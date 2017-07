Munkahelyet talán még nem váltunk azért, hogy a szívünkre vigyázzunk, de otthon, ahol mi vagyunk a főnökök, alakíthatunk ki olyan körülményeket, melyekkel védhetjük szívünk egészségét.

Vajon hogyan segíthetjük elő, hogy az a környezet, ahol mindennapjainkat töltjük, támogassa az egészséges életmódot és a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését? Otthon a családunk, a munkahelyünkön az ottani közösség összefogásával érdemes olyan apróbb-nagyobb változásokat bevezetni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szív- és érrendszeri problémák, valamint más betegségek minél kevesebb kockázatával kelljen számolnunk.

A konyhától a hálószobáig

Az otthonunk „megreformálása" a legkönnyebb eset, hiszen a bevezethető változások egy része valószínűleg a család tetszésével is találkozni fog. Más részüket érdemes fokozatosan bevezetni, hogy mindenkinek legyen ideje hozzászokni – az eredmény azonban idővel magáért beszél majd.

Töltsük fel a konyhát, a kamrát egészséges élelmiszerekkel: vásároljunk kevesebbet a túlságosan cukros, zsíros vagy sós ennivalókból, helyettük szavazzunk a friss gyümölcsre, zöldségre, sovány húsra, tejtermékre.

A főzés jó program is lehet: tévénézés és gyorsételek helyett az egész család számára kellemes program lehet egy közös főzéssel és falatozással töltött délután. Ne ragadjunk le a magyar konyha hagyományos, zsíros fogásainál, keressünk új, egészséges recepteket, tágítsuk e téren is a látókörünket. Az is hasznos, ha a munkahelyi, iskolai uzsonnát friss, egészséges alapanyagokból, otthon készítjük el.

Tiltsuk meg a dohányzást a lakásban: ha esetleg van még dohányzó családtag, igyekezzünk segíteni a leszokásban (de ne döntsünk helyette, mert ez csak ellenállást vált ki), és mindenképpen kérjük meg, hogy csak a lakáson kívül hódoljon káros szenvedélyének.

Szereljük fel az otthonunkat sportolási lehetőségekkel: anyagi lehetőségeinktől függően vásároljunk egy tornaszőnyeget, fitnesz-DVD-t, ha megengedhetjük magunknak, akkor akár egy szobakerékpárt és egy pulzusmérő órát is.

Legyen otthon egy könnyen használható vérnyomásmérő, hogy az esetleges problémákat azonnal azonosíthassuk.

Csökkentsük a stresszt: ne csak a családi és jószomszédi légkörre figyeljünk, (bár kétségtelenül ez a legfontosabb), hanem az olyan apróságokra is, amelyekről elsőre talán nem is gondolnánk, mekkora stresszt okoznak. Igyekezzünk például megszabadulni a már nem használt tárgyaktól, mert

a zsúfoltság, a rendetlenség is stresszforrás. Próbáljuk a lehetőségekhez mérten pl. szigeteléssel kiküszöbölni a zajt, amely szintén komoly feszültséget okozhat.

Legyen minél pihentetőbb a hálószobánk, és az egész otthonunk: válasszunk kényelmes ágyat, matracot, szellőztessünk gyakran, a fürdőszobánk pedig legyen alkalmas időnként egy kis stresszoldó ejtőzésre.

Fogjunk össze a lakókörnyezetünkben élőkkel, hogy biztonságosabbá tegyük a környéket. Ha nincs jól kivilágítva az utca, jelezzük ezt az önkormányzatnál, esetleg szervezzük meg a polgárőrséget a környékünkön. Tengerentúli vizsgálatok kimutatták, hogy minél biztonságosabb egy környék, annál szívesebben mennek az emberek az utcára sétálni, sportolni, és annál kisebb az elhízottak aránya az adott utcákban.

Közös sport, egészséges ételek

A munkáltatónak is érdeke, hogy a kollégák minél kevesebbet hiányozzanak betegség miatt a munkából – így sok cégnél már megjelentek azok a kezdeményezések, amelyek a betegségek kockázatának csökkentését tűzték ki célul.

Sok helyütt van például lehetőség közös sportolásra, esetleg masszázsra, esetleg a cég által szervezett szűrővizsgálatokra. Ha a mi munkahelyünk még nem tartozik e cégek közé, a munkatársakkal összefogva javasolhatjuk ilyen programok elindítását. De ebédszünetben akár önállóan is elmehetünk egyet sétálni, minél többen vagyunk, annál kisebb az esély arra, hogy másnapra halasztjuk a sétát, a mozgást. Munka után is eljárhatunk együtt sportolni.

Az ebédlőben ösztönözzük magunkat és egymást is az egészséges választásra, sült krumpli helyett például kérjünk párolt zöldséget a húshoz. Ha keresletet teremtünk az egészséges élelmiszerre, és kevesebb fogy a zsíros fogásokból, az étkeztető cég is reagálni fog a változásokra. Figyeljünk egymásra, ha valaki rendszeresen az asztalánál költi el az ebédjét, hívjuk el ebédelni.

Tartsuk be a dohányzásra vonatkozó tilalmakat.

Ha megtanultuk az újraélesztés lépéseit, érdemes időről időre felfrissítenünk az ismereteinket, ehhez számos oktatóvideó is elérhető!

Tudjuk meg, hol van a legközelebb defibrillátor, és akár munkavédelmi oktatás keretében igyekezzünk elsajátítani a használatát.

Próbáljuk meg a munkahelyen is csökkenteni a stresszt. Sok helyütt vannak például olyan pihenőterületek, ahol a munkatársak pár percre kiszakadhatnak az irodából, és lazíthatnak egy keveset. Ha ez a mi munkahelyünkön nem lehetséges, tartsuk be a rendszeres pihenőidőket, és legalább ilyenkor próbáljuk néhány percet a szabadban, esetleg a nyitott ablaknál tölteni. Ügyeljünk a munkahelyi légkörre, az őszinte kommunikációra.

Járjunk kerékpárral vagy gyalog a munkahelyünkre, esetleg gyalogoljunk minden reggel és délután pár megállónyit, mielőtt felszállnánk a buszra. Házon belül használjuk minél többet a lépcsőt a lift helyett.