Interjú Bernáth-Lukács Zsuzsannával, a SZÍVSN (Segítünk Neked!) Országos Betegegyesület alapítójával.





A gyógyításban kiemelt szerepet játszik, hogy a beteg értse, mi történik vele és tisztában legyen a teendőivel, mert a páciens aktív közreműködésével sokkal eredményesebb a felépülés – mondta a Semmelweis Egyetem magazinja számára Mozer Máriának adott interjújában a szakdolgozói Astellas-díjjal is kitüntetett Bernáth-Lukács Zsuzsanna. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai asszisztense klinikai munkája mellett egyesületet is alapított, melynek fő célja a betegtájékoztatás.

„A betegek nem mernek kérdezni, a zárójelentést és a leletet nem mindig értik, a túlterhelt kardiológusok pedig idő hiányában nem tudnak minden részletre kiterjedő tájékoztatást adni. Ezért sajnos gyakori, hogy a páciens nincs tisztában a teendőivel és egy komoly szívbetegség vagy operáció után sem változtat mozgásszegény, stresszes életmódján, táplálkozási szokásain, pedig a szív nem felejt – osztja meg tapasztalatait Bernáth-Lukács Zsuzsanna. Elmondása szerint a SZÍVSN (Segítünk Neked!) Országos Betegegyesület elindítására azért volt szükség, mert, bár Magyarországon az elmúlt évek alatt a kardiológia óriási fejlődésen ment keresztül, még mindig vezető halálok a szív- és érrendszeri megbetegedés. A tudatosabb életmódnak tehát kiemelt jelentősége van a betegszám csökkentésében – hangsúlyozza. A 2011-ben életre hívott egyesület mára országosan ismert, betegeket és szakembereket megmozgató szervezetté nőtte ki magát.

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika oktatótermében a szervezet szakemberei interaktív előadásokat, tanácsadásokat tartanak az infarktuson átesett, valamint a magas vérnyomással, ritmuszavarral, veleszületett szívbetegséggel, pacemakerrel, illetve ICD-vel élő betegeknek és családtagjaiknak. Ezek az alkalmak azért fontosak, mert az a beteg, akire a kórházban, rendelőben kevés idő jut, itt felteheti a kérdéseit – fejti ki Bernáth-Lukács Zsuzsanna. A programban résztvevő diplomás szakdolgozók egyebek mellett beszélnek a rizikófaktorokról, megmutatják, hogyan kell vérnyomást és pulzust mérni, megtanítják az újraélesztés lépéseit, illetve megosztják, melyek a szívroham és a stroke tünetei és mi a teendő ezek észlelésekor. Arra ösztönözzük a betegeket: álljanak ki azért, hogy értsék, mi történik velük, ha kórházba kerülnek, az információhiány ugyanis kiszolgáltatottá tesz – emeli ki Bernáth-Lukács Zsuzsanna, hozzátéve, hogy a jelen lévő sorstársak tapasztalatai is segítenek a gyógyulásban.

Egyesületével kampányokat indítanak az infarktus és a stroke megelőzéséért. Ezeken az EKG és szívultrahang vizsgálatok mellett vércukor-, koleszterin- és vérnyomásméréssel is ellenőrzik a megjelentek egészségi állapotát. A szervezet a betegoktatás mellett az egészséges életmód elsajátításában is segít: jógaoktatással a stressz kezelésére, városmajori nordic walking órákkal a testedzésre, közös sütés-főzéssel pedig a megfelelő táplálkozásra hívják fel a figyelmet.