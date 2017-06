Vajon tudjuk, mennyi sót rejtenek az ételeink? Ha most bárkit megkérnénk, hogy becsülje meg, mennyi só volt az ebédjében, valószínűleg durván alábecsülné a mennyiséget – főként akkor, ha étteremben vagy gyorsétteremben étkezett.

Egy új amerikai kutatás során, amelynek eredményeit az Appetite című folyóiratban tették közzé, a kutatók gyorséttermek előtt arra kérték az embereket, becsüljék meg, mennyi sót ettek az előbb. A válaszok körülbelül a tényleges mennyiség egyhatodával egyeztek meg.

A jelenség oka alószínűleg az lehet, hogy otthon a legtöbben már igyekeznek kevesebb sóval főzni. Az éttermek azonban sokkal több sót használnak, hogy erősítsék, kihangsúlyozzák az ételek ízét. A só ráadásul az élelmiszer-adalékanyagokban is benne van, és tartósítószerként is alkalmazzák, így fordulhat elő, hogy még az édes sütemények, a fánkok és a kenyér is rengeteget tartalmaznak belőle.

Ennek viszont az a következménye, hogy szinte valamennyien túl sok sót eszünk.

Az ajánlás napi legfeljebb 2300 mg nátrium, ami 5 gramm, azaz kb. egy teáskanálnyi sónak felel meg – a felmérések szerint ennek naponta legalább két-háromszorosát fogyasztjuk el. Pedig a túl sok só hatására a szervezet vizet tart vissza, ami megemeli a vérnyomást, ez pedig hatással van a szívre, az erekre, az agyra és a vesére. A só túlfogyasztása magas vérnyomáshoz vezethet, ami pedig a szívroham és a stroke előszobája lehet.

Súlyosan alábecsüljük a sófogyasztásunkat

A kutatók szerették volna felmérni, mennyit tudnak az emberek az ételeik sótartalmáról. Épp ezért az adatgyűjtők olyan, Magyarországon is ismert gyorséttermek előtt álltak meg, mint a McDonald's, a Burger King, a Subway, a Wendy's, a Kentucky Fried Chicken és a Dunkin' Donuts. Kamaszokat és felnőtteket kértek meg arra befelé menet, hogy tartsák meg a számlájukat. Kifelé menet pedig arra kérték őket, hogy becsüljék meg, mennyi nátriumot tartalmazott az elfogyasztott ételük.

A felnőttek egy menüvel körülbelül 1300 mg nátriumot fogyasztottak el, ami a napi ajánlott mennyiség körülbelül fele. Az átlagos becslés viszont körülbelül 200 mg volt, ami a ténylegesen fogyasztott mennyiség alig egyhatoda. Ráadásul a megkérdezettek körülbelül 25 százalékának fogalma sem volt róla, mennyi nátrium lehetett az ételben, így becslésre sem vállalkozott.

2015-ben New York városában az USA-ban először olyan jogszabályt vezettek be, amely megköveteli az étteremláncoktól, hogy a 2300 mg nátriumnál többet tartalmazó ételeken figyelmeztető címkét helyezzenek el. Ugyanitt vezették be először évekkel korábban, hogy az étlapokon az ételek kalóriatartalmát is fel kell tüntetni, majd ez a szokás hamar elterjedt az egész országban. Így a magas nátriumtartalomra való figyelmeztetéstől is azt várják, hogy segít az embereknek a veszély reális becslésében, és akár a cégeket is segítheti abban, hogy a legmagasabb nátriumtartalmú ételeknek újragondolják a receptjét.

Nézzük, mennyi só van a különféle ételekben:

Zsírszegény áfonyás muffin (Dunkin' Donuts): 540 mg nátrium

Egyetlen muffin a napi ajánlott nátriumbevitel 23 százalékát fedezi. A sütőipari termékek gyakran tartalmaznak só alapú adalékokat.

Tortilla (Chipotle): 600 mg nátrium

Már egyetlen tortilla gondoskodik a napi ajánlott nátriumbevitel több mint negyedéről – és még semmit se tekertünk bele!

Csokimázas fánk (Dunkin' Donuts): 340 mg nátrium

Az édes fánk a napi ajánlott nátriumbevitel 14 százalékát tartalmazza. A süteményekben és pékárukban levő nátrium-alapú adalékok a süti állagát javítják, és tartósítják is azt.

Csirkesaláta (Applebee's): 3620 mg nátrium

A zöldségekkel semmi baj sincsen, annál több viszont a probléma az alaposan megsózott éttermi sült csirkével, és az előregyártott – szintén sós – öntetekkel. Ez együtt a napi ajánlott nátriumbevitel 157 (!) százalékát teszi ki. És akkor a nap többi étkezéséről nem is beszéltünk!

Minestrone leves (Hale and Hearty Soups): 1600 mg nátrium

A leves első látásra egészségesnek tűnik, de egy fél literes tányérban a napi ajánlott maximális mennyiség 70 százaléka is megbújhat.

Oreo csokis tejturmix (Sonic): 1050 mg nátrium

A tejturmixok cukorban és sóban is nagyon gazdagok lehetnek. Egy nagyobb adag akár a napi ajánlott maximális mennyiség felét is tartalmazhatja.

Chips friss paradicsomos salsával (Chipotle): 940 mg nátrium

Egy adag chips a napi maximálisan ajánlott nátriummennyiség 40 százalékát tartalmazhatja. Ez két nagy adag McDonald's sültkrumpli sótartalmával egyezik meg.

Citromos grillcsirke (Applebee's): 2440 mg nátrium

Bár fogyókúrás és egészséges ételnek számít, akár az egy napra ajánlott teljes adag (!) nátriumot is tartalmazhatja.

Bagel (Dunkin' Donuts): 630 mg nátrium

Még meg sem kentük krémsajttal, és máris megvan az egy napra maximálisan ajánlott nátriummennyiség 27 százaléka. A sóval szórt bagel pedig ennél jóval többet, 3380 mg nátriumot tartalmaz.