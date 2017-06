Későbbi kardiológiai katasztrófák kockázatát növeli a gyerekkori elhízás, mivel annak hatására megnövekszik a bal pitvar mérete. Úgy tűnik, néhány betegség kockázata is megnő az elváltozással együtt.

A vizsgálatba 61 elhízott és 41 nem elhízott gyermeket vontak be, akik 9-16 évesek voltak (az átlagéletkor 14 év). A vizsgálati alanyok életkori, nemi és testmagasság szerinti csoportokba voltak besorolva, ám az elhízott gyerekeknek szignifikánsan nagyobb volt a testtömegük (BMI 31, 19kb/m2), nagyobb volt a csípő körfogatuk, magasabb volt a szisztolés vérnyomásuk és rosszabb volt a lipid és glükóz anyagcseréjük.

A normál testalkatú csoporthoz képest az elhízott gyerekeknek vastagabb volt a bal kamrai fala, 29%-kal nagyobb végső diasztolés értéket és 40%-kal nagyobb bal kamrai tömeget mértek. A bal pitvar tömege és tömegindexe, a jobb pitvar és jobb kamra és jobb pitvar átmérője is nagyobb volt az elhízott gyermekek körében. A fizikai fejlődés és a növekedés, valamint a bal kamrai szisztolés és diasztolés átmérő értéke egyforma volt a két csoportban.

„Ez bebizonyította, hogy a bal kamrai tágulás és a bal kamrai hipertrófia, valamint a bal pitvar megnövekedése a negatív kardiológiai események és a rossz kilátások előjele, továbbá a megnövekedett bal pitvar mérete jelzi az elégtelen bal kamrai diasztolés működést" – írták a lipcsei kutatást vezető dr. Mangner és kollégái.

Végzetes következmények

A kutatásból tehát egyértelműen kiderült, hogy a szív geometriájának és funkcionalitásának változását erőteljesen befolyásolja a kora gyermekkori elhízás. A Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban 2014. október 8-án publikált tanulmányban a Dr. Norman Mangner (Lipcsei Egyetem, Németország) által vezetett kutatók azt írják, hogy az elhízás és a kardiovaszkuláris kockázat közötti összefüggést azért nehéz megbecsülni, mert az elhízás glükóz intoleranciával, cukorbetegséggel, magas vérnyomással és megemelkedett koleszterinszinttel párosul.

„Éppen ezért a gyermekek ideális vizsgálati alanyok lehetnek az elhízással párosuló miokardiális elváltozások jelzésére, mert ők még mentesek lehetnek a különböző kardiológiai vizsgálatok által leírt kardiovaszkuláris kockázatoktól" – írják a tanulmány szerzői.