Egy koreai vizsgálat szerint a konzervdobozok és italos dobozok belső műanyag bevonatában található Biszfenol-A vegyület a szervezetünkbe kerülve emelheti a vérnyomásunkat, ez pedig akár veszélyes is lehet.





A Biszfenol-A (BPA) elnevezésű vegyület, amelyet az epoxigyanta és a polikarbonát műanyagok gyártásánál használnak, a világ egyik legnagyobb mennyiségben előállított vegyülete. Bár veszélyességét egyre több vizsgálat igazolja (többek közt összefüggésbe hozták már az elhízással, a cukorbetegséggel, egyes daganattípusokkal, és mivel a női ösztrogén hormonhoz hasonlóan viselkedhet a szervezetben, a hormonrendszer és a szaporító szervek bizonyos problémáival is), mégis számos mindennap használt tárgyunkban található meg.

Az Európai Unióban már betiltották a BPA-t tartalmazó cumisüvegek forgalmazását, ám egyes étel- és italtároló edényekben, palackokban, mikróban használható edényekben, vízvezetékcsövekben, és a konzervdobozok belső műanyag borításában még mindig benne van ez az anyag, amely kioldódva ételeinkbe és italainkba is bekerülhet.

Szójatej fémdobozból

Drs Sanghyuk Bae és Yun-Chul Hong, a Szöuli Nemzeti Egyetem kutatói egy kis létszámú vizsgálat során most bizonyítékot találtak arra a már korábban is felvetett feltételezésre, hogy a BPA a szervezetbe kerülve a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők állapotát is ronthatja.

A kutatók 56 nőt, és 4 férfit vizsgáltak, a résztvevők mind 60 éven felüliek voltak – átlagos életkoruk 73 év, átlagos vérnyomásuk 134/80 mmHg volt, 43 százalékukat kezelték magas vérnyomással. A kutatás célja az volt, hogy kiderítsék, vajon a dobozos italok fogyasztásánál a szervezetbe kerülő Biszfenol-A befolyásolja-e a vérnyomást és a szívfrekvencia-variabilitást.

A résztvevők háromszor, egyhetes intervallumokban látogattak el a kutatóközpontba, miután egyéjszakás böjtöt tartottak. A kutatók arra kérték őket, hogy fogyasszanak el kétszer 195 ml kereskedelmi forgalomban is kapható szójatejet üvegpohárból, dobozból, illetve mindkettőből. A szójatejre azért esett a tudósok választása, mert ez az ital nem emeli, sőt az enyhe és közepes fokú magas vérnyomásban szenvedőknél még csökkenti is a vérnyomásértékeket.

Kisebb csökkenés, nagyobb kockázat

A szívfrekvencia-variabilitás terén a kutatók nem észleltek eltéréseket, így ezt az értéket a BPA fogyasztása valószínűleg nem befolyásolja. A vérnyomásértékek terén azonban más volt a helyzet.

Két órával azután, hogy a szójatejet üvegpohárból itták meg, a résztvevők vizeletében 1,13 µg/l Biszfenol-A koncentrációt mértek.

Két órával a szójatej dobozból való elfogyasztása után ez az érték 1600 százalékkal magasabb, 16,91 µg/l volt.

Az üvegpohárból való ivás után a résztvevők szisztolés vérnyomásértéke átlagosan 7,9 higanymilliméterrel csökkent, míg a dobozos ital elfogyasztása után csak 2,9 higanymilliméterrel. Ez az „emelkedés" a kutatók szerint igazolja a korábbi járványtani megfigyeléseket, amelyek szerint összefüggés van a vizeletben mérhető BPA-koncentráció, és a szív- és érrendszeri betegségek között.A 2014 decemberében, a Hypertension című szaklapban publikált kutatás összefoglalójában a kutatók a következőt írják: a szisztolés vérnyomásérték 5 higanymilliméteres emelkedése, amelyet a jelenlegi vizsgálat során tapasztaltunk, a szív- és érrendszeri betegségek, például a szívbetegségek és a perifériás artériák betegségeinek jelentősen nagyobb kockázatát hozhatja magával. Ezt egyébként már a korábbi járványtani megfigyelések is kapcsolatba hozták a BPA megemelkedett koncentrációjával."

A kutatók hozzáteszik, hogy a BPA-nak a szervezetbe való ismételt vagy krónikus bekerülésének kockázatait további vizsgálatoknak kell igazolnia, de az szinte bizonyos, hogy a BPA komoly közegészségügyi veszélyt jelent, hiszen a konzervek fogyasztása rendkívül széles körben elterjedt.

Épp ezért szigorúbb szabályokra, illetve a politikai döntéshozók részéről nagyobb erőfeszítésekre lenne szükség annak érdekében, hogy ennek a vegyületnek a szervezetbe való bevitele elkerülhető legyen.