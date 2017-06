A magas vérnyomás hatszor gyakoribb az elhízott gyerekek körében a karcsúakhoz képest - ez derült ki egy német kutatásból, melyet a MedScape.com foglalt össze.

A normális testsúlyú gyerekekkel összehasonlítva az elhízott lányok körében 5,6-szer nagyobb volt a magas vérnyomás valószínűsége, míg az elhízott fiúk körében 4,3-szoros volt ez az arány.Még a túlsúlyosak körében is emelkedett a magas vérnyomást megelőző állapot és a magas vérnyomás előfordulása egy több mint 22 ezer fiatalt magában foglaló közösségi vizsgálat szerint - közölte a Prevenciós Nevelés Program (PEP) Családi Szívkutatás vizsgálat eredményeit Prof. Peter Schwandt (Atherosclerosis Prevenciós Intézet, München, Németország).

Általában a magas vérnyomás elterjedtsége fokozatosan növekedik, a normál testsúlyúak körében 5,4%-ban jellemző, a túlsúlyos résztvevők körében már 9,8%-ban, míg az elhízott vizsgálati alanyok körében már 21,5%-ban. A vizsgált gyermekek átlagéletkora 7 év volt, míg a kamaszoké 14 év.

Ezek a kutatási eredmények jól bizonyítják, hogy minél túlsúlyosabb a fiatal, annál nagyobb a valószínűsége a magas vérnyomást megelőző állapotnak és a magas várnyomásnak. Schwandt közölte a sajtóval, hogy a gyermekeknél minden súlycsökkenés, amit életmódváltással sikerül elérniük, segít csökkenteni a magas vérnyomás kockázatát és ezzel együtt és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét is.

Az elhízás a magas vérnyomás útját egyengeti - már a gyermekek körében is – kommentálta Dr. Pedro Marques-Vidal (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, Svájc). „Nem tudom, önök közül hánynak van kisgyereke. Képzeljék el, hogy néhány közülük magas vérnyomásos. Milyen egészségi állapotban lesznek ők 80 évesen?

Ez a kutatás kiemeli fontosságát annak, hogy a gyerekeknek megtanítsuk a helyes életmódot az iskolában, hogy felismerjék az egészséges ételeket, továbbá megerősíti a mindennapi testmozgás szükségességét a gyermekek életében – tette hozzá.

Szív- és érrendszeri betegségek kockázata a gyerekek körében

A PEP Családi Szívkutatás a szív- és érrendszeri betegségek nyomon követéses, megfigyelő vizsgálata, amelyet 3-tól 18 éves életkorú gyermekek és serdülők körében végeznek a németországi Nuremburgban; a vizsgálati alanyokat 1994 és 2008 között vonták be a megfigyelésbe.

A jelenlegi elemzésben a kutatók megmérték a testtömegindexet (BMI), a csípőkörfogatot, a csípő-testmagasság arányt, a testzsírarányt, a bőrredő vastagságot 14213 gyermek és 7838 serdülő körében, hogy megvizsgálják: a magas vérnyomás kapcsolatban áll-e a testzsírral.

A vizsgálat egyszerű és olcsó, mondta Schwandt, azonban pontosan kell végrehajtani, és a vérnyomást is nagyon pontosan kell megmérni.

A normál testsúlyú gyerekekhez képest a magas vérnyomást megelőző állapot valószínűsége 1,6-ről 1,8-re nőtt a túlsúlyos vagy elhízott fiúk körében, és 1,8-ról 2,1-re a túlsúlyos vagy elhízott lányok körében.

A karcsú társaikkal összehasonlítva erősen megnőtt az aránya a magas vérnyomás előfordulásának is; 2,7-ről 4,3-ra nőtt az előfordulási aránya a túlsúlyos és elhízott fiúk körében, és 2,1-ről 5.9-re a túlsúlyos vagy elhízott lányok körében.

Kiderült, hogy a nagy csípőkörfogat és a nagy csípő-testmagasság arány jobban előrejelzi a magas vérnyomást, mint a megemelkedett testtömegindex. Ezek az eredmények kiemelik a vérnyomásmérés szükségességét az elhízott gyermekek körében, és a fogyás fontosságára is felhívják a figyelmet – foglalta össze Schwandt.

Korán kell elkezdeni!

Egy kommentárban Prof. Heinz Drexel (VIVIT-Institut, Feldkirch, Ausztria) egyetértett azzal, hogy „az volt a fő üzenet, hogy azért kell kutatni a túlsúlyt a fiatalok körében, mert ez összefügg a magas vérnyomással már nagyon fiatal korban. A második üzenet: a jól megmért csípőkörfogat kiválóan előrejelzi a jövőbeli szív- és érrendszeri eseményeket.

Prof. Joep Perk (Linnaeus University, Health and Caring Sciences, Kalmar, Svédország) közölte, hogy a World Health Organization (WHO) szerint az összes kardiovaszkuláris betegség 80%-t meg lehetne előzni.A kutatás rámutat, hogy egyszerűen nem szabad elfogadnunk a gyermekkori elhízás tényét, tájékoztatni kell a szülőket, segíteni kell a gyerekeknek. Olyan környezetet kell teremtenünk, amelyben szabad mozogni, játszani, és ez örömet is okoz a gyermekeknek, mi több a betegség kialakulására kell fókuszálnunk, hisz ez már 4-5-6-7 évesen elkezdődik, és nem szabad addig várnunk, amíg a gyerekek 16-18 évesek lesznek.