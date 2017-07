Az időjárásban bekövetkező, legalább két napon keresztül tartó hőhullámok idején a kórházon kívül előforduló hőhullámok bekövetkezésének kockázata 14%-kal emelkedik meg, derül ki egy koreai, több város lakosait vizsgáló tanulmányból.

Ugyanez a kockázat már 16%-kal növekszik, ha legalább két egymás követő napon a napi hőmérséklet eléri a 35 Celsius fokot.

Bár a kockázat tovább emelkedik egészen a 4. egymást követő forró napig, de a kutatás legújabb eredményei szerint a további kockázatnövekedés viszonylagosan alacsony volt – írta Dr. Si-Hyuck Kang (Szöuli Nemzeti Egyetem Orvosi Kar) és kollégái az International Journal of Cardiology című folyóiratban.

A korábbi tanulmányok arra jutottak, hogy a szív- és érrendszeri halálozás általános mértékéhez képest a hőhullámok nem befolyásolták a szív- és érrendszeri események miatti (szívinfarktus, a szívritmuszavar, a szívelégtelenség) kórházi felvételek számát. „A jelenlegi kutatás eredményei megmagyarázhatják ezt a látszólagos ellentmondást" – írták a szerzők.

A kutatók rámutattak ara, hogy a rendkívüli meleg hatása az olyan egészségügyi vészhelyzetekre, mint a szívroham nagyobb figyelmet érdemelnek, mint az éghajlatváltozással összefüggő aggodalmak.

Más országokhoz hasonlóan Koreában is növekedik a szívrohamok előfordulása: a 2006. évben minden 100 ezer főre 37,5 megbetegedés fordul elő, míg 2010-ben 100 ezer főre már 46,8.

Ez különösen fontos, mert Koreában a kórházon kívül előforduló szívrohamok halálozási aránya 97%.

A hőmérséklet emelkedik

Bár a tanulmányok folyamatosan azt igazolják, hogy szívroham gyakrabban fordul elő alacsony környezeti hőmérséklet esetén, Dr. Kang és kollégái azt írják, hogy az eddigi tanulmányok a kórházon kívül előforduló szívroham és egyszerűen csak a magas hőmérséklet összefüggésére korlátozódtak.

A kutatási eredmények úgy születtek, hogy a nemzeti sürgősségi ellátás adatbázisából 2006 januárja és 2013 decembere közt 50 318 kórházon kívül előfordult szívroham adatait elemezték hét, egymillió főnél nagyobb lakosú koreai városban. A minta átlagéletkora 66,1 év volt és körülbelül kétharmaduk volt férfi.

A kutatók a hőhullám többféle értelmezését is alkalmazták, többek között azt, amely szerint a napi átlaghőmérséklet az éves középhőmérséklet 98 százalékát meghaladta legalább két napon keresztül a kutatási időszak alatt.

Ezt a meghatározást alkalmazva a kórházon kívül előforduló szívroham 14%-os növekedését figyelték meg a hőhullámnak minősülő időszakokban mind a napi átlaghőmérséklet, mind pedig a napi maximumhőmérséklet idején – áll Dr. Kang megfigyeléseiben.

Ezért okozhat szívpanaszokat a hőség - Az agy ugyan kiadja a parancsot, hogy több vért pumpáljon a szív, mert a szervezet nagyobb igénybevételnek van kitéve, csakhogy a szívkoszorúerek nem lesznek jobban átjárhatóak, a szív oxigénhiányos állapotba kerül és nem lesz képes követni a kívánt tempót - figyelmeztetett nemrég dr. Becker Dávid, a Magyar Kardiológusok Társaságának főtitkára.

A szívroham előfordulásának az esélye a napi 22.5 Celsius fokos átlaghőmérséklet és maximum napi 28 Celsius fokos csúcshőmérséklet esetén volt a legalacsonyabb.

„Szerintem nem az a lényeges ebben a kutatásban, hogy a 28 Celsius fok védő hatású, hanem az, hogy a keringési zavarok növekednek, ahogy a hőmérséklet is növekedik" – mondta Dr. Benjamin Abella (Pennsylvaniai Egyetem) a Medscape című folyóiratnak.

„Tehát itt nem az a fontos, hogy a 28 Celsius fok védelmet nyújt, hanem inkább azt az üzenetet kell magunkkal vinni, hogy ha a hőmérséklet 28 Celsius fok fölé emelkedik – ahogy ez a legtöbb országban előfordul – valóban megnövekedik a szívroham előfordulásának valószínűsége."

Nem meglepő, hogy a szívroham csúcs időszaka délután 3 és 5 óra között volt, amikor a külső hőmérséklet a legmagasabbra emelkedik.

A hőség hatására ugyanis a perifériás erek kitágulnak, ami a szokásosnál is jobban terheli a szívet. Jellemző ilyenkor a vérnyomás-ingadozás és az általános gyengeség, rosszullét. Nagyobb lesz az infarktusveszély is, emellett ödéma képződés és trombózis is gyakrabban jelentkezhet.Ahogy a mintát elemezték, azt találták, hogy a 65 évesek vagy ennél idősebbek nagyobb valószínűséggel szenvedtek el szívrohamot hőhullámok idején, míg a kamrai tachycardia vagy a fibrilláció előfordulását nem befolyásolta a hőhullám.

Közismert, hogy az idősebben nem reagálnak megfelelően a folyadékvesztés jeleire, míg a fiatalabbaknak tipikusan nagyobb a kockázatuk a hőség káros hatásai miatt kialakuló betegségekre.