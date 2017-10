Bár gyermekkorunkban leggyakrabban a sütőben illatozott, ma már a gasztronómia csúcsára is el eljut a sütőtök, melynek élettani hatásai is nagyon kedvezőek. Ne csak azért szeressük, mert az előételtől a desszertig bármi készíthető belőle, hanem azért is, mert a szív egészségét védő magnéziumot és káliumot is tartalmaz, elég sokat.

A sárgarépa és a tök olyan magas karotintartalmú, hogy aki nagyon sokat eszik belőle napokig, annak még a szeme fehérje és a bőre is narancssárgás lesz. Nem káros, csak ijesztő dolog, kisbabák is járhatnak így tökszezonban, ha imádják a sütőtököt több formában és nagyon sokat engednek enni belőle nekik. De ez a természetellenes szín lassan "elkopik", nem jelez bajt a sárga a bőr, szemfehérje. (Ellentétben a májbetegségek okozta sárgasággal.)

A tökben lévő béta-karotin egyébként az egészséges látáshoz nélkülözhetetlen A-vitamin előanyaga, és egyben az egyik antioxidáns is. Márpedig épp ez az, ami például értékessé teheti a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőknek. A benne lévő sok kálium szervezetünk folyadékháztartásának szabályozásában játszik szerepet, a magnéziumtartalma is keringéstámogató és idegrendszert védő hatású. A sütőtök terméshúsának kalóriatartalma alacsony, tehát fogyókúrában is remekül használható.

Sok benne a C-vitamin is, bár nyersen ritkán fogyasztjuk, pedig nagyon nagyon édes, ropogós! A sütőtökben lévő rostok segítik az emésztést. Ízletes leves, főzelék, sütemény, lekvár, ivólé készülhet belőle.

Kidobjuk a magját?

A magja fehér vagy szürke, és akár 30-38% olajat tartalmaz! Nemhiába kapható tökmagolaj, ami a saláták ízesítésére kiváló. A gyógyszeripar is használja: a sütőtökben lévő fitoszterolok (amelyek a koleszterin növényi megfelelői) egészségvédő hatása miatt magas koleszterinszinttel rendelkezők is bátran fogyaszthatják.Összességében elmondható, hogy olajok, zsírsavak, fehérjék, szénhidrátok és rostok gazdag forrása.

A tök magja (mely pirítva régen csemege volt) nagy mennyiségben tartalmaz linolsavat, linolénsavat, illetve E-vitamint és karotinoidokat, szelént, mangánt, cinket és rezet.

10 dekagramm sütőtök csupán 45 kcal, van viszont benne 1 gramm fehérje. Húsának zsírtartalma minimális (0.1 gramm) viszont 11.6 gramm szénhidrátot tartalmaz.

A sütőtök - a kukoricához, a burgonyához és még sok hasznos növényhez hasonlóan - Amerika felfedezése után került földrészünkre, őshazája Közép- és Dél-Amerika trópusi vidéke.

Nézzünk egy receptet!

Tepsis sült zöldségek sütőtökkel

Hozzávalók:

mindenféle zöldség, amit be lehet szerezni a piacon.

Kevés édesburgonyát vagy csicsókát, azok híján sima krumplit, répát, céklát, többféle hagymát, fokhagymát, sütőtököt, gombát, padlizsánt, cukkínit, vastag húsú paprikát érdemes nagyobb falatnyi darabokra vágni. Egy nagy tepsi alján vékonyan kiolajozni, rászórni a zöldségeket, ízlés szerint zöldfűszerekkel bőven megszórni (az oregánó és a majoranna nagyon jó hozzá), enyhén sózni és alufóliával lefedve egy órán, esetleg másfél órán keresztül sütni 180 fokon.

A végén le lehet venni a fóliát a tetejéről és kissé megkapatni, hogy legyen színe.

Tökéletes köret, vegetáriánusoknak pedig tartalmas főétel!