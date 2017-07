A rendszeres mozgás az egyik legjobb stresszoldó módszer: tulajdonképpen mindegy, mit sportolunk, a feszültség mindenképp oldódni fog a testi erőkifejtés hatására. Ám ha kifejezetten feszült időszakot élünk, érdemes ebből az öt, a testet-lelket egyaránt megmozgató és lenyugtató sportágból választani.

Jóga

Az 5000 éves indiai mozgás-, filozófiai és életmódrendszer az ászanákon, avagy a hosszabb-rövidebb ideig kitartott testtartásokon keresztül megmozgatja, erősíti, rugalmasabbá teszi a testet, és a lélekre is nyugtatóan hat.

Az intenzív izommunka és az izmok lazítása, nyújtása, a légzőgyakorlatok, valamint a lazító és meditációs gyakorlatok feloldják a feszültséget, fejlesztik a türelmet, és segítenek a két agyfélteke összehangolásában. A rendszeresen jógázóknak gyakorta megváltozik az életszemlélete, fejlődik, mélyül az önismerete, nő az önbizalma.

A jógának számos irányzata létezik, találunk jógaórát kifejezetten idősebbeknek, nőknek, kismamáknak, de akár kisbabával is lehet jógázni. Vannak dinamikusabb és statikusabb jógaórák is. Bármilyen kondícióban elkezdhető, a jógaoktató figyel arra, hogy ne terheljük túl magunkat, és arra is, hogy az egészségi állapotunknak megfelelő gyakorlatokat végezzük. Senkit ne riasszon vissza a fényképeken, könyvekben látott indiai jógik hihetetlen hajlékonysága – ők több évtized gyakorlás után érték el ezt a fizikai állapotot, a kezdő órákon, de még a haladó szintűeken is az átlagember edzettségének megfelelőek a gyakorlatok.

NIA

Az angolul Neuromuscular Integrative Action (az izmok és az idegrendszer integrációja) névre hallgató sportágat a 80-as években, Kaliforniában hozta létre Debbie és Carlos Rosas. A táncos edzésforma 3 tánc (a modern tánc, a Duncan-tánc és a jazztánc), 3 harcművészet (a tai chi, a taekwon-do és az aikido), valamint 3 gyógyító irányzat (a jóga, az Alexander-technika és a Feldenkrais-módszer) mozdulatait, energiáit egyesíti. Az alakformáláson kívül segít megélni és felszabadítani az érzelmeket, a nőiséget vagy épp a férfiasságot, a testi rugalmasságon kívül önbizalommal, tartással, optimizmussal ajándékoz meg bennünket.

Minden órán 52 mozdulat más és más kombinációit táncolják a résztvevők, és ki-ki annyit ad bele a táncba a saját energiájából, amennyit éppen az aktuális állapota enged. Épp ezért nem szükséges hozzá semmiféle táncos előképzettség, azok számára is csodálatos, akik korábban „botlábúnak" tartották saját magukat.

Futás, kocogás, séta

Furcsán hangzik, de a futásban épp a monotonitása az egyik legjobb dolog. Amikor amúgy is ezerfelé cikáznak a gondolataink, jól jön egy olyan mozgásforma, ahol nem kell gondolkodnunk, csupán az erőnket kell edzettségi szintünknek megfelelően beosztani. Ráadásul a futás endorfint szabadít fel, amelynek hatása a morfiuméhoz hasonló: elnyomja a fájdalmat, és euforikus boldogsággal tölt el. Saját fizikai határaink feszegetése pedig önbizalommal ajándékoz meg.

Nem kell azonnal maratoni távra benevezni, a gyakorlatlanabbak lassú kocogással, pár perc kocogás és pár perc séta váltogatásával indítsanak. Nagyobb súlyfelesleggel először a tempós séta ajánlott, nehogy túlterheljük az ízületeinket.

Úszás

A hűvös víz érintése már önmagában is megnyugtató, ráadásul a vízben tökéletesen kiszakadhatunk a külvilágból, hiszen a külső zajoknak csak egy töredéke jut el hozzánk. Ez a sport is az egyszerűsége, monotonitása miatt vonzó, ha nem akarunk nem kell gondolkodnunk közben, így, ha csak a mozdulatainkra figyelünk, egyfajta meditatív állapotot is elérhetünk.

A vízben végzett mozgás kíméli az ízületeket, így a túlsúllyal küzdők is bátran megpróbálkozhatnak vele.

Tai chi

A tai chi lassú mozdulatainak középpontjában a koncentráció áll. Az izmok rugalmasabbá tétele és a test erősítése mellett ez a lágy, lassú harcművészet javítja az egyensúlyt és a koordinációs képességet, ráadásul azonnal kikapcsol a hétköznapokból.

A kezdő tanfolyamok szinte bárkinek ajánlhatók, nem szükséges hozzájuk semmilyen előképzettség.