A gyógyszerek tárolása a nyári meleg hónapokban fokozott körültekintést igényel. A kánikula az emberi szervezet számára sem előnyös, de a gyógyszerek szempontjából a magas hőmérséklet kimondottan káros: általában gyorsul a gyógyszerek hatóanyagainak bomlása, így csökkenhet a készítmények hatása. Egyes esetekben káros bomlástermékek is képződhetnek. Ezért fontos a gyógyszerek megfelelő körülmények között történő tárolása - hívja fel közleményében a figyelmet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmeszés-Egészségügyi Intézet.

Kérjük, olvassa el: címkeszöveg, betegtájékoztató

A gyógyszerek dobozán feltüntetett információk, és a minden gyógyszerkészítmény dobozában megtalálható betegtájékoztató informálja a beteget: egy-egy készítményt milyen körülmények között kell tárolni, meddig lehet felhasználni. A felhasználhatóság ideje (gyakran Felh.:/Exp. rövidítés után a dobozon) mindig a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik. A forgalomba hozatali engedély jogosultjai, azaz a gyógyszercégek csak az előírt tárolási körülmények mellett, a felhasználhatósági időn belül vállalnak garanciát termékeik minőségéért. Fontos, hogy a betegek a gyógyszereiket mindig az eredeti dobozban tartsák, így szükség esetén azonnal „kéznél van" a tárolás körülményeit is tartalmazó betegtájékoztató. A gyógyszerek szavatosságát a tárolási körülmények is meghatározzák, ezért az OGYÉI arra kéri a lakosságot, minden esetben olvassák el és tartsák be a betegtájékoztatóban olvasható tárolási információkat! A gyógyszerek hatályos kísérőiratai – azaz az alkalmazási előírás, a betegtájékoztató és a címkeszöveg – az OGYÉI honlapján megtalálható gyógyszeradatbázisból elérhetőek.

Tárolási hőmérséklet, tárolási hely

Alapvető szabály, hogy hőség idején semmilyen gyógyszert ne tartsunk pl. ablakban, ne felejtsük autóban, direkt napfényen, mert hő hatására megváltozhatnak a gyógyszerek tulajdonságai, módosulhat a hatóanyag és a segédanyagok stabilitása, kérdésessé válhat az alkalmazhatóság.

Tárolás szobahőmérsékleten (25-30°C): azon készítmények csomagolásán, amelyek a gyógyszerminőséget monitorozó vizsgálatok során rövidebb ideig, magasabb hőmérsékleten is stabilnak bizonyultak, – pl. tabletták, kapszulák – nincs feltüntetve különleges tárolási utasítás. Így esetükben nem kell különösen óvatosnak lenni.

Tárolás hűtőszekrényben (2-8°C): hűtőben csak akkor tárolható gyógyszer, ha ezt a gyógyszer dobozában lévő betegtájékoztató nem tiltja. Ha a hőmérséklet túl alacsony, a készítmény állaga, minősége visszafordíthatatlanul megváltozhat, például egyes injekciók kifagyhatnak, átkristályosodhatnak. Ugyanez vonatkozik a fagyasztóban való tárolásra is. Fagyasztóban kizárólag az a gyógyszer tárolható, amelynek dobozán ezt jelzik.

Tárolás gyermekektől elzárt helyen: hőmérséklettől független, fontos szempont. Célszerű zárható gyógyszeres szekrényt tartani a lakás hűvös, száraz, napfénymentes részén, gyerekek számára nem hozzáférhető módon. Ha nincs zárható szekrény, gondoskodjunk akkor is arról, hogy a tabletták, szirupok stb. ne legyenek hozzáférhetőek a gyermekek számára!

Nem szabad, hogy gyermekek akár tévedésből, akár egyszerű kíváncsiság miatt bevegyenek számukra érdekes tablettákat, igyanak a gyógyszeres szirupból.

Különleges gyógyszerformák tárolása

Tartályos inhalátorok: legfeljebb 30°C-on tárolandók, fagytól, hő- és napsugárzástól védve. Mint a legtöbb túlnyomásos tartályban, a gyógyszer hatása csökkenhet, ha a tartály hideg. A tartályt nem szabad összetörni, kilyukasztani vagy elégetni, még akkor sem, ha látszólag üres.

Inzulintartalmú injekciók, injekciós tollak: Felbontás előtt hűtőszekrényben (2-8°C) tárolandók, de nem fagyaszthatók! Használat közben, vagy ha a beteg tartalékként magával hordja szobahőmérsékleten (max. 25°-30°C-on) tárolandók. Hőhatástól, direkt napfénytől, vagy ellenkezőleg, túlzott lehűléstől azonban az inzulint minden esetben óvni kell! A fénytől való védelem érdekében az injekciós üveget, patront tartsuk a dobozában, penek esetén az injekciós toll kupakját tartsuk az injekciós tollon.

Ha bármilyen rendellenesség észlelhető a gyógyszerkészítményen – változik a színe, külleme, állaga, porlik, elfolyósodik, kifagy stb. – nem szabad felhasználni akkor sem, ha a megadott felhasználhatósági időn belül van! E jelenségek általában olyan minőségi változást jeleznek, ahol a hatás elmaradása, és/vagy nem kívánt hatás megjelenése lehet a következmény.

Aranyszabályként érdemes szem előtt tartani a gyógyszertárolás fő kritériumait:

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fénytől védett helyen, gyermekektől elzárva!