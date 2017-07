A tévénézés ártalmasabb az egészségre, mint bármilyen más, ülve végzett tevékenység, derült ki egy friss amerikai kutatásból. A szakemberek egyelőre nem tudják a jelenség okát, de vannak rá elméleteik.

Régóta tudjuk, hogy aki sokat ül, annak nagyobb esélye van különféle betegségekre, még akkor is, ha rendszeresen sportol. Eddig azonban a vizsgálatok egy kalap alá vették az összes ülve végzett tevékenységet. Dr. Mark Pereira, az University of Minneapolis munkatársa és kutatócsoportja most az 1985-86-ban lezajlott CARDIA kutatás adatait tekintette át abból a szempontból, hogy vajon a különféle ülő tevékenységek egészségre gyakorolt hatása eltér-e egymástól.

Egyelőre ismeretlen a jelenség oka

Amikor a kutatók a kísérleti modellben a tévénézést számítógépes játékokra cserélték, a kockázati pontszám 0.07 pontnyit esett. Olvasás, papírmunka vagy telefonálás esetén ugyancsak 0.07 pont volt a csökkenés. Ha pedig a tévénézést hosszú autóútra cserélték a modellben a kockázati pontszám 0.09 pontnyit esett.

A tudósok egyelőre nem tudják, mi lehet a jelenség oka, de van néhány elméletük. Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a tévé előtt az ember tovább marad mozdulatlan, mint telefonálás vagy számítógépes játék közben. Papírmunka, olvasás és autózás közben is gyakrabban változtatunk pozíciót, vagy szállunk ki az autóból kicsit megmozgatni magunkat. Ráadásul a tévé előtt sokan esznek, sőt néha oda sem figyelve rágcsálnak magas kalóriatartalmú nassolnivalókat, illetve közben dohányoznak, alkoholt fogyasztanak.Az ülőmunkát végzők számára ma már vannak olyan okostelefonos applikációk, amelyek figyelmeztetik őket, hogy bizonyos időközönként álljanak fel, és mozgassák meg a tagjaikat. Könnyen lehet, hogy a tévékedvelőknek is használniuk kellene ezeket. Egyelőre azonban az sem világos, hogy a legnagyobb problémát a naponta ülve töltött összes idő mennyisége jelenti, vagy az, hogy mennyit töltünk el egyhuzamban ülve felállás és mozgás nélkül.

Egy korábbi vizsgálat adatait vették alapul

A CARDIA vizsgálatban 5115-en vettek részt, 18 és 30 év közötti életkorúak, fekete és fehér férfiak és nők, 19985 és 86 között. A résztvevőket úgy választották ki, hogy etnikum, valamint nem, kor és végzettség szerint is körülbelül egyenlő számban vegyenek részt a vizsgálatban. A résztvevők kardio-metabolikus kockázatát a derékméret, a vérnyomás, az éhgyomri glükózszint, az inzulinszint, a trigliceridszint, valamint a "jó" HDL koleszterin szintje alapján becsülték fel.

A 2010-es követő vizsgálat során a CARDIA kutatás 3211 résztvevője számolt be arról, mennyi időt tölt a következő tevékenységekkel: tévénézéssel, számítógépezéssel (nem munka céljából, vagy videojátékokkal), nem számítógépes hivatali vagy papírmunkával, zenehallgatással, olvasással, művészeti vagy kézműves tevékenységgel, telefonálással vagy sms-ezéssel, illetve autóban, buszon, vonaton vagy más közlekedési eszközön üléssel.

A kockázati pontszámok alacsonyabbak voltak azoknál a résztvevőknél, akik napi kevesebb mint 5 órát töltöttek ülve végzett tevékenységekkel, mint azoknál, akik napi 5 és 7.4 óra közötti időt, esetleg napi 7.5 óránál is többet töltöttek ezekkel. Ám valamiért a televíziónézés mellett sokkal nagyobb volt a kockázat, mint más ülve végzett tevékenységek esetében.