Egy új elemzés arra derített fényt, hogy a cukorbeteg férfiaknak világszerte körülbelül a felét érinti a merevedési zavar, és ez az arány a 2-es típusú cukorbetegek esetében több mint 65 százalékra nő.

Dr. Youssef Kouidrat, a franciaországi Berck-ben működő Tengerészeti Kórház munkatársa, a kutatás vezetője szerint épp a rutin szív- és érrendszeri kockázatbecslés részeként a férfiakat az esetleges merevedési zavarral kapcsolatban is ki kellene kérdezni.

Döbbenetes előfordulási arány

Korábbi kutatások egész sora mutatta már ki, hogy a kor, a cukorbetegség fennállásának ideje, annak rossz kezelése, a magas vérnyomás, a magas vérzsírszint, az ülő életmód, a dohányzás és a cukorbetegség más komplikációinak jelenléte is kapcsolatban áll a cukorbetegség esetén fellépő merevedési zavarral. Ez az új elemzés 145 korábbi, 2016 novemberéig lefolytatott vizsgálat, és ezen belül 88 577, átlagosan 56 éves korú férfi adatainak áttekintésén alapul. Világszerte érvényes adatok szerint a cukorbeteg férfiak átlagosan 52,5 százaléka tapasztal merevedési zavart. Az új vizsgálat szerint a 2-es típusú cukorbetegek körében ez az arány 66,3, míg az 1-es típusú cukorbetegeknél 37,5 százalék, míg a cukorbetegség mindkét típusánál 57,7 százalék.

A vizsgálati módszertől is függ

Ugyanakkor a vizsgálat jelentős különbségeket is feltárt a merevedési zavar előfordulása terén: az előfordulási gyakoriság a kutatók szerint 35 és 80 százalék között lehet – ez attól is függ, hogy milyen standardizált kérdőívet használtak a kutatók a vizsgálatnál. A merevedési zavarok előfordulása abban a vizsgálatban volt messze a legmagasabb, 82,2 százalékos, amelyik a Sexual Health Inventory for Men (SHIM) elnevezésű kérdőívvel dolgozott, bár a kutatók szerint ebben a tanulmányban a magas vérnyomással küzdők nagyobb aránya is módosította az eredményt.

Az elemzés arra is fényt derített, hogy 60 éven felül nő a merevedési zavar kockázata – a cukorbeteg férfiak körében pont kétszer annyira, mint a cukorbetegségben nem szenvedő férfiaknál.

Jelezheti is a cukorbetegséget

Az, hogy a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő férfiaknál gyakoribb a merevedési zavar, arra is rámutat, hogy a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők közül sokaknál már a diagnózis idején is fennáll a szexuális probléma. Több kutatás is utalt rá korábban, hogy a merevedési zavar a 2-es típusú cukorbetegség korai jele is lehet. Épp ezért rendkívül fontos, hogy a középkorú, szexuális zavarokkal küzdő férfiakat a cukorbetegség szempontjából is megvizsgálják. A nem diagnosztizált szív- és érrendszeri, valamint anyagcserével kapcsolatos kockázati tényezők szűrése ugyanis megkönnyíti a betegségek korai felismerését, és hatékony kezelését.

Dr. Kouidrat szerint egyre több bizonyíték van a merevedési zavar és a szív- és érrendszeri betegsége közötti közvetlen kapcsolatra is: a potenciazavar ugyanis gyakran jelzi a korai érelmeszesedést, amely, a cukorbetegség mellett szintén a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezője.

Ugyanakkor - mivel a szexuális zavarok jelentősen rontják az életminőséget, és depressziót is kiválthatnak - a fiatalabb betegeket sem szabad elhanyagolni, az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő 18-35 éves férfiak több mint egyharmada szenved a merevedési zavartól. A kutatók szerint azt is fontos tudni, hogy a szexuális zavarok akár több mint egy évtizeddel a cukorbetegség diagnózisa előtt is jelentkezhetnek, és súlyosabb, a gyógyszerekre kevésbé reagáló problémát jelentenek, mint azok szexuális zavarai, akik nem küzdenek potenciazavarokkal.