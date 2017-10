Korábban úgy tartották, hogy a nőket, a férfiakétól eltérő hormonháztartásuknak köszönhetően kevésbé veszélyeztetik a szív- és érrendszeri betegségek, mint a férfiakat. Mára kiderült: a szívbetegségek kockázati tényezőit a nők sem hagyhatják figyelmen kívül.

Az utóbbi évek kutatásai sorra igazolják, hogy a nők szívét és érrendszerét ugyanolyan mértékben veszélyeztetik e betegségek rizikófaktorai, a dohányzás, az elhízás, a magas koleszterinszint, a cukorbetegség, az egészségtelen táplálkozás, és a mozgásszegény életmód. A fogamzásgátló tabletta szedése és a dohányzás együtt szintén komolyan növeli a kockázatot. A korábban a férfi menedzserek betegségének tartott infarktus és egyéb szívbetegségek mára „uniszexszé" váltak, de korántsem csak a magas beosztású nők körében ismertek.

Mindenfelé megfelelni

- A nőket ugyanannyi, ha nem több stressz éri, mint a férfiakat – mondja Csiki Judit life coach, aki elsősorban a 30 fölötti nőknek, anyáknak segít megtalálni a nekik való életmódot és életutat.

– Több helyen is helyt kell állnunk egyszerre, ráadásul a nőkre minden irányból záporoznak az elvárások. Egyszerre kell türelmes anyának, tökéletes háziasszonynak, megbízható munkavállalónak lenni, de mindez még nem elég, hiszen szépnek, fiatalnak is kell maradni. Ráadásul a siker sem mindig az elismerést hozza magával, hiszen a munkájában sikeres nő könnyen megkapja a „karrierista" címkét, míg azt, aki a családot tekinti fő prioritásnak, gyorsan kikiáltják „eltartottnak". Ez pedig már csak azért is stresszt okoz, mert a nők többségét még úgy nevelték, hogy igyekezzen megfelelni másoknak, és a saját érdekeit az utolsó helyre tegye a rangsorban.

A fiatal nők többsége előtt egyáltalán nem ismeretlen az a helyzet, amikor a saját egészségével, lelki fejlődésével való törődésre hetekig-hónapokig nincs idő, sokan csak akkor kezdenek magukkal foglalkozni, amikor a szervezet már tünetekkel jelzi, hogy ez az életmód hosszú távon nem tartható.

Nagy elhatározások helyett kis változások

De vajon mi lehet a megoldás? Hogyan figyelhetnek oda a hölgyek jobban a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére? Csiki Judit szerint az alapvető életmódi kockázati tényezők kiküszöbölése legyen az első lépés: az egészséges táplálkozás az egész családnak jót tesz, mindenki csak profitálhat belőle, ha egy kicsivel kevesebb só, zsír és feldolgozott élelmiszer kerül az asztalra. Persze a nagy változásokat nem feltétlenül könnyű elsőre elfogadtatni.

– Nem vagyok híve a nagy „ingujjfelgyűrős" elhatározásoknak, ha ugyanis egyszerre akarunk mindent megváltoztatni, az egyrészt ellenállásba ütközik, másrészt pedig mi is könnyebben feladjuk az egészet. Érdemes kis változtatásokkal kezdeni: kicsivel kevesebb só az ételbe, mindennap saláta, gyümölcs az asztalon, zsíros húsok helyett sovány szárnyas, és így tovább. A mozgást is így lehet a legjobban megszeretni és megszerettetni: először csak pár perc séta, akár a kedvenc kirakataink előtt hazafelé a munkából, majd néhány hasizomgyakorlat a kedvenc tévéműsorunk alatt, mozi helyett kirándulás a családdal, és így tovább. Ezek az apró változások észrevétlenül épülnek be az életünkbe, és nem érezzük úgy, hogy valamitől is megfosztanánk magunkat. Ráadásul mindig van hová továbblépni, mindig lehet egy újabb területen „csiszolni" egy kicsit az életmódunkon.