Közismert, hogy a zenehallgatás kiválóan csökkenti a stresszt és képes elterelni a figyelmünket a mindennapi problémákról. Ez a tulajdonsága a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők számára is hasznos lehet – de vajon bevethető-e a zene kiegészítő terápiaként?

Aki szereti a zenét, gyakran használja stresszoldásra a kedvenc számait. Nem csoda, hiszen a muzsika az egyik legjobb feszültségoldó, legyen szó akármilyen műfajról. Egy amerikai kutatás során azt vizsgálták a tudósok, milyen hatással van a zene a szívkoszorúér-betegségben szenvedőkre.

A szívbetegséggel küzdők ugyanis gyakran vannak kitéve stressznek és szorongásnak, ami tovább ronthatja az állapotukat, és a komplikációk nagyobb kockázatának teszi ki őket. A zenét már eddig is használták a különféle betegségekben szenvedők szorongásának és feszültségének csökkentésére, valamint a testi funkcióik javítására, de a szívkoszorúér-betegségben szenvedő páciensek esetében még nem értékelték a hatékonyságát.

Lassabb pulzus, mélyebb lélegzet

A kutatók olyan korábbi vizsgálatok adatait vetették össze és értékelték, amelyek a szívkoszorúér-betegségben szenvedő betegek esetében a hagyományos terápia kiegészítéseként alkalmazott zeneterápia hatását vizsgálták, szemben azokkal az esetekkel, amikor kizárólag a hagyományos terápiát alkalmazták. Ha szükségessé vált, a korábbi kutatások készítőitől kiegészítő információkat szereztek be.

Az elemzésben összesen 23 vizsgálatot tekintettek át, amelyekben összesen 1451 résztvevőt vizsgáltak a kutatók. 21 kutatásban a zeneterápia alkalmazásába nem vontak be képzett zeneterapeutát.

Az eredmények szerint a zene mérsékelt hatást gyakorolt a szívkoszorúér-betegségben szenvedők szorongásának szintjére, ám a bizonyítékok nem voltak minden tanulmányban egyértelműek. A kutatások azonban bizonyították, hogy a zenehallgatás csökkenti a pulzus- és légzésszámot, valamint a vérnyomást. A két vagy több alkalommal történő zenehallgatást magukban foglaló kutatások kicsi, ám következetes fájdalomcsillapító hatásról számoltak be.

Az összehasonlító elemzés szerint tehát bizonyítottnak tekinthető, hogy a zenehallgatás (az elemzett kutatások jó része a valamilyen hanghordozón rögzített zene hatását vizsgálta) jó hatással van a szívkoszorúér-betegségben szenvedők vérnyomására, pulzusszámára, légzésszámára, valamint a fájdalomérzetükre és szorongásukra.

Ám a kutatást végző tudósok azt is megjegyezték, hogy a bizonyíték nem erőteljes, és egyelőre a klinikai gyakorlatban való jelentősége is tisztázásra vár. Annak hatása is további elemzést igényel, ha a zeneterápiát képzett zeneterapeuta segítségével alkalmazzák.

Így csempésszen több zenét a mindennapjaiba

Ne kerülje a zenehallgatást, ha nagyon stresszes! Lehet, hogy elsőre úgy gondolja, hogy ilyen feszülten nem igényel újabb zajforrást, ám az is megtörténhet, hogy épp a zene fogja megnyugtatni.

Hallgasson rádiót vagy CD-t az autóban.

A fürdőszobában és a konyhában is elhelyezhet egy (vízhatlan) rádiót vagy CD-lejátszót.

Vigyen magával zenelejátszót, vagy másolja fel a kedvenc számait a telefonjára, hogy kéznél legyenek, amikor tömegközlekedési eszközökkel utazik.

A tévé helyett kapcsolja be inkább a kedvenc zenéjét.

Ne szégyelljen együtt énekelni a kedvenc előadójával, és ha szeret táncolni, ne fogja vissza magát.

Lefekvés előtt hallgasson nyugtató hatású relaxációs zenét.