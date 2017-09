Minél inkább a megfelelő tartományban tartjuk a testsúlyunkat, és minél inkább ragaszkodunk bizonyos egészséges életszokásokhoz, annál kevésbé valószínű, hogy szívrohamunk lesz az életünk során: ez volt a konklúziója annak a 10 éven keresztül tartó kutatásnak, amelyet több mint 84 000 menopauzán átesett nőn végeztek el - olvasható a MedScape cikkében.

A szívroham veszélyét megmutató indexet a diéta, a testmozgás, a dohányzás és a testtömegindex (BMI) kritériumaiból állították össze, és ez az összefüggés független attól, hogy a résztvevőknek van-e és milyen a kardiovaszkuláris, a magas vérnyomással kapcsolatos vagy a cukorbetegséggel kapcsolatos múltja - állítják a tanulmány szerzői. A vizsgálat kezdetén senkinek nem volt még szívbetegsége.

A vezető kutató Dr. Golareh Agha volt (Harvard School of Public Health, Boston, MA).

Megfigyelésünk arra utal, hogy az egészséges életmód hasznos a szívbetegség elleni védelemben, mégpedig úgy, hogy csökkenti a kockázatát a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek, a magas vérnyomásnak vagy a cukorbetegségnek – írja az orvoscsoport.

Az elemzésük a Női Egészségügyi Kezdeményezés (WHI) megfigyeléses vizsgálaton alapul, amelyet a Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban publikáltak.

Pontszámmal értékelték az életvitelüket

Azokat a nőket, akik 1993 és 1998 között léptek be a vizsgálatba 40 Egyesült Államokbeli központban, „egészséges életmód pontszámmal" értékeltek, ami a meghatározott „egészséges étkezési indexen", a fizikai aktivitás mértékén, a dohányzási státuszon és a BMI-n alapult; a magasabb pontszám egészségesebb életmódot jelentett.

Az elemzésben szereplő 84 537 nőből 1826-nál (2,16%) találtak új keletű szívbetegséget a vizsgálat 11 éve során. A szívbetegség kockázati aránya következetesen csökkent, ahogy az "egészséges életmód pontszámok" növekedtek.

A véletlenszerű vizsgálatokból származó bizonyítékok azt mutatják, hogy az az életmódváltás, amelyben több egészséges életmóddal kapcsolatos szokás megváltoztatását javasolták egyszerre, eredményes volt az életmódváltáson túl a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésében is. Néhány esetben azt tapasztalták, hogy ezek az életmódbeli változtatások hatásosabbak voltak a klinikai kezelésnél is – írják Agha és szerzőtársai.

„Éppen ezért azok a prevenciós stratégiák lehetnek a leghatásosabbak, amelyek nagyobb hangsúlyt helyeznek az egészséges életmódbeli szokások kombinációjára és integrációjára." Ez az állítás Dr. Paul A Heidenreich bevezetőjéből származik (Veterans Administration Palo Alto Healthcare System and the Stanford University School of Medicine, CA).

Most akkor mindenki érezze rosszul magát, aki nem tud fogyni?

Dr. Heidenreich rámutat arra, hogy az elhízásnak, a szív- és érrendszeri rizikó faktoroknak természetesen vannak genetikai elemei és más olyan okai is, amelyeket nem lehet befolyásolni.„Nekünk, az egészségügyi ellátóknak azonban többet kell tennünk azért, hogy harcoljunk az ellen a közhelyszerűen leegyszerűsített nézőpont ellen, miszerint a rossz szív- és érrendszeri kockázati státusz (a magas BMI, a magas vérnyomás, a magas vércukorszint és a magas koleszterinszint, a dohányzás) a rossz egyéni döntések következménye. Egyszer talán eleget tudhatunk ahhoz, hogy személyre szabjuk azokat az ösztönzőket, amelyek tekintettel vannak a genetikai, a szocioökonómiai és más életviteli korlátokra, hogy mindenkinél elérhessük az optimális életmódváltás módját, megtalálva annak egyéni mozgatórugóit."