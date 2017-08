A kánikulában a kismamáknak több dologra kell ügyelniük, hogy zavartalanul teljen a melegebb hónapokban is a terhességük. Az egyik legfontosabb a trombózis megelőzése, hiszen a várandósság, a nyári hőség, a hosszú utazás mind megnövelik a vérrögök kialakulásának rizikóját.

Kell-e szúrnom magam véralvadásgátlóval?

Azoknak, akiknek magas a trombózis kialakulásának rizikója (ezt szakorvos dönti el), fontos, hogy rendszeresen alkalmazzanak véralvadásgátló injekciót a terhességük alatt, mivel enélkül nagy eséllyel kialakulnak életveszélyes vérrögök, melyek az anyuka és a baba életét is veszélyeztetik - hívja fel a figyelmet dr. Szélessy Zsuzsanna, a Trombózisközpont hematológus főorvosa.

Érdemes tudni, hogy a heparin-tartalmú szerek a kumarin származékokkal és a NOAC (új alvadásgátló) tablettákkal szemben teljes biztonsággal használhatóak a terhesség alatt, mivel a magzat fejlődését nem károsítják.

A szülés után általában még 6-8 hétig kell szúrnia magát a mamának, a későbbi alvadásgátló szükségességéről a szakorvos dönt.

Viseljen kompressziós harisnyát

Bár a nagy hőségben nem biztos, hogy a legkényelmesebb viselet a kompressziós harisnya, mégis bizonyos estekben fontos szerepe van a mélyvénás trombózis megelőzésében. Különösen azoknál a kismamáknál, akiknek vannak visszértágulatai, volt már a lábában mélyvénás trombózis, esetleg krónikus vénás keringési elégtelenség miatt rendszeres lábdagadásuk (ödéma) van. A kompressziós harisnya tartást ad a felületes vénáknak, nem engedi, hogy azok kitáguljanak, valamint a mélyvénák felé segíti a vér áramlását, így megelőzi a vér pangását és a trombózis kialakulását. Emellett természetesen gátolja a láb bedagadását is, ami szintén a vénákban és a nyirokerekben kialakult pangás miatt jönne létre.

Hogy milyen típusú és kompressziós erősségű harisnyát kell használni, valamint hogy mi a felhúzás jó technikája azt feltétlenül szakemberrel kell megbeszélni!

Ne tartózkodjon a napon

A tűző napon tartózkodni várandósság nélkül is veszélyes és nem csak a bőrt károsító hatás miatt, hanem ekkor nagyobb a folyadékvesztés, könnyebb napszúrást kapni, ami ájulást, hányást okozhat, ráadásul a melegben az erek kitágulnak, a visszerekben pangás alakulhat ki. Ezen tényezők mind segítik a trombózis kialakulásának esélyét.

A melegebb termálvizekben történő üldögélés szintén nem javasolt a kismamáknak, mert ekkor is nő a trombózis lehetősége a visszerek kitágulása miatt, és természetesen a nőgyógyászati fertőzéseket is könnyebb itt szerezni.

Repülőútra készül? Legyen elővigyázatos!