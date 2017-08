Bizonyítékokat hozott egy nagy európai kutatás arra, hogy csak egy kis napi testmozgás, akár napi 20 perc séta is rendkívül hasznos – függetlenül attól, hogy az illető túlsúlyos, elhízott vagy sem - olvasható a Medscape Medical News oldalán.

Kétségtelen, hogy a korai halálozás legalacsonyabb kockázatát azoknál a személyeknél figyelték meg, akik normál súlyúak, illetve nincs pocakjuk és „enyhén inaktívak", ellentétben azokkal, akik hasonló testfelépítésűek, de teljesen inaktívak, azaz ülő foglalkozásuk volt, és semmiféle rekreációs fizikai aktivitást nem fejtettek ki.

Másik oldalról megközelítve a problémát, a kutatás – amelyet több mint 330 000 férfin és nőn végeztek el – kimutatta, hogy kétszer annyi korai halálozást vonhat maga után a fizikai aktivitás hiánya, mint az elhízás.

Az eredményeket az American Journal of Clinical Nutrition című folyóiratban online kiadásában publikálták Dr. Ulf Ekelund (University of Cambridge, Egyesült Királyság), Dr. Heather A. Ward (Imperial College London, Egyesült Királyság) és munkatársaik hosszú sora.

Egyszerű az üzenet: már egy pici napi fizikai aktivitásnak is érezhető egészségügyi haszna van azoknak a számára, akik amúgy fizikailag teljesen inaktívak – jelentette ki közleméynében Dr. Ekelunda. „Bár azt találtuk, hogy már 20 perc is változást hozhat, mindenképpen arra kell törekednünk, hogy ennél is többet tegyünk – a fizikai aktivitásnak számos, bizonyított egészségügyi előnye van, és a napi életvitelünk fontos részévé kell válnia" – tette hozzá.

Az egyik szerző hangsúlyozta, hogy mozgásra való bátorítást az orvosok könnyedén megtehetik, különösen fontos ez annak a korábbi kutatási eredménynek a fényében, amely kimutatta, hogy az alapellátást végző orvosok – legalábbis az Egyesült Királyságban – ritkán ajánlanak testsúlycsökkentésre hatékony eszközöket.

„Igazi kihívás az embereknek segítséget nyújtani a fogyásban. Az egészségügyi ellátásnak ösztönöznie kell az embereket arra, hogy kicsi, de elérhető változásokat hajtsanak végre a fizikai aktivitásukban, és mindez bizonyítható egészségügyi előnyökkel szolgál" - kommentálta Dr. Nick Wareham (Medical Research Council Epidemiology Unit, University of Cambridge).

Ugyanezt a kapcsolatot mutatta ki egy másik, holland kutatás is

"A sport az egyik leghatásosabb mód a szív egészségének megőrzésére" - olvasható a European Journal of Preventive Cardiology folyóiratban.

Holland kutatók 5344 közép korú és idősebb rotterdami ember sportolási szokásait gyűjtöttek össze, a testsúlyukkal és magasságukkal együtt, hogy ki tudjak számolni testtömeg-indexüket. A tudósok megfigyelték továbbá a csoportban a szívbetegségek és stroke arányait is az elmúlt 15 évben.

Az adatok alátámasztottak egy orvosok által régóta ismert tényt, miszerint a túlsúlynak és az elhízásnak köze van a szívproblémákhoz. A csoport leginkább túlsúlyos tagjai közül szenvedtek a legtöbben szívproblémákban a felmérés ideje alatt. Amikor viszont a túlsúlyos és elhízott, de rendszeresen sportoló tagjait mértek fel a csoportnak, az eredményeik hasonlók voltak a normál súlyú, ugyan annyit sportoló emberekéhez.

Más szavakkal: a rendszeres mozgás kiegyensúlyozta a túlsúly szívre néző negatív hatásait. "Kutatásaink arra mutattak rá, hogy az inaktívitás és az elhízás hasonló vagy ugyanolyan nagy veszélybe sodorja az emberek szívét" - mondja Klodian Dhana, a Harvard Általános Orvosi Kar Táplálkozástudományi Tanszékének kutatója.

Azt meg nem lehet tudni, hogy ezek az adatok mennyire általánosíthatóak a világ többi részére, ugyanis Rotterdamban egy kis mennyiségű mozgás is legalább két óra közepesen intenzív mozgást jelent – ez az alapmennyiség a legtöbb ember számára. A "sokat mozgó" kategória tagjai körülbelül 4 órát töltöttek fizikai aktivitással naponta (pl. biciklizés munkába és vissza, esti rendszeres futás).

Ezen tények ellenére is nagy jelentősége van ezeknek az eredményeknek, és erősen bizonyítják, hogy a mozgás nagy szerepet játszik a szívbetegségek megelőzésében. A túlsúlyos és elhízott emberek meg mindig nagy veszélyben vannak, de a sporttal legalább egy pár negatív tényező kiváltható.

Mivel a felmérésben idős emberek is részt vettek, arra is fény derült, hogy soha nem késő elkezdeni rendszeresen mozogni.

Az embereknek hinniük kell abban, hogy az idősebb korban elkezdett testmozgás pozitív hatásait soha nem késő kihasználni szívünk védelme érdekében - mondja Dhana.

A fizikai aktivitás a normál súlyúak között a legmagasabb

Az angliai vizsgálatra visszatérve, ott a 12 éves nyomonkövetés alatt 21 438 résztvevő halt meg.

A korai halálozás kockázatában a legnagyobb különbséget az inaktív és a mérsékelten inaktív csoport között figyelték meg.Az általános halálozás 16-30%-kal csökkent a mérsékelten inaktív csoportban azokhoz képest, akik a teljesen inaktív csoportban voltak függetlenül a BMI és csípőkerület értékektől.

A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy napi 20 perces intenzív sétának megfelelő edzés – amely 90-110 kcal-t éget el – az inaktívból a mérsékelten inaktív csoportba sorolja át az illetőt, és így ugyanilyen mértékben (16 és 30% között) csökkenti a korai halálozás kockázatát.

A hatás a normál súlyúak között volt a legnagyobb, de még a magasabb BMI értékűek is előnyét látták a fizikai aktivitásnak. A kutatók azt mondják, hogy az Egyesült Államokból érkező adatok azt jelezték, hogy a fizikai aktivitás csökkenti, de nem szünteti meg az elhízás általános halálozási kockázatát.

Egy másik kutatás kimutatta, hogy az ázsiai populációban napi 15 perc mozgás 14%-kal csökkenti az általános halálozást a teljes inaktivitáshoz képest.

„Rengeteg bizonyíték gyűlt össze, amely azt jelzi, hogy komoly egészségi előnyöket lehet elérni a fizikai aktivitás már kismértékű növelésével is" – állították a kutatók.

A legfrissebb európai halálozási adatokból kiindulva a kutatók az jelzik, hogy 9,2 millió európai férfi és nő halálából 337 ezer hozható kapcsolatba az elhízással: azonban ennek a számnak a duplája (676 ezer) hozható összefüggésbe a fizikai inaktivitással.

Az egyik kategóriából a másikba való átkerülés (pl. az inaktívból a mérsékelten inaktívba) elegendő ahhoz, hogy drámaian csökkenjen a korai halálozás – hangsúlyozták a kutatók.

„Az inaktív személyek körében már az aktivitás kismértékű növelésének az ösztönzésére tett erőfeszítésnek is közegészségügyi előnye lehet" – vonták le a következtetést a kutatók.