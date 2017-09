Ha valaki összeesik a jelenlétünkben vagy fekszik a földön és nem reagál a szólongatásra, cselekednünk kell! Olvassa el a teendőket, az újraélesztés ritmusát pedig könnyedén megjegyezheti, ha megnézi videónkat!

Mit jelent az, hogy szívmasszázs?

A beteg vérkeringését fenn kell tartani, ehhez néhány egyszerű, könnyen megtanulható fogás elégséges lehet! Ha beszédre, megrázogatásra nem reagál, akkor fektessük a beteget kemény (egyenes) felületre, például a padlóra! Semmiképp ne próbáljunk puha felületen, pédául ágyon újraéleszteni!

Tegyük egyik tenyerünket a beteg mellkasára, hajoljunk az arca elé, figyeljük a légzés hangját, hogy a levegő fúvását érezzük-e a fülünknél és látjuk-e emelkedni a mellkasát. Ha nem lélegzik, akkor keringése sincs. Nem muszáj keresgélni a pulzusát, mert azt vagy megtaláljuk, vagy nem, az biztos, hogy ha nincs légzés, akkor a szíve sem dobog. Ezért haladéktalanul kezdjük meg a szívmasszázst!

Hogyan kell végezni a szívmasszázst?

Tegyük a bal tenyerünket a beteg szegycsontjának alsó részére. Tegyük rá a jobb tenyerünket keresztbe a bal kézfejünkre és gyakoroljunk erőteljes pumpáló nyomást (kb. 5 cm mélyen). Egészen addig csinálni kell ezt, míg a keringés meg nem indul, vagy a mentő meg nem érkezik (vagy nincs, aki felváltson).

Bár régebben szigorúan meghagyták, hogy lélegeztetni is kell a beteget, ma már azt tanácsolják a kardiológusok, hogy főleg akkor, ha egyedül vagyunk, illetve ha nem vagyunk képzett elsősegélynyújtók, akkor a szívmasszázs is elég, csináljuk csupán azt! Ha azonban tudunk lélegeztetni is (mert elég gyakorkottak vagyunk benne), akkor végezzük azt is.

A technikát megmutatjuk az alábbi videóban is, melynek zenéje a Bee Gees Stayin' Alive című száma, melynek ritmusa tökéletes tempó a szívmasszázshoz!

Honnan lehet tudni, hogy jól végezzük a szívmasszázst?

A szívkompressziókkal együtt a nyaki verőéren pulzáció látszik, és árulkodó a nyálkahártyák visszaszíneződése is. Amikor ugyanis a beteg eszméletlen és nem mutat életfunkciókat, a nyálkahártyák szürkés lilák, szinte élettelenek.

A jól végzett szívkompresszió hatására azonban visszanyerik rózsaszínes árnyalatukat, ha pedig a beteg megmozdul, köhögni kezd, akkor biztosan sikerrel jártunk!