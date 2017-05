A magasvérnyomás betegeknek tudniuk kell, hogy kezelésük egy életre szól és a rendszeres kontroll nem csupán formalitás. Sok múlik az ellenőrzésen, a kezelés egyénre szabásán.

Nem csak a kiugróan magas értékeket kell kezelni

Normális vérnyomásnak tekinthető, ha az első (szisztolés) érték 120-129 Hgmm közt van, míg a második (diasztolés) érték 80-84 Hgmm, de mindenképpen 140/90 Hgmm alatt marad. Amennyiben többszöri mérés alkalmával is 140/90 Hgmm-s vagy e feletti vérnyomás értéket rögzítünk, akkor már magas vérnyomásról beszélünk, és ilyen esetben mindenképpen szakorvoshoz kell fordulni a további vizsgálatok elvégzése és a súlyos szövődmények – például szívelégtelenség, szívinfarktus, stroke - megelőzése miatt - hívja fel a figyelmet Dr. Kapocsi Judit PhD, a Kardioközpont magasvérnyomás- és érkockázat specialistája.

Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nem csak a kiugróan magas értékek igényelhetnek kezelést, ugyanis van néhány olyan állapot, amikor a kis mértékben 140/90 Hgmm fölött mért értékeket is érdemes csökkenteni. Ezek az alábbiak:

szív-, ér-, agyi szövődmény fennállása esetében, mikor ezek a hypertonia következményei,

vesekárosodás,

cukorbetegség,

örökletes magas vérnyomás, és annak szövődményei,

nőknél a postmenopausa időszaka.

Tudnivalók a gyógyszeres kezelésről

A magas vérnyomás gyógyszeres kezelésének fő célja, hogy úgy csökkentse az értékeket, hogy a lehető legkevesebb mellékhatást okozza, és a lehető legkevésbé befolyásolja a mindennapi tevékenységet. Mivel a sürgősségi állapotoktól eltekintve a drasztikus vérnyomáscsökkentő módszerek kerülendők, ezért jellemzően kis dózisú szerekkel, lehetőség szerint egy gyógyszerrel indul a kezelés. A gyógyszerek kombinálására a kontrollokon mért értékek, vizsgálatok és a beteg személyes tapasztalatai alapján kerülhet sor, egy-egy újabb szer hozzáadásával. Természetesen ilyenkor figyelembe kell venni a gyógyszerek egymásra gyakorolt hatását és együttes szedésük esetén pontosan kell beállítani minden egyes szer dózisát.

- A magas vérnyomás kezelésében éppen a folyamat időtartama és bonyolultsága miatt kiemelten fontos az orvos-beteg együttműködés. Olyan látszólagos apróságok is befolyásolhatják az eredményt, mint a gyógyszerek bevételének időpontja.

Éppen ezért ilyen részletekbe menően kell kidolgoznunk a kezelést – hangsúlyozza dr. Kapocsi Judit PhD, a Kardioközpont magasvérnyomás- és érkockázat specialistája. – Az érintetteknek azzal is tisztában kell lenniük, hogy a kezelés célja nem csupán a vérnyomás beállítása, de a már kialakult szövődmények kezelése, illetve a kialakulásuk megakadályozása. Ezért a kontrollok során nem csak a vérnyomást mérjük meg újra és újra, de rendszeresen szükség van laborvizsgálatokra, a szív- érrendszeri betegségek rizikófaktorainak ellenőrzésére és az életmód felülvizsgálatára is. Az alapállapottól és a kezelés beállításának fázisától függően évente 2-4 felülvizsgálatra lehet szükség, súlyosabb esetben akár havonta is hasznos lehet az ellenőrzés.

Meddig kell csökkenteni a vérnyomást?

A kardiológusok és más szakorvosok folyamatosan egyeztetnek erről a kérdésről. Jelenleg talán a legelfogadottabb álláspont szerint elsődleges cél a 140/90 Hgmm alatti érték elérése, de ez változhat a beteg egyéni állapotának, tűrőképességének függvényében. Vagyis a szakértő szerint a keret adott, de a konkrét terápiát a betegre kell szabni. A legújabb szakmai állásfoglalások a rugalmas módszert tartják ma legjobbnak a terápia megtervezésében. Ennek megtervezésében és kivitelésében az ABPM, vagyis a 24 órás vérnyomásmérés is nagy segítséget jelent.