Még ha mindenki egészséges a családban, akkor is tartunk otthon gyógyszert: fájdalomcsillapítót, altatót, orrcseppet, emésztési zavarokra való készítményeket és sok mást. Ha pedig szív- illetve érrendszeri beteg van a családban, a házipatika készlete sokszorosára nő. A gyógyszerek tárolására vonatkozó szabályokat gondosan be kell tartani, egyrészt biztonsági okokból, másrészt, hogy megőrizzük a készítmények hatékonyságát.

Ne dobja el a betegtájékoztatót!

A gyógyszerek dobozában lévő betegtájékoztató nagyon fontos információkat tartalmaz. Akkor is érdemes megőrizni, ha a beteg már évek óta szedi ugyanazt a gyógyszert és jól ismeri az adagolását. Adódhat ugyanis olyan helyzet, amikor utána kell nézni például, lehet-e a készítményt egy másik gyógyszerrel együtt alkalmazni, vagy hogy mi a teendő egy-egy adag elhagyása vagy véletlen túladagolása esetén. Tanácsos a dobozát is megőrizni, hiszen azon van feltüntetve a felhasználhatóság, a szavatosság időtartama és az orvos által javasolt adagolás is. Vannak olyan gyógyszerek, amelyeknél nemcsak a lejárati idő, hanem a felbontás időpontja is számít, ezeknél rá kell írni ezt a dátumot.

Fontos tudnivaló, hogy a gyógyszerek csomagolásán szereplő szavatossági idő csak akkor érvényes, ha betartjuk a helyes tárolás szabályait.

Tárolási módok

A különböző gyógyszereknek más és más lehet a helyes tárolási módja, ez mindig szerepel a betegtájékoztatóban. A legtöbb gyógyszernél „száraz, hűvös, fénytől védett helyen" való tárolást írnak elő. Ez praktikusan lehet például az éléskamra polcán tartott, jól záródó doboz. Sokan tartják a gyógyszereket a konyhában vagy a fürdőszobában, de ez azért nem helyes, mert ezekben a helyiségekben a legmagasabb a páratartalom és általában ezek a legmelegebbek is.

A magas hőmérséklet - kánikulában pedig sajnos a lakásokban is 30 fok körülre emelkedik a hőmérséklet - általában gyorsítja a gyógyszerek hatóanyagainak lebomlását, megkérdőjeleződik a hatásossága, esetleg egyes szereknél mérgező bomlástermékek is képződhetnek.

Ha hőség van, akkor a lakás leghűvebb pontján tároljuk, ha a leírás nem tiltja, akkor ezekre a napokra hűtőbe is tehetjük a készítményeket, de soha nem mélyhűtőbe - a fagyás ugyanis biztosan károsítja az orvosságot!

Ugyanezen oknál fogva ne hagyjunk gyógyszert az autóban, hisz hő hatására megváltozhat annak tulajdonsága, módosulhat stabilitása, így megkérdőjelezhetővé válik alkalmazhatósága.

Veszélyben a gyerekek!

A színes drazsék, kapszulák, gyöngyszerű készítmények, a parányi adagolókanalak stb. nagyon vonzóak a kisgyermekek számára, így sajnálatosan gyakoriak a gyógyszermérgezéses gyermekbalesetek. A gyógyszereket a gyermekek által el nem érhető helyen kell tartani, még azokban a háztartásokban is, ahová csak vendégként jön gyerek!

Nem egyszer fordult már elő, hogy a látogatóba érkezett unoka megkóstolta a nagyi gyógyszereit, életveszélyes mérgezést szenvedve el. A szívbetegek digitálisz-készítményei például nagyon veszélyesek, hiszen még a felnőtt beteg számára is gondosan körülhatárolt az adagolásuk, a kicsik szervezetében pedig azonnali mérgezést, nehezen kontrollálható szívritmuszavart, olykor szívmegállást okozhatnak. Hasonlóan kiszámíthatatlan a hatásuk a vérnyomáscsökkentőknek és a nyugtatóknak, altatóknak is a gyermek szervezetére.

Ha elromlott

A lejárt szavatosságú, vagy a nem megfelelően tárolt gyógyszerek elromolhatnak, vagyis megváltozhat a küllemük, például a cseppek, oldatok zavarossá, opálossá válnak, az aljukon kicsapódott üledék jelenhet meg, a tabletták felpuhulnak, foltossá válnak vagy megsárgulnak, barnulnak, a kapszulák megsérülhetnek, elengedve a beltartalmukat, a kúpok felszínén kristályos réteg jelenhet meg, a krémek folyóssá, avas szagúvá, túrós állagúvá válhatnak. Előfordul azonban olyan is, hogy szemmel nem látható a minőségromlás, mégis, a készítmény hatékonysága nem megfelelő, vagy például egy krém bőrirritációt okoz. Ezért nagyon fontos, hogy a lejárati időn túl lévő gyógyszereket már ne használják fel.

Szemétbe dobni, lefolyóba önteni ezeket azonban nagyon veszélyes a környezetre, ezért a szakemberek arra kérik a felhasználókat, hogy a lejárt szavatosságú gyógyszereket vigyék el bármelyik gyógyszertárba, ahol az országos begyűjtő hálózat segítségével összegyűjtik ezeket, és a veszélyes anyagokat megillető gondossággal semmisítik meg.