A hosszabb élet titkát sokan szeretnék kideríteni, ám még mindig nem lehet tudni, hogy egyesek miért élnek akár 100 évig is. Egy dolog azonban biztosan szerepet játszik a hosszú életben: az egészséges étkezés. Következzen 4 élelmiszer, amely csökkentheti az esélyét annak, hogy megéljük az öregkort mégpedig azzal, hogy felfalják a sejtek egyik komponensét, a telomérákat.

Ezek a kis záró elemek a kromoszómavégeken kulcsszerepet játszanak abban, hogy megvédjék a DNS-t a károsodástól – sok kutató a cipőfűző végén lévő műanyag véghez hasonlítja őket.

Szénsavas üdítőital

A cukrozott szénsavas üdítőital igen rosszat tesz a teloméráknak. Az American Journal of Public Health című folyóiratban publikált, 5309 felnőttön végzett friss kutatás szerint napi fél liter cukrozott, szénsavas üdítőital elfogyasztása 4,6 évvel hozza előre az öregkort. A kutatók megállapították, hogy ez ugyanannyira hozza előre az öregedést, mint a dohányzás.

Napi kicsivel több, mint 2 dl szénsavas üdítő fogyasztásának kisebb hatása van, de azért ez is 1.9 évvel sietteti az öregedést.

A kutatók ugyan nem találtak összefüggést a telomérák és a cukor nélküli, diétás szénsavas üdítők között, ám nem dőlhetünk hátra nyugodtan: a vizsgálat kimutatta, hogy ha naponta iszunk diétás, szénsavas üdítőitalt, akkor 67%-kal nő a kettes típusú cukorbetegség kockázata.

Húskészítmények

Teloméra-árosító élelmiszerek a húskészítmények is, mint a hot dog és az enyhén csípős kolbász/szalámi. A The American Journal of Clinical Nutrition című folyóirat 2008-as 840 főn végzett kutatása megvizsgálta különböző élelmiszercsoportok telomérahosszra gyakorolt hatását.

A kutatók azt találták, hogy akik heti egy vagy több étkezés alkalmával fogyasztottak húskészítményt, azoknak rövidebbek a telomérái, mint azoknak, akik egyáltalán nem fogyasztottak húskészítményeket.

Húskészítménynek tekinthető minden olyan, hús felhasználásával készített élelmiszeripari termék, amelyet füstöléssel, sózással vagy adalékanyagok segítségével állították elő.

Vörös hús

A vörös húsból készülő élelmiszereknek (mint például steaknek, hamburgernek) nagyobb mértékű bevitelét már régóta kapcsolatba hozták a szívbetegségekkel és a rákkal, és úgy tűnik, hogy hatással lehet a telomérákra is. A Clinical Nutrition című folyóirat kutatása során patkányokat különböző marhahúsos és csirkehúsos diétán tartottak négy héten keresztül.

A patkányok étrendjében szereplő nagyobb mennyiségű vörös hús a vastagbélsejtek telomérahosszát csökkentette. (Vörös húsnak számít a marha, a sertés, a bárány és kecske húsa.)

Hasonló eredményeket találtak egyébként fehér húsok esetében is, bár a vörös húsoknak erősebb volt a hatása. Jó hír viszont, hogy a rezisztens keményítőt, nem emészthető szénhidrátokat (rostot) tartalmazó étrend, amely segíti a zsírégetést, csökkentette a vörös húsok telomérekre gyakorolt hatását.Ez jó ok lehet arra, hogy az étrendünket gazdagítsuk a magas rezisztens keményítőt tartalmazó ételekkel, mint például a banánnal vagy a lencsével.

A rezisztens keményítő magában foglalja azon keményítőket, amelyek a humán vékonybelet emésztés nélkül hagyják el, ugyanakkor jó táptalajt biztosítanak a vastagbélben élő mikroflóra számára. A magas rezisztens keményítő tartalmú élelmiszerek kedvező hatással vannak a cukor és zsír anyagcserére is.

Alkohol

A vörös húsokhoz hasonlóan az alkoholnak is rossz híre van a krónikus betegségekkel való kapcsolata miatt. Az Amerikai Rákkutató Szövetség éves gyűlésén 2010-ben bemutatott tanulmány szerint az alkohol is felgyorsíthatja a telomérarövidülést.

A kutatók olyan alanyokat kerestek, akik mértékletesen vagy nagy mennyiségben fogyasztottak alkoholt. (22%-uk napi négy vagy több italt fogyasztott el naponta.) A kutatás során a vérszérumukból kinyert DNS-t vizsgálták. Az derült ki, hogy a telomérák drámaian rövidebbek voltak a nagyivók körében. Valójában náluk fele akkora volt a telomérek hossza, mint az absztinensek körében (0,41 relatív egység a 0,79-hez képest), ezért jó tanácsnak tűnik, hogy legyünk körültekintőek, hogy mennyit iszunk, mert a rendszeres alkoholfogyasztás előrehozhatja az öregedésünket.Azonban mindez nem jelenti azt, hogy ezek az élelmiszerek tiltólistán vannak! Csupán arra hívja fel a cikk a figyelmünket, hogy egyre több tudományos kutatás talál összefüggést egyes élelmiszerek túlzott fogyasztása és a korai öregedés, illetve egyes szív- és érrendszeri betegségek előfordulása között - tehát legyünk mértékletesek.