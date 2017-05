A magyar mentők több mint húsz ország harminc csapata között mindkét kategóriában a második helyen végeztek a május 24. és 28. között, a csehországi Rejvizben megrendezett 21. nagy, nemzetközi mentőversenyen.

Az Országos Mentőszolgálat budaörsi mentőállomásának csapata az orvosos mentőegységek között, a légimentők csapata pedig a paramedikus kategóriában szerzett ezüstérmet - adta hírül Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője.

A világ minden tájáról (USA, Kanada, Japán, Nagy Britannia, Törökország, stb.) érkező életmentőknek valósághű helyzetekben kellett helytállniuk, többek között eszméletlen gyermek mentését, égett sérült ellátását, tömeges baleset felszámolását is be kellett mutatniuk, miközben a világ legkorszerűbb mentéstechnikai eszközeit is használták.

Az OMSZ budaörsi csapata már egy vadonatúj Mercedes eset-rohamkocsival szállt versenybe, mely egyike annak a most beszerzett 193 mentőjárműnek, melyek most állnak szolgálatba Magyarország mentőállomásain.