfelesleg, ami már kórosnak számít?

Az elhízás mértékének meghatározására gyakran használják a testtömegindexet (BMI), amely nem más, mint a kilogrammban mért testtömeg elosztva a méterben mért testmagasság négyzetével. Ha ez a hányados 18,5 és 24,9 között van, normális testsúlyról, 25 és 30 között túlsúlyról, 30 fölött pedig elhízásról beszélünk. Jó jelzőszám a derék (köldök fölött 2-3 ujjnyira) és a csípő körfogatának arányszáma is: ha ez a hányados a nőknél meghaladja a 0,85-öt, férfiaknál a 0,9-et, érdemes odafigyelni az életmódunkra, mivel a hasi elhízás különösen komoly kockázati tényezőnek számít a szívbetegségek szempontjából.

De vajon mit érdemes enni-inni ahhoz, hogy sikerüljön megszabadulni a túlsúlytól és lehetőleg ne is térjenek vissza ugyanolyan gyorsan a kilók, ahogy leadtuk őket?

Szigorú rohamfogyókúrákkal semmiképpen nem érdemes gyötörnünk magunkat: ezek ugyan segítenek pár kiló leadásában, ám a szervezet az éhezés hatására „takarékra áll", és minden kalóriát igyekszik hasznosítani. Az eredmény: leadott kilóink villámgyorsan kúsznak vissza, amikor visszaállunk az addigi táplálkozásunkra, néhány hét múlva gyakran az eredeti súlynál is többet mutat a mérleg - ezt hívják jojózásnak. Az eredmény: nem lettünk egészségesebbek a fogyókúrától, ráadásul most már még több kilótól kellene megszabadulni.

Változtasson az életmódján!

A megoldás sokkal inkább az életmódváltás: így nem kell éheznünk, nem érezzük úgy, hogy a legfinomabb falatokat kell megvonnunk magunktól, sőt egyszer-egyszer még a „tiltott" kedvencek is beleférnek a diétába.

Az arányokra és az ételeink elkészítésére kell ügyelnünk.

Szerepeljen az étrendünkben minél több zöldség és gyümölcs nyersen, párolva, köretként, salátaként, akár édesség vagy rágcsálnivalók helyett is. A húsok közül válasszuk az alacsony zsírtartalmú baromfit, és a vörös húsok közül is szavazzunk bizalmat a kisebb zsírtartalmúaknak, például a sertéscombnak vagy a sovány marhaszeletnek. Egy héten egyszer együnk (lehetőleg tengeri) halat, amelynek omega-3 zsírsavai védik a szívünk egészségét.

Ugyancsak az egészséges zsírsavak bevitele szempontjából fontos, hogy főzésnél az állati zsírokat cseréljük növényi olajokra, a salátákat pedig hidegen sajtolt növényi olajból készült öntettel tálaljuk.

Persze a zsiradékokkal mindenképp bánjunk takarékosan: ne csak a húsból, hanem a tejtermékekből is válasszuk a zsírszegény változatokat, a salátáink ne tocsogjanak az olajos öntetben, a zsiradékban gazdag ételkészítési módokról pedig álljunk át a zsírszegény főzési technikára.A bő olajban sütött, rántott húst például cseréljük grillezettre, a sült krumplit párolt rizsre, zöldségre.

Fogyasszuk mértékkel a zsiradékban és cukorban egyaránt gazdag cukrászsüteményeket, a hizlaló rágcsálnivalókat, kekszeket, cukorkát, csokoládét. Az édességvágy csillapítására jó megoldás lehet, ha gyümölcsöt, vagy kevés, egészséges zsírsavakban gazdag olajos magot rágcsálunk, ez utóbbiakkal azonban magas energiatartalmuk miatt szintén bánjunk óvatosan.A fehér lisztből készült kenyeret, tésztát cseréljük teljes kiőrlésűre, a fehér rizst barnára. A sófogyasztást is érdemes mérsékelni – felejtsük el az ételek utánsózását, és már a főzésnél is kevesebb sóval készítsük őket, a tapasztalatok szerint meglepően gyorsan hozzá lehet szokni az új ízekhez, amelyek hagyják érvényesülni a hozzávalók valódi zamatát. Só helyett ízesítsünk inkább zöld fűszerekkel és eddig nem használt fűszer-kombinációkkal - egyébként is érdemes többféle fűszert használnunk, annyira sokféle íz érhető el, amelyektől megfosztjuk magunkat, ha a só-bors-paprika kombinációjánál ragadunk le!

Alkoholt csak mértékkel fogyasszunk, kerüljük a kalóriabombának is beillő édes koktélokat, égetett szeszeket, legfeljebb egy pohárka vörösbort engedjünk meg magunknak.Számos tudományos vizsgálat bizonyította a napi egy pohár jó minőségű vörösbor szív- és érrendszert védő hatását.

Igyunk minél több folyadékot, de ne cukros üdítőket és szörpöket, hanem ásványvizet vagy cukormentes gyógynövény- és gyümölcsteákat.

Ha az egészséges étkezést némi mozgással is kiegészítjük, hamarosan tapasztalni fogjuk, hogy kevesebbet mutat a mérleg, és már nem szuszogunk annyira, ha fel kell menni egy lépcsősoron, vagy futni kell a busz után.

És hosszú évek kihagyása után az életmódváltást újra segíti - vényköteles - gyógyszer is, mely a központi idegrendszerre hat.

Ezt a készítményt is csak alapos orvosi megfontolás után lehet szedni, ellenjavallat a többi között a kezeletlen magas vérnyomás, epilepszia, bulimia, anorexia, bipoláris betegség, drogfüggőség, súlyos máj- vagy vesekárosodás. Az elhízásról, annak kezeléséről, az új hatóanyagról Prof. Dr. Császár Albert belgyógyász beszélt az Origo kardiológiai rovatának a Magyar Kardiológusok Társaságának konferenciáján.