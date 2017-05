Már önmagában az, ha a fiatal a dohányfüst közelében van, betegségeket okozhat. A dohányzó felnőtt közelében felnövő gyerek könnyebben lesz a káros szenvedély rabja, ráadásul a passzív dohányzás jelentősen növeli a fiatalkori szívinfarktus kockázatát. A Magyar Kardiológusok Társasága a Dohányzásmentes Világnap alkalmából a gyerekek, tinédzserek védelmében emel szót, és kéri a felnőtteket, szülőket: óvják a fiatalokat!

Évente több mint 1,7 millió gyerek hal meg a környezetszennyezés, illetve a passzív dohányzás, a rossz higiénés körülmények és a mérgező vegyi anyagoknak való kitettség miatt – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Ha csak a dohányzást tekintjük, a legfrissebb hazai kutatások szerint a tizenkét évesek (!) 4,5 százaléka dohányzik, a két évvel idősebbeknek viszont már a 13 százaléka, a kilencedik évfolyamosok 20, a tizenegyedik osztályba járóknak pedig már 37 százalékra gyújt rá rendszeresen.

A döbbenetes számok arra indították a Magyar Kardiológusok Társaságát - a gyermeknap után a Dohányzásmentes Világnap alkalmából is - hogy felhívást intézzen a lakosság felé. A dohányzás, akár annak passzív formája is, jelentősen megnöveli a szívinfarktus kockázatát a fiataloknál és felnőtteknél is.Az ötven év alatti cigarettázók esetében nyolcszor nagyobb a szívinfarktus esélye, mint a nemdohányzóknál.

A Heart című szaklapban megjelent legutóbbi tanulmány szerint idősebb korban kisebb, de még így is nagy a különbség a dohányosok és a nemdohányzók között: az 50 és 65 év közötti korcsoportban már „csak" ötször, 65 év felett pedig „mindössze" háromszor nagyobb eséllyel kapnak szívinfarktust a dohányosok, mint a nemdohányzók. A kutatók szerint ez valamennyi rizikófaktor közül talán a legerősebb annak tekintetében, hogy a dohányzás mennyire megnöveli az infarktus esélyét az ifjabb korosztályban. Hatását minden más tényezőnél hamarabb fejti ki, ezért olyan sürgős intézkedésekre hívja fel a szakma a figyelmet, amelyek segítségével a fiatalok eltántoríthatók a kipróbálásától, leszoktathatóak a dohányzásról, illetve akadályozzák, hogy a gyerekek a passzív dohányzás áldozatai legyenek. Dr. Becker Dávid, a Magyar Kardiológusok Társaságának főtitkára szerint megdöbbentő, hogy a gyerekek körében ilyen sokan élnek ezzel a káros szenvedéllyel. Ebben pedig nagy szerepet játszik a szülők magatartása.

„Ha a szülő dohányzik, akkor a gyerek számára ez természetes lesz és nehezebben számon kérhető, ha fiatalon maga is kipróbálja. De nem csak ez tény, hanem az is, hogy ha valaki folyamatosan ki van téve a cigarettafüstnek, akkor egyrészt az addikció is könnyebben kialakul nála, másrészt a mindennapos dohányfüst a szervezetében is komoly károkat okoz – figyelmeztet a szívgyógyász.

„Egyrészt a fiatal szervezet sokkal érzékenyebb a káros anyagokra, másrészt a cigarettából égés közben felszálló úgynevezett mellékfüstben nagyon sok a mérgező melléktermék: ingeranyagok, toxikus anyagok, rákkeltők. Ezek a mellékfüstben nagyobb mennyiségben mutathatók ki, mint a főfüstben, amit a dohányos maga, a saját akaratából beszív! Sok szülő - aki a lakásban, pláne a még kisebb légterű autóban rágyújt – ezt nem veszi figyelembe, pedig a saját gyereke az, aki a mellékfüstöt belélegezve ennek minden következményét akaratlanul is elszenvedi. A dohányzó tizenéveseket nagyobb eséllyel támadják meg a fertőző légúti betegségek: a nátha, az influenza, és ezek szövődményeként a tüdő-, orrmelléküreg- és a középfülgyulladás. Azt már nem is említve, hogy a dohányzás az asztmát is előhozhatja az arra hajlamosaknál. Aki pedig ősztől tavaszig betegen fekszik az ágyban, nem fog sportolni, vagyis közvetve is növeli a szív- és érrendszeri betegségek másik legfőbb kockázatát: ami a mozgásszegény életmód. Az így felnövő fiatal már a húszas éveinek végén, harmincas éveinek elején az idősebb korosztály tipikus tüneteit produkálhatja: érelmeszesedés, koszorúér-problémák, trombózis, krónikus hörghurut. Arról nem is beszélve, mire a gyermekvállalásra kerülne a sor, a férfiak akár impotenciával is küszködhetnek, a nőknek pedig felborulhat a hormonháztartásuk és a menstruációs ciklusuk. És sajnos megnő az esélyük a spontán vetélésre, illetve koraszülésre is" – figyelmeztet dr. Becker Dávid.